Uniqo revoluciona la impresión 3D con producciones en serie y piezas de largo infinito

Eva Sereno Zaragoza

La empresa oscense Uniqo Custom Engineering es la única distribuidora en España de la marca holandesa BlackBelt 3D, que fabrica máquinas de impresión tridimensional con las que se revoluciona el sector gracias a un sistema patentado de impresión 3D para sectores industriales, que permite imprimir piezas de largo infinito y producir en serie piezas largas y voladizos horizontales sin soporte.

La impresión 3D para proyectos industriales se espera que crezca a un ritmo superior al 41% hasta el año 2021 por las ventajas y beneficios que reportan a las empresas este tipo de tecnologías. Sin embargo, en España, todavía hay algunos handicaps o dificultades para la impresión de todo tipo de piezas. Una situación que, ahora, llega a su fin con el sistema empleado en Uniqo Custom Engineering.

Esta empresa oscense es la única distribuidora en España de la marca holandesa BlackBelt 3D, que está especializada en la fabricación de máquinas de impresión tridimensional. Es más, su sistema patentado de impresión infinita ha revolucionado el sector y el mercado.

Y es que, con este tipo de impresoras 3D de última generación, se suplen algunas barreras que dificultaban la impresión de determinadas piezas para la industria. Ahora, gracias a estas novedosas impresoras se gana en precisión de impresión.

Pero, además, "antes solo se podían imprimir piezas de tamaño reducido y, para piezas de mayor tamaño, había que hacer ensamblajes. Con esta tecnología, podemos hacer una pieza más grande y longitud infinita porque se trabaja sobre una cinta transportadora. Conforme se imprime la pieza, se empuja con la cinta hacia afuera", según ha explicado Felipe Torrecilla, fundador de Uniqo Custom Engineering, a elEconomista.es

Con este sistema, es posible imprimir así piezas extremadamente largas y voladizos horizontales sin soporte, además de emplear materiales técnicos ultrarresistentes como los termoplásticos de diferentes características según la pieza que se vaya a imprimir y con el fin de conseguir una serie de particularidades físicas determinadas.

Este sistema de impresión también tiene otra serie de ventajas porque se acorta el tiempo de fabricación. De hecho, aunque varía según la pieza, "de un día para otro se puede tener la pieza, lo que sería inviable con los procedimientos convencionales. Como mucho, son dos o tres días, incluyendo el diseño de la pieza. Además, el precio es razonable" y se puede producir en masa, alcanzando perfectamente las 1.000 piezas, aparte de poder gestionar series cortas, lo que hasta ahora "era difícil de gestionar" porque había que hacer moldes -con este sistema desaparece-, y era un proceso más caro.

Esta impresión 3D no solo supone un cambio en la forma de imprimir las piezas para la industria, sino que "revoluciona la forma de trabajar y de fabricar todo". Y es que Uniqo también personaliza los diseños y se enfoca en el modelo de negocio. "Viene el cliente con una necesidad porque no tiene la pieza en el mercado y le urge conseguirla, se hace el modelo, el prototipo físico, la fabricación"...

La empresa oscense, que también es distribuidor en España de la marca ColorFabb (fabricante holandés de materiales de impresión 3D de alta calidad y prestaciones), centra su actividad en la industria y en sectores concretos como la automoción donde ya ha realizado varios proyectos para compañías como la también oscense Tinkervan, que es líder en camperización de vehículos en España.

Para esta empresa, ya se han diseñado y fabricado diferentes prototipos, componentes y piezas para vehículos Ford, Peugeot y Citröen. "Hacemos desde el proyecto de diseño de las transformaciones de los vehículos hasta el diseño e impresión de las piezas como soportes para los toldos, airlock para la ventana del portón trasero para facilitar la ventilación del vehículo, embellecedores para los asientos giratorios o soportes para los techos elevables", entre otros.

Son piezas que, por ejemplo, ya se han empleado para el equipamiento de los nuevos modelos Ford SpaceTourer by Tinkervan, Peugeot Traveller by Tinkervan y Peugeot Rifter by Tinkervan.

Además, para Tinkervan también se ha creado la primera aplicación del sector que permite visualizar posibles transformaciones del interior de los vehículos con realidad aumentada a través de códigos QR.

Potencial de crecimiento

Uniqo es una empresa joven que nace de la experiencia previa de diez años de su fundador -posteriormente se han unido Alain Escartín y Lidia Acín-, que está especializada en el desarrollo de proyectos de ingeniería personalizados. Tras ganar el primer premio en el Elevator Pitch de la Feria de Sariñena de 2016, se comenzó a trabajar en la creación de esta compañía que, a día de hoy, tiene un importante potencial de crecimiento.

"La facturación todavía es pequeña, pero esperamos un crecimiento anual de entre el 20% y el 25%. Crecemos de manera rápida" en el mercado nacional, además de estar haciendo incursiones en el mercado internacional con la toma de contacto de clientes en toda Europa.