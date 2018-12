Beamonte asegura que PSOE y Podemos son la izquierda "nefasta" y subraya que el PP "quiere acabar con la radicalidad"

Europa Press Zaragoza

El presidente del PP Aragón y candidato de este partido a la presidencia del Gobierno de la Comunidad, Luis María Beamonte, ha asegurado este viernes que votar al socialista Javier Lambán "es votar a Podemos y votar a Podemos es votar a la radicalidad del PSOE y a la izquierda nefasta de esta Comunidad". Frente a ellos, el PP desea "acabar con la radicalidad, con el frentismo y con las políticas equivocadas".

Así lo ha aseverado Beamonte en un acto en la Fuente Torán de Teruel, al que ha asistido el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y con el que el PP ha presentado a sus candidatos a la Presidencia de Aragón y a las alcaldías de Zaragoza, Huesca y Teruel, Jorge Azcón, Ana Alós y Emma Buj, respectivamente. Los candidatos han estado arropados por decenas de compañeros de partido en este primer acto de presentación de candidatos que el PP celebra en España.

Beamonte ha subrayado que el PP desea "acabar con la radicalidad, el frentismo y las políticas equivocadas", así como con un presidente, Javier Lambán, "faltón". "La realidad de Aragón es diferente a la que nos dibuja, queremos un Aragón pujante, que genere certidumbre, crecimiento", que sea parte de España y para que los aragoneses "tengan más oportunidades".

Ha expresado su alegría porque el PP haya decidido realizar este primer acto en Aragón y ha confiado en que la Comunidad regrese "a la senda de la normalidad, del crecimiento económico normalizado y razonable", a una política impositiva "justa, donde no se atraque el bolsillo de los ciudadanos, en la que a la hora de entender la educación los padres no tengan que salir a la calle" para poder elegir el centro al que desean llevar a sus hijos.

El PP quiere "atender los problemas reales de la gente y no los problemas orgánicos de un partido" y ha reprochado que el presidente aragonés, Javier Lambán, amenazara como convocar elecciones si no se resolvían los problemas internos en su partido. "Jamás ha habido un presidente tan irresponsable".

En cuanto al crecimiento económico, ha advertido de que "no es estar todo el día diciendo que crecemos por encima de la media" y de que los últimos informes de Funcas alertan de que "estamos en un momento de desaceleración", así como en el último mes el paro ha crecido en la Comunidad.

"Hay que hablar desde el sentido común, no estar todo el día con grandilocuentes discursos constitucionales para después aprobar una Ley de memoria democrática o de derechos históricos que es aberrante para quien cree en pasar página. Lambán es tan radical como sus pseudosocios de Podemos", ha lamentado Beamonte. Por ello, "es momento de decir basta ya de teatros fingidos, de políticas que no responden a la realidad y a la forma de actuar en la Comunidad".

"Seréis grandes alcaldes"

Beamonte ha explicado que "no es casualidad" iniciar esta presentación de candidatos en Teruel, dado que Emma Buj ha sido "una gran alcaldesa". Ha elogiado la vocación de servicio y entrega de los tres candidatos, asegurando que "lo haréis muy bien y seréis grandes servidores públicos y aquí estará el PP apoyando en todo lo que haga falta".

"Emma es un ejemplo de hacer políticas como Dios manda, de buenas políticas, de defender el Corredor Cantábrico-Mediterráneo", la lucha contra la despoblación o la térmica de Andorra. "El PSOE ha dicho que se cierra poniendo en peligro a 4.000 familias y el 60 por ciento del PIB de una provincia, que no nos vengan con cuentos" porque no apoyaron las medidas propuestas por el PP para evitar el cierre de la térmica y "ahora recogemos los frutos de no haber tenido una acción unida".

Beamonte ha dicho tajante que "no podemos prescindir ahora del carbón", recalcando que "una transición justa no finaliza en 2020", porque con ese plazo "no hay capacidad para reaccionar. Por eso proponemos una comisión de estudio en el Parlamento para poner en marcha mecanismos de reindustrialización" en la zona.

Incertidumbres

Ha alertado, además, de que el Gobierno de Pedro Sánchez "genera incertidumbre en el sector de la automoción", del que dependen 25.000 familias en Aragón. "Hay una situación de deterioro en la política económica de la Comunidad, de la política social no hablamos porque el mayor hito que unió a la izquierda fue la ley de renta social básica y en tres años y medio han sido incapaces de ponerse de acuerdo", ha reprochado el presidente del PP aragonés.

En su opinión, la emergencia de los aragoneses "ha quedado aparcada" y el Gobierno socialista "solo ha pensado en mantener el sillón del Pignatelli por el de la plaza del Pilar, eso es PSOE y Podemos", ha manifestado. Ante estos gobiernos, el PP quiere "contribuir desde mayo, desde la moderación, a que Aragón de un salto importante", así como a consolidar el proyecto del PP a nivel nacional para que Pablo Casado sea el próximo presidente de España.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Joaquín Juste, ha resaltado el trabajo de la alcaldesa de la ciudad y candidata, Emma Buj, en el consistorio turolense, donde se ha pasado "de no poder pagar la luz a tener una economía saneada". Ana Alós "tuvo una gestión brillante" y, en su opinión, Jorge Azcón "será una referencia de sensatez y cordura frente a los estrambóticos y ocurrentes que ocupan hoy el Ayuntamiento de Zaragoza".

Ha lamentado, también, que el presidente aragonés, Javier Lambán, "es la nada para Teruel", deseando que Luis María Beamonte gane las próximas elecciones autonómicas y gobierne en Comunidad.

Tras concluir el acto público, Pablo Casado y los candidatos han realizado un paseo ciudadano desde la Fuente Torán hasta la plaza del Torico, en el centro de la ciudad, saludando a los ciudadanos. En el viaducto, Casado ha atendido a unos funcionarios de prisiones, que le han trasladado sus reivindicaciones sindicales.