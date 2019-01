Eva Sereno Zaragoza

La mayoría de las ofertas de empleo en las que se demandan profesionales TIC no son para empresas tecnológicas. Compañías del sector servicios, industria y automoción tiran del empleo TIC. La demanda de profesionales sigue en aumento, pero en Aragón deben adoptarse medidas para atraer y retener talento.

El sector TIC en Aragón está considerado como estratégico y uno de los principales generadores de puestos de trabajo con empleos que, además, son de más calidad y con mayor nivel salarial en comparación con otros sectores de actividad, aparte de estar por encima de la media. Y la demanda sigue al alza, estimándose que se necesitarán alrededor de 1.700 profesionales TIC hasta el año 2020.

Sin embargo, a pesar de este contexto, Aragón solo aportó el 1,1% de las ofertas del sector TIC el año pasado. Un porcentaje que es de los más bajos de España y que contrasta con las posiciones de otras autonomías como Madrid y Barcelona con un 38,8% y un 24,5%, respectivamente, según se recoge en el estudio 'Economía digital y futuro del empleo en España', realizado por Adecco e Infoempleo. De hecho, solo registran porcentajes más bajos que Aragón comunidades como Canarias, Extremadura, Cantabria, Navarra y La Rioja, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Esta situación se produce porque "este 1,1% alude a las ofertas de trabajo de las empresas del sector TIC", según explica Herminia Lombarte, directora de Adecco en Aragón, a elEconomista.es

De hecho, la mayoría de estos profesionales en Aragón se encuentran en empresas que no son del sector TIC porque "en la comunidad aragonesa hay pocas empresas tecnológicas instaladas".

Compañías de los sectores de servicios, industria y automoción son principalmente las que más demandan profesionales TIC para incorporarlos a sus departamentos "y cubrir sus puestos para logística, distribución, retail..." De hecho, la mayoría de las ofertas que se publican en la comunidad aragonesa son para trabajar en empresas que no son TIC. Aproximadamente, se calcula que un 10% de las ofertas de trabajo son para empresas no TIC.

Pero esto no implica que se haya producido un descenso en la demanda de estos profesionales, que sigue en alza. Además, hay perfiles que son de difícil cobertura. "Se piden perfiles para telecomunicaciones, de todo tipo de ingenierías... y programadores que es un perfil deficitario", así como analistas, consultores de ERP... porque "al final, todas las empresas tienen departamento IT y necesitan cubrir sus puestos".

El perfil más demandado en Aragón es el de un titulado universitario, sobre todo, para aquellos puestos de mandos intermedios y de dirección, aunque también hay oportunidades para titulados en FP para ocupar posiciones de mandos intermedios. En general, "los departamentos de IT piden un perfil universitario, de más cualificación y también se piden de FP, pero que tengan más bagaje profesional".

La experiencia es uno de los principales requisitos que se demandan en las ofertas de trabajo, aunque las empresas "son conscientes que en sectores en crecimiento o en los que no es posible que los candidatos tengan experiencia, porque no existían esos perfiles o puestos tecnológicos, se tiene que optar por un perfil más junior y darles formación".

Este no es el único reto que se tiene que asumir en la comunidad aragonesa, que tradicionalmente es una "cantera" de profesionales de este sector. "Los perfiles IT se mueven mucho por proyectos y, en estos años atrás, no había muchos proyectos interesantes. La gente ha salido, pero ahora sí puede haber más capacidad para atraerlos", aunque se da la situación de que muchos de ellos tienen unas condiciones laborales que incluyen retribuciones salariales más altas.

De hecho, es un handicap que se nota en las entrevistas de trabajo. "Cuando se entrevista a personas de otras empresas, quieren volver a Aragón, pero tienen el gap del salario que es entre un 20% y un 30% superior a lo que van a cobrar aquí. Las empresas tienen que hacer un esfuerzo para ver cómo atraer a estos profesionales".

También son perfiles que no se mueven por encontrar un empleo en sí, sino que "les interesa la motivación, el proyecto, la innovación, lo que van a desarrollar, lo que pueden aportar... a diferencia de otros profesionales. Es otro estilo" que, además, es al que se está tendiendo en otras profesiones.