Aliaga (PAR) pide "prioridad política" para solucionar el problema de los trenes 'tamagochi'

Europa Press Zaragoza

El presidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz de este Partido en las Cortes de Aragón, Arturo Aliaga, ha reclamado "prioridad política" para solucionar el problema de los trenes 'tagamochi' que cubren la línea Teruel-Zaragoza, y tras conocer una nueva avería, la segunda en pocos días, ha considerado que "ya no es posible esperar más".

Aliaga líder del PAR ha pedido al Gobierno de Aragón "prioridad política", y que promueva junto con el Gobierno de España de Pedro Sánchez, "soluciones de máxima urgencia por vía extraordinaria" para resolver de una vez por todas un problema "indignante para los usuarios de la línea, para Teruel en particular y para Aragón en general".

"No es posible admitir tantas averías debidas a los trenes "chatarra" que circulan por "las vías de Aragón" y que "no pase nada". Tampoco es posible, ha expresado Aliaga, "quedarse de brazos cruzados para ver si en abril el ministro Ábalos cumple o no cumple su promesa de licitar nuevas unidades de material rodante que sustituyan a los viejos, decadentes trenes tamagochi".

El líder del PAR ha apostillado que "nadie en España cuenta ya con trenes como estos, con más de 40 años de vida". Es "vergonzoso" y "es necesario actuar ya ante la "pesadilla que supone a los viajeros tener que utilizar estos viejos trenes "obsoletos sin saber si se van a accidentar, si se van a averiar y, con todo sin saber cuándo y cómo llegarán a su destino", ha apostillado.