Zebra Ventures cierra una ronda de inversión de 250.000 euros para impulsar empresas que cambien el mundo

Eva Sereno Zaragoza

El venture builder ha trazado un plan de acción con el que prevé crear un total de 25 empresas en el plazo de cinco años, sumando entre todas ellas una inversión de dos millones de euros. Ya están impulsando tres proyectos empresariales para los que ya se ha conseguido también recursos económicos.

Acaba de nacer en Zaragoza con la experiencia de más de diez años sus fundadores y el venture builder o factoría de empresas emergentes ya ha pisado el acelerador para impulsar empresas y startups que mejoren el mundo. Zebra Ventures acaba de cerrar su primera ronda de financiación de 250.000 euros con aportaciones de profesionales e inversores de diferentes sectores de actividad como blockchain, abogacía o consultoría de innovación, entre otros, confirma Félix A. Tena, CEO de Zebra Ventures a elEconomista

Estos recursos económicos obtenidos en la ronda de financiación se destinarán a la generación de empresas desde cero y a otras que ya tenga un proyecto. "No lo hacemos con dinero per se, sino que se trabajamos en equipos con los emprendedores. Nosotros mismos nos metemos mano a mano con ellos". Y, aunque también se deja la puerta abierta a la entrada de una inyección económica en el caso de que la iniciativa empresarial lo requiera, "no es el foco porque las empresas se presentan a inversores y se les ayuda a preparar rondas de financiación".

Con este objetivo de crear empresas, Zebra Ventures está ya preparando otra ronda de financiación, que se lanzará en ocho meses aproximadamente. Para esta segunda ronda, el venture builder ya está en conversaciones para dar entrada a fondos de inversión, family office o grupos aragoneses interesados en participar.

La financiación se destinará a hacer realidad el plan estratégico de Zebra Ventures de crear 25 empresas en cinco años, a un ritmo de cinco por año, sumando una inversión global de dos millones de euros. Inicialmente, cada empresa percibirá unos 60.000 euros, cantidad que comprende el trabajo realizado desde el venture builder, ya que se trabaja con ellas durante varios meses para crear la empresa, obtener métricas, preparar la ronda de financiación, ponerles en contacto con business angles según sus necesidades. De este modo, contando también rondas de inversión, cada empresa sumará una media de inversión de unos 200.000 euros.

Empresas por el cambio

La actividad de Zebra Ventures, con sede en el Impact Hub de Zaragoza, no se centra en las llamadas empresas unicornio, sino que se trabajará con "empresas zebra", es decir, aquellas iniciativas empresariales o negocios que solucionan problemas reales y, en su camino, ayudan a contribuir al cambio social, impulsados por valores como la cooperación y la sostenibilidad.

Para crear o impulsar estas empresas, Zebra Ventures cuenta el equipo que ha formado este venture builder y que está especializado en creación, lanzamiento y aceleración de startups. De este modo, se pretende maximizar las probabilidades de éxito de cada proyecto y reducir el riesgo de emprender en aquellas personas que "se lanzan a emprender sin paracaídas" con la generación de equipos de alto rendimiento en los que los emprendedores y especialistas trabajan juntos diariamente. De este modo, el emprendedor está acompañado en el desarrollo de su talento. "Zebra Ventures no es un programa definido ni de formación. Generamos empresas y nos ponemos manos a la obra con ellos".

El venture builder está abierto a trabajar con empresas de cualquier punto de España, aunque principalmente se quiere poner el foco en Zaragoza, Huesca, Teruel y en zonas limítrofes como Soria -ya están en conversaciones con Soria Futuro-, y Logroño o Lérida por la necesidad de trabajar mano a mano con el emprendedor y que, incluso, los propios emprendedores puedan compartir conocimiento en torno a un café.

Trabajo con tres empresas

Zebra Ventures selecciona a los emprendedores con los que va a trabajar. Un proceso en el que es clave "la calidad humana, que sea buena persona". Una vez superado ese primer filtro, las ideas se validan para el proyecto con un análisis combinado de mercado, producto, operaciones y tecnología. Además, se crea una metodología de trabajo profesional y eficiente y se consiguen las primeras rondas de inversión para que el equipo sea autosuficiente.

De momento, ya está codo con codo con tres empresas. Una de ellas es Bud's Bath, que está enfocada al bienestar animal para mejorar la salud de las mascotas y para la que ya se ha cerrado una primera ronda de inversión de 90.000 euros, estando preparando próximas rondas.

Zebra Ventures también trabaja con Promoloop, cuya actividad se centra en digitalizar y facilitar la sostenibilidad del sector hostelero. Ahora, están mejorando las métricas para salir a ronda de inversión, entre otros pasos.

A ellas se suma Voicefinder, que ofrece recursos de voces humanas profesionales para empresas de comunicación y otros ámbitos. Esta iniciativa se encuentra en modo beta y ahora se está abriendo la plataforma para hacer más pruebas, generar métricas y salir a ronda de inversión. Y la previsión es que se incorporen próximamente dos nuevos proyectos empresariales.