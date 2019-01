Europa Press Zaragoza

Los alcaldes de las localidades turolenses de Andorra, Sofía Ciércoles; Ariño, Joaquín Noé; Utrillas, Joaquín Moreno, y Escucha, Javier Carbó, han comparecido este jueves en las Cortes de Aragón para exigir y exponer medidas para la reindustrialización de las cuencas mineras. Para lograrlo han pedido unidad a todos los partidos políticos.

Todos ha coincidido en que la urgencia de sus reclamaciones se ha visto agravada con el anuncio este miércoles de que la minera Samca cesa su actividad de extracción de carbón, después de que Endesa haya comunicado que ya tiene suficiente para la Central Térmica de Andorra hasta su cierre.

La comparecencia de los alcaldes de este jueves ha tenido como objetivo hablar de la situación de las cuencas mineras y exponer medidas, sobre todo de cara a la visita de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, el día 23 de enero a Andorra.

Antes de la celebración de esta comisión especial, en declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ya ha avanzado que la sesión iba a estar marcada por el anuncio de este miércoles: "Ayer nos despertamos con esta noticia, que fue muy dramática, muy penosa, Endesa decide suspender los contratos y, a partir de ahí, la gente tiene que ir a la calle porque hoy ya no se saca carbón".

Ha aseverado que era la "última noticia" que esperaban tener, dado que aún no se ha autorizado el cierre de la Central Térmica, y confiaban en encontrar "diferentes alternativas" antes de llegar a este punto. "Es una situación dura, dura para el pueblo de Andorra y para toda su comarca".

Ha criticado que no se hayan puesto antes medidas alternativas para evitar estas consecuencias, por eso ha deseado que la ministra de Transición Ecológica llegue "con una noticia que compense todos estos daños que se están generando, los puestos de trabajo que se están perdiendo antes de autorizar el cierre de la central".

En su comparecencia, ha incidido en que los ayuntamientos han hecho un "esfuerzo increíble" por buscar alternativas para las cuencas mineras, poniendo todas las facilidades que han podido para favorecer la instalación de empresas y mantener los puestos de trabajo. Ha recordado que, gracias a la actividad que ha generado Endesa en la zona durante tanto tiempo, Andorra cuenta con unos servicios públicos "envidiables" que están en riesgo ante el cierre de la central.

"En este momento las exigencias son que, por favor, nos tomen en cuenta, que no nos den esta patada que nos piensan dar, exigimos medidas contra la despoblación". De esta forma, ha reclamado a los gobiernos central y autonómico que pongan en marcha "diferentes proyectos empresariales", un plan de ayudas para emprendedores y de recolocación y cualificación de trabajadores.

Ha mencionado que hay diferentes proyectos encima de la mesa, ha insistido en la necesidad de invertir en infraestructuras, en investigación e innovación y en formación, dado que ya se está notando un descenso de la población. "Si antes las medidas eran urgentes ahora --tras el anuncio de este miércoles-- todavía más, no se puede dar carpetazo a una localidad como Andorra, no es justo que con todo el esfuerzo que estamos haciendo nos dejen en el más absoluto abandono".

Cien años de historia minera

El alcalde de Ariño -donde tiene su actividad la empresa minera Samca--, Joaquín Noé, ha subrayado que la dependencia de la localidad con el carbón ha sido "máxima". "Tenemos cien años de historia minera que se han ido al traste, la de Samca era la última mina que estaba en funcionamiento --en Aragón--, teníamos la posibilidad de que siguiera hasta 2020, pero ayer nos comunicó la empresa que con el carbón que tenía Endesa ya era suficiente hasta el cierre de la central".

Ha reconocido que Samca sí que ha puesto iniciativas encima de la mesa, como una planta de fertilizantes y otra iniciativa agroalimentaria. "Hay proyectos pero no son suficientes, necesitamos implicación de la propia Endesa, con el plan de acompañamiento, del Gobierno de Aragón, de todos los grupos políticos y del Ministerio, que tiene que hacer que sea una transición justa de verdad".

Ha agregado que los plazos se han acortado "tanto" con el último anuncio que se necesitan medidas ya. "Ayer se me acercaba gente y me decían que se iban del pueblo, eso es muy duro como alcalde, pero vamos a seguir luchando, somos mineros, somos luchadores y vamos a seguir buscando alternativas".

Reconversión del sector

El alcalde de Escucha, Javier Carbó, ha sido especialmente crítico con las políticas llevadas hasta ahora para la reconversión del sector en la zona. Ha recordado que este proceso empezó en los años 90, motivado por la búsqueda de energías "más competitivas y limpias", ha apuntado que entonces el cierre de la minería llegó "con dinero pero sin un plan".

Ha aclarado que, como en aquella época la cuenca minera estaba "falta de todo" y no había "un plan alternativo" el dinero se destinó a "limpiar" los espacios en los que se encontraba la industria del carbón. Ha mencionado que la reconversión se hizo "a lo loco y sin control", por lo que las empresas que llegaron "al calor de las subvenciones" después de obtener el dinero se marcharon.

Ha considerado que ha habido "falta de proyectos comunes" entre los distintos territorios de las cuencas mineras. "Hoy el problema que tenemos es que a nadie le están diciendo que haga otra cosa porque no tenemos un plan", al tiempo que ha lamentado que con el dinero de la minería se hayan llegado a "reparar lavaderos públicos o iglesias", puesto que ha considerado que el Plan Miner "no está para eso", y ha incidido en que la zona lleva "cinco planes del carbón a nivel nacional".

Respecto al futuro, ha remarcado que no son los ayuntamientos los que tienen las respuestas: "Hemos hecho lo que hemos podido". Pero ha opinado que España tiene una deuda con este territorio, puesto que la energía que se ha sacado de él ha sido la que ha ayudado a desarrollar la industria en otras partes, como Zaragoza y Cataluña y, sin embargo, esto no ha repercutido en el territorio.

Algo no se ha hecho bien

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha mostrado su solidaridad con "todos los compañeros de la minería y de la Comarca de Andorra" y ha aseverado que si se está en esta situación es porque "algo no se ha hecho bien". Ha opinado que los planes de la minería "no han funcionado", ya que no se ha producido una reconversión.

Ha criticado que el dinero de estos planes se haya destinado "una cantidad ingente de dinero" a un centenar de municipios de los que "sólo 16 eran estrictamente mineros". Según ha dicho, 98 millones de euros se fueron a localidades "limítrofes" y 60 a las "estrictamente mineras", por ello, ha incidido en que "hay que aportar cambios".

También ha mencionado que aunque se gustaría tener "mejores servicios" el Plan Miner tiene que ir destinado a la reindustrialización. En este contexto, ha apuntado que es "básico" dotar al territorio de mejores "comunicación terrestres y telecomunicaciones" para que las empresas quieran desarrollar su actividad en las cuencas mineras.

Moreno ha observado que una buena conexión a internet en los polígonos industriales facilita la actividad de las empresas: "En Utrillas, las empresas que se han instalado quieren mantener población, pero tienen que competir con polígonos con fibra óptica y con tomas de gas natural".

"Creo que tenemos que aprender de los errores, hay que hacer algo diferente, y tenemos una herramienta que es el fondo de inversiones de Teruel (FITE), que se puede utilizar para reconvertirlas cuencas mineras, el problema ahora es la celeridad y la urgencia. Tenemos que empujar a las empresas a que se instalen".