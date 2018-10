Edelvives acelera el talento de los jóvenes en las profesiones del futuro

Eva Sereno Zaragoza

La empresa presenta la Academia de Inventores para acelerar el talento desde los tres a los 18 años de edad a través de disciplinas que son claves para las profesionales del futuro como las STEAM (acrónimo que corresponde a las iniciales de las palabras Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas en inglés).

Y, precisamente, estas ramas STEAM son las que centran el aprendizaje en esta Academia de Inventores, que está fundada por el inventor Luis Martín, el maestro constructor de robots Jorge Mata y la científica Esther Borao, antigua colaboradora del programa televisivo "El hormiguero".

La presentación de la academia ha sido también el marco en el que se ha dado a conocer el acuerdo de colaboración entre Innovart y la editorial Edelvives, cuyo apoyo es clave para que los niños y jóvenes se adentren en el camino de ser inventor.

En esta academia, las clases se dividirán en cuatro áreas especializadas, que se corresponden con Ciencia Lab, para aprender a través de la experimentación; Electro-Robótica, para descubrir desde cero cómo crear un robot y hacer que cobre vida; Taller de Mecanismos para impartir mecánica, construcciones, costura, impresión en 3D y habilidades manuales con herramientas, y Aula Código, donde los asistentes se convertirán en los reyes de la programación y podrán crear sus propios videojuegos.

Además, el programa orientado al STEAM de la Academia de Inventores está diseñado para entornos innovadores y está dirigido al desarrollo de todas las capacidades para lo que se trabajará con las inteligencias múltiples, que permiten a cada niño destacar en el área que les hace únicos.

El modelo de aprendizaje que se sigue se basa en un enfoque multidisciplinar de las cinco materias para trabajarlas de manera integrada, aparte de desarrollarse bajo los conceptos de "aprender haciendo y disfrutando"(Learn by doing and enjoying) y "hazlo tú mismo" (Do it yourself). Todo ello permite llegar a ser un inventor.

Además, con el fin de desarrollar las distintas áreas, se ha diseñado el curriculum de inventor, que se divide en cuatro niveles para avanzar en cada una de las ramas del STEAM.

En la presentación, Alejandro Cebrián, director de operaciones de Edelvives, ha manifestado que la Academia de Inventores es "un proyecto apasionante lleno de sueños y energía positiva", además de destacar el cambio que ya inició la editorial en su forma de pensar para "mirar hacia el futuro", lo que le ha llevado a ser una compañía pionera en la aplicación de nuevas tecnologías y en la apuesta por materializar ideas como la Academia de Inventores.

En el acto, celebrado en Aragonia -sede de la Academia de Inventores-, han actuado de padrinos Raúl Olivan, director general de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el Gobierno de Aragón; Pedro Lozano, presidente de AJE Aragón y cofundador de Imascono, y Marta Leciñena, socia y directora de Kids&Us.

Todo ellos han resaltado la importancia de apadrinar este proyecto aragonés tan innovador porque "sobra talento y hay que respaldar la capacidad de emprender del equipo de Innovart, que ha demostrado su trabajo participado hasta en un programa de la NASA". También han puesto en valor la colaboración entre Innovart y Edelvives, siendo "un claro ejemplo de que la conexión entre startups y empresas da sus frutos positivos".