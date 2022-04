Trabajadores del Hospital Materno Infantil de Zaragoza irán a la huelga ante la falta de personal

elEconomista Zaragoza

Los trabajadores del Hospital Materno Infantil de Zaragoza se han concentrado hoy a las puertas de la entrada principal para denunciar la falta de personal suficiente para realizar las labores de limpieza diarias, además de denunciar los riesgos que conlleva para pacientes y empleados esta situación.

"Ante la falta de respuesta de la concesionaria y el mutismo de los responsables políticos y sanitarios ante esta grave situación y como muestra de apoyo a los pacientes, que son los que más la sufren" se ha realizado esta protesta, explica Charo Vitar, portavoz del sindicato SOMOS en el comité de empresa de Clece S. A., empresa adjudicataria del servicio.

La portavoz sindical ha explicado y ha destacado que si no se dan soluciones inmediatas, "vamos a seguir con las movilizaciones y no descartamos ir a la huelga". Además, ha añadido que "desde 2017, cuando la empresa Clece entró en el hospital, la plantilla se ha reducido en un tercio y por ello no se puede lograr la higiene y desinfección que precisa un hospital".

La sindicalista ha continuado explicando que a diario hay dos o tres plantas sin limpiadoras, "y otras debemos realizar la labor de las compañeras que faltan. El fin de semana, se quedan sin cubrir zonas críticas como neonatos, UCI u oncopediatría".

Además de los riesgos para los enfermos ingresados, SOMOS también ha denunciado la sobrecarga de trabajo y su afección en la salud de los empleados del servicio "con un porcentaje de bajas laborales, que es el doble de la media de los centros sanitarios de Aragón; estamos hablando de un 24,5%, ante un 12,6%, según los datos del propio SALUD".

En la concentración, han participado tanto empleados de limpieza como personal sanitario, en apoyo a un problema "que afecta a todo el hospital porque si la limpieza falla, ellos tienen que esperar a que terminemos nuestro trabajo". Los manifestantes, en silencio como muestra de respeto a los pacientes, se han reunido ante la rampa de acceso al Hospital Materno Infantil, formando con carteles la frase "Sin limpieza, no hay SALUD".

Charo Vitar ha subrayado que la solución solo puede venir de la contratación de más personal "para tener todo el hospital cubierto", volviendo a la plantilla previa. Los trabajadores exigen "una solución inmediata". En caso contrario, han anunciado que seguirán con nuevas y más intensas movilizaciones, sin descartar una convocatoria de huelga.