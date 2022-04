Los sindicatos mostrarán su rechazo a la reforma laboral en el Primero de Mayo

elEconomista Zaragoza

Organizaciones como OSTA, SOA y CNT se manifestarán el día 1 de Mayo para reclamar reformas laborales en favor de los trabajadores, además de abogar por la negociación de los convenios.

Bajo el lema "Exigimos reformas para avanzar", se manifestará la organización sindical OSTA. Un acto reivindicativo que arrancará a las 11,30 horas en la plaza de España de Zaragoza, que girará en torno al rechazo de la reforma laboral, la subida de los salarios y la negociación de los convenios en Aragón.

El sindicato está inmerso en una campaña en la comunidad aragonesa para mostrar su rechazo a la reforma laboral apoyada por UGT, CCOO y CEOE, ya que considera que "asume un mercado laboral precario, consolidando las reformas laborales anteriormente aprobadas, por los diferentes gobiernos del Estado español".

"Es nuestra obligación denunciar que el Gobierno de coalición, no solo no haya derogado la reforma laboral de 2010 y 2012, sino que no haya sido ni siquiera capaz de derogar los aspectos más lesivos de las mismas", afirma Pilara Giménez, integrante de la ejecutiva de OSTA.

Para David Lázaro, es el momento de "revertir el inmovilismo que desde hace años se está produciendo en la sociedad aragonesa, y retomar la movilización como única herramienta de confrontación, ante lo que consideramos ha sido un grave ataque a las condiciones laborales de los y las trabajadoras de nuestro país".

El sindicato denuncia que la negociación colectiva en muchos casos está paralizada y los salarios no están creciendo al ritmo de la inflación, lo que empobrece más a la clase trabajadora. "Es urgente que el gobierno tome medidas inmediatas en especial en el precio de la energía, ya que es intolerable que empresas como Iberdrola en 2021 tuvieran un beneficio de 3884 millones de euros, lo que es un 7,6% más que el año anterior, mientras en muchos hogares no se haya podido encender la calefacción este invierno", añaden.

Por su parte, el Sindicato Obrero Aragonés sí participará en la manifestación unitaria del Primero de Mayo para "denunciar que la nueva reforma laboral es una farsa. Como siempre defendemos la necesidad de crear un Marco Aragonés de Relaciones Laborales y protección social, que nos permita tener una alternativa clara a los recortes y robos de la oligarquía empresarial".

SOA estará acompañado por sindicatos como CATA, CNT, CGT, CUT, ASC, IA-COBAS y SASA en la manifestación convocada en Zaragoza, a partir de las 12 horas, en la plaza de San Miguel.

Las manifestaciones o concentraciones no solo se llevarán a cabo en Zaragoza. Desde Teruel, las organizaciones sindicales CGT, CNT y STEA han elegido la plaza de San Juan, a las 12.00 horas, para este Primero de Mayo con el fin de poner de manifiesto las dificultades de los trabajadores para llegar a fin de mes y denunciar la precariedad laboral, el paro, las dificultades de acceso a la vivienda y la subida de los costes de vida, entre otros aspectos.