Gamarra pide a Sánchez respaldar la candidatura de los JJOO de Invierno con Aragón y Cataluña en igualdad de condiciones

La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que respalde la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña a los Juegos de Invierno 2030, en "igualdad de condiciones" entre ambas comunidades autónomas

Cuca Gamarra ha subrayado que en el PP "no solo no respaldamos la necesidad de que no se cuestione que es una candidatura en igualdad de condiciones, sino que le exigimos a Sánchez que no lo cuestione porque no cabe que el interés político de Sánchez, por contentar ERC, pueda penalizar a una comunidad autónoma y, además, a la candidatura olímpica".

La portavoz parlamentaria del PP ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, quien también es el alcalde de Zaragoza.

"Instamos al Gobierno, con el presidente Sánchez a su cabeza, a que respalde, de manera unívoca, esta candidatura y que lo haga respaldando a ambas comunidades autónoma y a ambas ciudades que tendrían que ser sedes olímpicas, porque solo así será una realidad y porque también es una cuestión de igualdad entre españoles y que prime el interés general sobre el particular de Sánchez por garantizarse, por no molestar, los votos de ERC, que son los que le garantizan estar en la Moncloa".

En declaraciones a los medios de comunicación, Cuca Gamarra ha contado que este encuentro del grupo parlamentario 'popular' con el PP-Aragón y alcalde de Zaragoza es para trasladarle el respaldo "absoluto" a la candidatura de España, de Aragón y Cataluña a los Juegos de Invierno 2030, al argumentar que el PP es "absolutamente consciente de lo que significa porque es marca España y un revulsivo económico para un sector como el de la nieve".

Cuca Gamarra ha subrayado que ese respaldo del PP es "inquebrantable" y ha considerado que debe ser también "de toda la sociedad, con el presidente del Gobierno a la cabeza".

Ha abundado al señalar "que se debe mantener" la igualdad entre las dos comunidades autónomas para ser garantía de que la candidatura sea una realidad. "Para que esa oportunidad sea una realidad, tiene que ser desde la unidad política y el respaldo político".

En este contexto, ha alertado que desde que se habla de la exclusión y la diferencia entre dos comunidades autónomas "se penalizan las posibilidades de una candidatura de estas características y, por tanto del impulso económico que puede tener como país --de la mano de los Juegos de Invierno, y que especialmente afecta al crecimiento económico Aragón y Cataluña-- no se puede perder".

Gamarra ha asegurado que el PP seguirá impulsando iniciativas para mostrar el respaldo a esta candidatura olímpica para que el Congreso y el Senado manifiesten el respaldo unánime y buscar la unidad de la cámaras en favor de la candidatura. Al respecto, ha informado de que el PP ha pedido la comparecencia del ministro de Deportes, Miquel Iceta, además de otras iniciativas en comisión y pleno, para apoyar la candidatura de forma "unívoca que España necesita y que deben estar en igualdad de condiciones Cataluña y Aragón".

El presidente del PP-Aragón ha comentado que los JJOO de Invierno 2030 pueden cambiar algo tan importante como el sector de la nieve, que es motor de desarrollo económico y la posibilidad de albergar estas olimpiadas entre las dos autonomías y las ciudades de Barcelona y Zaragoza "sería un revulsivo para ese motor económico".

Jorge Azcón ha dicho estar "seriamente preocupado" porque este proyecto de España "solo será posible en igualdad de condiciones entre Aragón y Cataluña, pero vemos deslealtad e insolidaridad por parte de ERC en el Gobierno de Cataluña".

Ha justificado la visita al Congreso de los Diputados al argumentar: "Queremos que el presidente de Gobierno defienda a Aragón en lugar de a sus socios de ERC porque éste es un proyecto estratégico, no solo para las dos autonomías, sino para España" y para lograr el respaldo del Comité Olímpico Internacional "necesitamos que las dos comunidades autónomas tengan el respaldo del Gobierno de España".

El alcalde de Zaragoza ha abundado en que Aragón "no es de segunda y queremos participar en igualdad de condiciones en ese evento de 2030 y pedimos a Sánchez que piense en Aragón y no solo en los votos que necesita para seguir en la Moncloa".

