Desestiman la demanda de un exconcejal de Ciudadanos contra la portavoz de IU en Cadrete

elEconomista Zaragoza

El Juzgado de Primera Instancia número 19 de Zaragoza ha desestimado la demanda interpuesta por Alberto Martínez, exconcejal de Ciudadanos en Cadrete, contra María Ángeles Mercader, portavoz de IU en esta localidad.

El juzgado considera que no se ha producido ninguna violación contra el derecho al honor y la intimidad personal del exconcejal de Ciudadanos, quien había denunciado a Mercader después de que esta registrara para el pleno municipal una pregunta sobre unos hechos por los que Martínez cometió un delito leve de lesiones, según informan desde IU en una nota de prensa.

La pregunta registrada por la portavoz en nombre de IU Cadrete no pudo ser debatida ni defendida durante el pleno porque la alcaldesa estimó que la formación, al carecer de representación en el consistorio y no tratarse de una asociación de la sociedad civil, no tenía derecho a leerla.

"Los hechos por los cuales el señor Martínez me denunció por faltar su derecho al honor son hechos que están totalmente probados", asegura Mercader.

La portavoz de IU añade que "fue un altercado que ocurrió en un espacio público, delante de personas, del que la población era conocedora y por el que, además, fue posteriormente condenado".

Además, Mercader explica que la libertad de expresión y la libertad de la información "están por encima al derecho al honor porque fueron hechos de interés para la ciudadanía, debidamente probados y que se enmarcan en el contexto de la actividad política".