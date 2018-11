Nace La Ofrenda, el chocolate gourmet de origen único hecho en Aragón

Eva Sereno Zaragoza

Chocolates La Ofrenda cuenta con una gama de más de 20 variedades de chocolate elaborados con ingredientes de calidad y de forma artesanal y natural al no incorporar aditivos. Una propuesta premium y gourmet para los amantes del chocolate que nace en Panillo (Huesca) y que se comercializa en puntos de venta seleccionados. Ahora se abre a más segmentos de mercado como el de los regalos de boda. La marca se amplía además con otros productos similares al Cola Cao y la Nocilla.

El chocolate es un producto que, en general, gusta a muchas personas. Sin embargo, encontrar un buen chocolate y que siempre sea gourmet -porque el término muchas veces se deteriora-, no es fácil. Y es que, aunque hay buenos chocolates reconocidos a nivel mundial como el belga o el suizo, no son los únicos y, además, no siempre son asequibles a todos los bolsillos.

Combinar la calidad y un precio razonable es precisamente la propuesta de Chocolates La Ofrenda. Una iniciativa que se comenzó a gestar hace dos años y medio desde la localidad oscense de Panillo, donde se localiza un pequeño obrador rodeado de montañas y desde el que elaboran los chocolates Rubén de la Hera y Nagore Ezquerro.

Aprovechando la experiencia previa en el sector de la hostelería y restauración y el conocimiento de productos de calidad -a lo que se sumó la formación especializada en Barcelona-, se empezó a trabajar en esta iniciativa empresarial que, a día de hoy, se está abriendo paso en el mercado.

La Ofrenda son chocolates gourmet que se elaboran artesanalmente dentro de su apuesta por la calidad para lo que se seleccionan los mejores chocolates y más selectos a nivel mundial, que son utilizados por los mejores chefs. "Nosotros hacemos chocolate de origen único", ha explicado Rubén de la Hera, a elEconomista.es

Esta apuesta ha dado como resultado una gama formada por 20 chocolates dentro de la que hay chocolate blanco, con leche y negros, además de elaborar especialidades que se combinan con ingredientes de alta calidad "y que son naturales porque no contienen aditivos ni sulfitos", entre otros compuestos.

Dentro de su oferta de productos destacan especialidades como las perlas dentro de las que hay una amplia gama como "avellanas cubiertas de chocolate, limón confitado, la fresa liofilizada con pulpa de vainilla y textura chispeante, la naranja confitada con avenllana caramelizada o combinaciones más exóticas como el yuzu japonés con naranja confitada italiana y textura efervescente", entre otras combinaciones en las que igualmente destaca el maridaje con el azafrán español.

Son especialidades a las que se suman otros productos como la elaboración de su propio Cola Cao, que es un cacao en polvo que, además, también está aromatizado con canela o azafrán e, incluso, especias del té chai.

El siguiente paso es lanzar su propia Nocilla para que los amantes de este producto "puedan disponer de una crema de cacao con más calidad y que tiene un 40% más de avellana". Además, a diferencia de las marcas comerciales, el cacao de La Ofrenda será de buena calidad y no incorporará el aceite de palma.

Los chocolates y especialidades de La Ofrenda se comercializan sobre todo en Huesca y Zaragoza, así como en Teruel, y poco a poco se va abriendo paso en otras comunidades como Bilbao y La Rioja, además de abordarse el mercado de Cataluña.

La venta es en tiendas especializadas que ponen en valor este producto para que se pueda dar a conocer al consumidor porque "en muchas tiendas acaban en un lineal como un producto más".

Además, La Ofrenda se abre también a otros segmentos comerciales como los regalos para celebraciones como bodas. De momento, la empresa participó en la reciente celebración de Nupzial para dar a conocer estos productos como detalles de boda para los invitados.

Aparte, también se quiere extender su comercialización a hoteles, restaurantes y servicios de catering, que "pueden ofrecer el producto directamente al cliente, por ejemplo una trufa con el café, o utilizarlo en sus propias elaboraciones".