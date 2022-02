Azcón apoya la candidatura JJOO 2030 y el desarrollo del sector de la nieve con la unión de estaciones

Europa Press Zaragoza

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, y el presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, han defendido este viernes en Jaca (Huesca) la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.

Ambos han apostado por que el proyecto "debe estar liderado por el Comité Olímpico Español y debe organizarse en pie de igualdad entre ambas comunidades autónomas". "Es el único camino posible para que el proyecto pueda hacerse realidad", han resaltado.

El líder de los 'populares' en Aragón, Jorge Azcón, ha destacado que los JJOO son una oportunidad "fantástica" de desarrollo y de promoción, una ocasión excepcional para impulsar el sector de la nieve y ejecutar inversiones que vertebren el territorio", y ha reiterado su "disposición absoluta" a colaborar con el Gobierno aragonés y a apoyar "sin fisuras" el proyecto con la "única premisa de que Aragón reciba el trato de igualdad que le corresponde en una candidatura de Estado".

Asimismo, ha expuesto que el proyecto cuenta con problemas "evidentes". Por un lado, "el principal ha sido el posicionamiento del Gobierno catalán, con un inexplicable comportamiento de minusvaloración hacia Aragón que ha llegado al menosprecio y que si no cambia hace el proyecto inviable".

Por otro, ha continuado Azcón, la posición "contraria" a la cita olímpica y al desarrollo del sector de la nieve de Chunta y Podemos, que forman parte del cuatripartito del Gobierno autonómico, que "no creen ni en las Olimpiadas ni en el impulso a las estaciones de esquí y eso no es una buena noticia a la hora de defender la candidatura ante el Comité Olímpico Internacional".

Ambigüedad Pedro Sánchez

En tercer lugar, ha subrayado "la calculada ambigüedad de Pedro Sánchez con la candidatura". "En Aragón asegura defender la candidatura conjunta en igualdad de condiciones, pero en Cataluña no lo hace, allí Sánchez antepone sus necesidades, que son mantener a ERC como socio de Gobierno, y no defiende la candidatura conjunta para no molestar a Pere Aragonès y esto es una cuestión clave, porque si Pedro Sánchez no la defiende en Cataluña con claridad y determinación va a ser imposible que pueda prosperar".

El presidente del PP autonómico ha pedido que no se deje pasar "la gran oportunidad de los Juegos Olímpicos para acelerar los grandes proyectos para mejorar nuestras instalaciones invernales e impulsar las infraestructuras de vertebración que se necesitan en el Alto Aragón".

"El sector de la nieve debe desarrollarse y modernizarse en cualquier caso, porque es un elemento clave para la economía de Huesca, pero la candidatura olímpica es una oportunidad perfecta para avanzar más rápido", ha añadido.

Defensa de grandes proyectos

En ese sentido, ha remarcado que el Partido Popular defiende "de manera rotunda los grandes proyectos de desarrollo del sector de la nieve".

Además, ha recordado que ya lo hizo cuando estaban en el gobierno, "impulsando el Plan más ambicioso que ha habido nunca para las ampliaciones y uniones de estaciones pirenaicas y que luego ha sido recortado por el actual Gobierno del PSOE; apoyamos los proyectos de unión entre Astún y Candanchú y la ampliación de Cerler, pero reclamamos también los proyectos que ha abandonado la DGA, como son la unión de las estaciones del Valle de Tena con las del Aragón y la conexión con la estación internacional de Canfranc"