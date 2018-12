CEOE Teruel se reunirá con Endesa para buscar alternativas al cierre de la térmica de Andorra

Eva Sereno Zaragoza

Desde CEOE Teruel se considera que la solución al cierre de la térmica de Andorra debe ser "holística", siendo preciso que se acompañe de infraestructuras y de atención a temas sociales como la educación y la sanidad. Los empresarios aragoneses inciden en que la solución no pasa por dar subvenciones a las empresas, sino por hacer atractivo el territorio para invertir.

Aunque la "pelota" está en el tejado del Gobierno para solucionar el problema que se genera en Andorra y su comarca, así como en la comarca del Bajo Martín y la zona de Alcañiz, las organizaciones empresariales y los empresarios están dispuestos de trabajar conjuntamente con las administraciones para buscar soluciones a esta situación derivada del próximo cierre de la central térmica de Andorra en 2020.

En esta línea, el presidente de CEOE Teruel, Carlos Torre, ha anunciado que mantendrá una reunión con la dirección de Endesa en Aragón en la primera semana de enero para abordar en este encuentro el plan que ha presentado la compañía y que "no está cerrado, es abierto", lo que permite que se puedan incorporar más propuestas.

Tanto desde CEOE Teruel como desde CEOE Aragón han reiterado que están a disposición del Gobierno de Aragón y que se han mantenido contactos con el Ejecutivo de Javier Lambán para ver "qué se puede hacer", aparte de contactar con empresarios y "nuestra sugerencia es que se llegue a los agentes sociales y a la población a través de los grupos de acción local. La unión hace la fuerza".

"Nos preocupa el tema. Nosotros no tenemos capacidad de decidir en el Gobierno", ha afirmado Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón, quien ha abogado por ir "todos de la mano" para buscar soluciones a este problema que "a corto plazo son difíciles". Además, ha añadido que "Aragón ha cometido errores porque desde lo público se ha apoyado determinadas zonas y a empresas de fuera que han cogido subvenciones y han cerrado en cuatro días. Eso no es lo que se debe hacer".

De hecho, la solución no pasa por dar subvenciones a las empresas, sino por "hacer atractiva la inversión" en la zona, por ejemplo, vía suelo. Y, a partir de ahí, "contar con el compromiso de los empresarios de la zona y del conjunto de Aragón y captar, en la medida de lo posible, cualquier inversión que pueda venir", ha asegurado el presidente de CEOE Aragón.

La solución así debe ser "holística", según ha añadido Carlos Torre, de manera que también tiene que venir acompañada de "infraestructuras, atenciones para cubrir los temas sociales como la educación y la sanidad...", además de contar con todo el tejido empresarial para ver si se puede reactivar la zona y que surjan nuevas ideas.

Pero para eso, se necesitan proyectos que en todos estos años no se han puesto en marcha porque "la transición no se ha completado", ha afirmado Carlos Torre. El PIB del sector eléctrico ha pasado del 70% en el año 2000 al 40"en el año 2016 y se iba hacia una transición económica donde "había diversidad con industria, construcción, manufacturas y agroalimentación. Esa transición no se ha completado y era el momento de ver qué se podía hacer porque ya se venía hablando de la desaparición de la térmica".