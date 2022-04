Miniso crece con nuevas aperturas superando las 40 tiendas

Eva Sereno Zaragoza

Con 40 tiendas en España desde que Miniso abriera la primera en Madrid en 2018, la firma continua con su "expansión silenciosa" por la pandemia, pero con "mucha fuerza y con ganas de traer la felicidad, ahora a Zaragoza", siguiendo con el concepto de happy store que caracteriza a la marca y el mensaje 'Life is for fun' ('La vida es para divertirse'), afirma Ana Rivera, directora general de Miniso España, a elEconomista

Zaragoza es una de las ciudades que Miniso abre ahora con la reciente inauguración de una flagship store de 320 metros cuadrados en el centro de la capital aragonesa con la que se han generado cinco empleos y en la que, además de la oferta de sus productos y los artículos de licencias (Adventure Times, Cartoon Network, Disney y sus villanas y Minions), cuenta con un espacio único en España en el que los usuarios pueden perpetuar sus recuerdos y su paso por la tienda.

Aragón es una de las comunidades autónomas que está en el punto de mira de Miniso, no descartándose nuevas aperturas tras la puesta en marcha de este primer establecimiento en la capital zaragozana y en la comunidad autónoma. "Zaragoza era nuestro 'talón de Aquiles'. Hemos estado buscando local durante mucho tiempo y, por fin, lo hemos conseguido. Era una ciudad en la que teníamos que estar sí o sí. En Aragón, iremos abriendo más. Huesca y Teruel son localidades más pequeñas, pero no tenemos un plan de expansión de hay que abrir aquí 'sí' o 'no', sino que, cuando encontramos una buena oportunidad, la valoramos y, si todos estamos de acuerdo, va hacia adelante", matiza.

El plan de aperturas de Miniso en España también contempla una nueva tienda en Mallorca que se abrirá próximamente a principios del mes de abril, y "estamos buscando ubicaciones en las capitales de provincia o en las principales ciudades para tener presencia de marca. La previsión es abrir diez, pero no tenemos un plan de aperturas en 'Excel'' Será según vayamos viendo y siempre que encontremos la ubicación, el local y el sitio correcto en el que estar".

Dentro del plan de expansión, que continuará más allá de 2022, Miniso baraja más aperturas en Málaga, donde ya cuenta con dos tiendas y, previsiblemente, se abrirá una tercera, y Madrid en la que suman cinco, pero hay posibilidades de abrir algún establecimiento más.

Con la apertura de la tienda de Zaragoza y la próxima en Mallorca, Miniso sumará ya 42 puntos de venta. La firma está presente en España, Portugal y Andorra. Por ejemplo, cuenta con seis centros en Canarias y suma puntos de venta en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o San Sebastián, entre otras. "Estamos en prácticamente las principales ciudades". Y el objetivo es crecer tanto en implantación en más capitales como en consolidación de los mercados en los que ya está presente. "Sí que nos gustaría tener presencia en ciudades distintas para que la gente nos conozca y tengan acceso porque siempre nos preguntan cuándo se abre".

Crecimiento en franquicia

En su crecimiento, Miniso contempla tanto tiendas propias como en franquicia. En la actualidad, el 20% de los establecimientos son de la marca, pero "nos basamos en un modelo franquiciado. Sí es verdad que dependiendo de las ubicaciones, hemos cogido tiendas propias, pero está basado siempre en la franquicia", añade Ana Rivera.

La inversión para abrir una tienda de Miniso oscila entre 120.000 y 150.000 euros, dependiendo de factores como el tamaño del establecimiento y el estado del local. "Buscamos personas que sean capaces de abrir varios puntos de venta. No buscamos autoempleo". Además, en la elección del franquiciado, se tiene en cuenta que esté al frente de otros negocios, conozca el modelo de retail y disponga de estructura para dar soporte a Miniso y no tener una dedicada exclusivamente a la marca.

Los locales de la firma requieren de una superficie de 200 metros cuadrados -sería la dimensión ideal-, aunque la firma tiene establecimientos de diferentes magnitudes: desde 120 metros cuadrados a 400 metros cuadrados. "Depende de la ubicación, de la forma del local, si tiene fachada... Buscamos todos los parámetros". Cada tienda genera una media de entre cuatro o cinco personas, aunque no todos son a jornada completa.

Miniso trabaja con los franquiciados en "un 360. No nos gusta llamarlos franquiciados, sino socios porque lo son". Además, se les presta apoyo de forma continuada con formación, plan de marketing, asistencia... Tratamos sus tiendas como las nuestras. Si a ellos les va bien, a nosotros también nos irá bien", apunta Ana Rivera.

Un modelo de negocio diferente

Las tiendas de Miniso, suma 5.000 en 80 países, son para divertirse, pasar un rato agradable, y descubrir y encontrar "cosas que no sabías que necesitabas", afirma Ana Rivera. Además, la marca se diferencia por los productos de licencias. "Desde Miniso Internacional se firmó un acuerdo con Disney. De ahí, van surgiendo diferentes licencias y tenemos también la de Carton Netwoorks. Esto nos diferencia de otras tiendas. El cliente, cuando viene, siempre ve cosas diferentes".

El modelo de negocio de Miniso es de "compra por impulso como el que pueden tener otras tiendas, pero el producto es diferenciador porque está inspirado en el diseño japonés, que llama mucho la atención", al igual que los precios bajos. "Insistimos mucho en que las cosas de Miniso, cuando las pruebas, se nota que tienen calidad. Te parece barato, pero al probarlas, aún te lo parecen más" por la relación calidad-precio que "es extraordinaria". "Cuando no conoces la marca, puedes desconfiar un poco, pero ves la calidad al conocerla", asevera. La firma tiene más de 2.500 referencias de productos en alrededor de 13 categorías, que van variando semana a semana.