PSOE, CHA y ZeC rechazan una moción del PP para que Sánchez aplique el 155 en Cataluña

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado con los votos del PSOE, CHA y Zaragoza en Común (ZeC) una moción del PP, que solo les ha apoyado Ciudadanos (Cs), en la que se instaba al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a garantizar el orden constitucional en la comunidad autónoma de Cataluña, utilizando todos los medios necesarios e iniciando los procedimientos político-administrativos para aplicar, "de manera inmediata", el artículo 155 de la Constitución Española.

En el texto que ha decaído también se pedía condenar la actitud del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quiim Torra, al "alentar" la violencia callejera durante las últimas semanas.

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha dicho que este viernes se han producido más de 30 detenidos y los CDR intentan que los miembros del Gobierno de España no salgan de la reunión del Consejo de Ministros que han mantenido en Barcelona. "El PSOE tiene que abrir los ojos".

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho que suscribe lo dicho por el PP sobre que ningún gobierno tiene que alentar la violencia.

"Condenamos a Quim Torra sin paliativos y el Gobierno tiene que garantizar el orden constitucional, pero eso no lo garantiza el 155 porque ya hubo un precedente que no sirvió para nada. La solución pasa por el diálogo".

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha tildado de "oportuna" la moción del PP por la situación general en Cataluña y en especial por los hechos que han acontecido este viernes y tajante ha opinado que el 155 "es la vía de solución para acabar con el desgobierno".

Asunto de Estado

Ha presentado una enmienda, que el PP ha aceptado, para condenar la actitud de Torra al tiempo que expresan el apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha dicho que la gran diferencia entre el PSOE y PP es que cuando los socialistas están en la oposición "los asuntos de Estado los trata como tal y son leales, pero el PP no". El PP no ha tenido problema en jugar con el dolor y muerte de los ciudadanos cuando estaban en la oposición. Al PP no le importa culpar a Sánchez de la situación en Cataluña".

Ha calificado de "mala" la situación en Cataluña, pero ha subrayado que la respuesta "tiene que ser desde la legalidad de la protección a la vida y la libertad de todos los ciudadanos voten lo que voten".

Ha explicado que el PSOE cree "necesario una respuesta graduada, proporcional e incluye el 155 que apoyó Sánchez cuando estaba en la oposición y lo aplicó Rajoy cuando lo debía aplicar". Le ha pedido al PP que tengan política de Estado y sean leales en temas de Estado como cuando el PSOE estaba en la oposición".

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Pablo Muñoz, ha dicho que "no es un problema, sino un conflicto y es reduccionista limitar la culpabilidad a Torra". A su parecer el que más nacionalistas ha generado ha sido el expresidente José María Aznar.

"Mantenerse en La Moncloa"

Ha explicado que ZeC "no está con ningún bando, sino en el diálogo" y ha considerado que la cuestión catalana es "fundamentalmente política" ha apostando por "ejercer el respeto al otro y tener unos límites fundamentales como el de expresión o el respeto a la democracia.

"Es un problema tan grave Torra, como los de Vox" y le ha pedido al PP que "no se pongan a hacer de Vox que ya están ellos" al detectar nerviosismo en las filas populares por la proximidad electoral.

Azcón ha replicado a ZeC que el conflicto pone en pie de igualdad a unos y otros, que "no es este caso" y les ha criticado que les parezca lo mismo que los CDR intenten evitar una reunión del Consejo de Ministros que los que intentan defender al Estado.

Le ha recordado al PSOE que se aplicó el 155 por las leyes de desconexión aprobadas en Cataluña y con apoyo del PSOE. Ha manifestado que el Gobierno de Sánchez es "cómplice" de lo que pasa en Cataluña porque "apartan el juez que tiene que juzgar el procés, quitan el delito de sedición y dejan el de rebelión para mantener el plan de seguir en La Moncloa y seguir cogiendo el Falcon. No es un plan para España, sino para una persona, Pedro Sánchez".

"Ceder al independentismo es perder no solo las elecciones, que es lo que le va a pasar al PSOE, sino la credibilidad". Azcón ha preguntado hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE para "mantener la supervivencia" de Sánchez y les ha instado a que despierten y digan lo que piensan del Gobierno de Sánchez.