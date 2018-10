El PP reprocha a ZeC que "no son las formas, ni los fondos" para acometer las obras de la calle Don Jaime I

Europa Press Zaragoza

Las asociaciones de vecinos y comerciantes que se oponen recogen más de 2.000 firmas.

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón ha reprochado al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que ejecute la reforma de la II fase de la calle Don Jaime con la oposición de algunas asociaciones de vecinos y comerciantes y con la partida dedicada a supresión de barreras arquitectónicas. "No son la formas, ni los fondos".

Azcón ha acudido este lunes a la calle Don Jaime, a la altura del a Iglesia de San Gil, para arremeter contra estas obras que no tienen el consenso de todos los vecinos y comerciantes y que además "no tienen proyecto".

La II fase de la elevación de la calzada a la altura de la acera comprende el tramo entre Méndez Núñez y la calle Coso, ha comenzado este lunes, 22 de octubre, con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de unos 200.000 euros.

El portavoz popular ha lamentado que se trata de una decisión que ZeC "no ha consultado con los vecinos sino con su electorado", por lo que ha mostrado su preocupación, ya que a siete meses de las elecciones "no puede ser que se actúen a golpe de decreto sin hablar con nadie y sin el apoyo político suficiente".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha subrayado que los vecinos y comerciantes "no están a favor de la chapuza de la calle Don Jaime I" para añadir que el todo el dinero que se destina a esta obra supone dejar de eliminar barreras arquitectónicas en otros puntos de la ciudad, como el rebaje de aceras.

Por ello, ha avanzado que el PP llevará este debate a la Comisión de Urbanismo y ha agregado que no descartan tomar otras iniciativas políticas en el pleno. "Nos preocupa que ZeC aprovechando que es un gobierno que se acaba y agotado va a intentar dar la sensación de falsa agonía, como se ha visto con otros proyectos, y creemos que será la tónica general de los pocos meses que les restan en la Alcaldía".

Asimismo Azcón ha sentenciado lo sigue: "Es evidente que ZeC no ha dicho la verdad y pretende que dejen de pasar vehículos por esta calle como dicen los informes técnicos que apuntan a que es una peatonalización encubierta y otra imposición de Santisteve".

Terminar la campaña

El portavoz de las asociaciones firmantes en contra de la elevación de la calle Don Jaime I y presidente de la Asociación de Vecinos Reyes de Aragón, Alejandro Aznar, ha explicado que la oposición a este proyecto es que se trata de una calle principal, que une la margen izquierda con la plaza de España, y no se puede hacer una peatonalización encubierta con una chapuza".

Ha reconocido que el entorno "necesita una intervención, pero no ésta y tampoco es el momento, no puede llegar en peor momento al ser los meses del año que más facturación hace el pequeño comercio", A su juicio, la movilidad se mejoraría si se modificaran las aceras, pero en esta obra no se tocan.

Aznar ha instado a ZeC a que si de verdad apuesta por el pequeño comercio que lo demuestre y les deje terminar la campaña de invierno y Navidad para sentarse a hablar sobre el futuro de la calle Don Jaime I.

Estos colectivos ya han recogido 2.000 firmas y han confiado en superarlas este jueves cuando se cumpla una semana del inicio de la campaña. Ha agradecido a todos los que han suscrito su petición y ha dejado claro que "es una calle de los zaragozanos, de todos, y no solo de ZeC".

El portavoz de dichas asociaciones ha reiterado que no descartan acudir a los tribunales si no se abre un periodo de debate. "Estamos a tiempo y no queremos adelantarnos a eso, pero ZeC tiene que dialogar con los comerciantes y vecinos, mientras esperemos que llegue esa llamada estaremos a tiempo de parar la demanda que va a llegar. Si el concejal no las para, pues igual se las paran", ha alertado.