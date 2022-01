Los empresarios apelan a la unidad para garantizar el futuro de Aragón con la financiación autonómica

elEconomista Zaragoza

El presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, ha incidido en que la comunidad aragonesa se juega su futuro y sus servicios básicos con el nuevo modelo de financiación para las autonomías.

El año 2022 es el ejercicio en el que se va a dar voz al nuevo modelo de financiación autonómica. Una decisión que va a ser de las "más trascendetales" para la comunidad aragonesa en los próximos años. "Nos jugamos el futuro de Aragón y el de los servicios esenciales", ha afirmado el presidente de los empresarios aragoneses en la VI Cumbre Empresarial de Aragón.

Mur ha apelado a la unidad en la comunidad aragonesa entre agentes sociales y económicos, así como entre las formaciones políticas, con el fin de "llevar una propuesta conjunta" que permita garantizar el futuro de la comunidad, los servicios públicos y la calidad de vida de los aragoneses.

La financiación autonómica y su importancia para Aragón y el territorio han centrado esta cumbre empresarial organizada por CEOE Aragón en colaboración con el Gobierno de Aragón e Ibercaja en la que se ha podido conocer la opinión sobre el nuevo modelo de empresarios, sindicatos y Gobierno de Aragón.

Para Ricardo Mur, en el nuevo modelo de financiación autonómica se debe tener en cuenta aspectos clave para Aragón como el sobreenvejecimiento de la población y las particularidades territoriales de extensión y dispersión de los núcleos poblacionales.

A la unidad también ha apelado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al afirmar que "los grandes desafíos deben ganarse desde la unidad" y abogar por alcanzar una postura conjunta entre todos los grupos parlamentarios con presencia en las Cortes de Aragón. El presidente aragonés también ha incidido en continuar construyendo la comunidad aragonesa sobre "el acuerdo y el pacto".

Momento clave para las empresas

En su discurso, Ricardo Mur, quien manifestó su deseo de dejar la presidencia de CEOE Aragón el próximo día 3 de febrero, también ha aludido a la situación que vienen atravesando las empresas con la pandemia y sus efectos económicos. "Vivimos momentos de incertidumbre. A la pandemia se unen consecuencias de las afecciones económicas en las empresas y los trabajadores, además del alza de las materias primas, la falta de componentes y los altos precios energéticos, que ralentizan la recuperación".

Una situación a la que se añade la inflación que "ha deteriorado los resultados empresariales", teniendo también consecuencias que están llegando a los consumidores y "sin que los salarios pueden subir en la misma proporción. Esto puede tener consecuencias sociales".

Mur ha recordado la labor de las empresas en la pandemia, manteniendo el empleo y la productividad conforme se ha ido pudiendo recuperar la actividad, además de valorar su solidaridad, gracias a la que fue posible disponer de 6,4 millones de euros dentro de la iniciativa Aragón en marcha para disponer de productos como mascarillas o EPIs, entre otras acciones.

El presidente de CEOE Aragón, que previsiblemente será sustituido por Miguel Marzo (Pikolin) al ser hasta el momento la única candidatura, también ha repasado las fortalezas de Aragón con sectores clave como la industria, agroalimentación, logística o energías renovables.

Precisamente tanto las renovables como la ganadería han sido defendidas por Mur ante los últimos ataques recibidos al afirmar que "son dos sectores fundamentales en Aragón, que se deben compaginar con territorio y medioambiente. No se puede prescindir de ellas. Sin ambas no hay futuro. Sin ellas no es posible vertebrar el territorio".

Premio empresario

En la cumbre empresarial también se ha reconocido la trayectoria de Alfonso Solans, presidente de Pikolin, quien ha recibido el Premio Empresario de Aragón 2022.

Solans, emocionado, ha agradecido este reconocimiento. En su intervención, el empresario ha explicado que hoy en día la empresa está más diversificada e internacionalizada, que cuando recibió el legado de su padre, para añadir a colación que ya se está preparando la tercera generación familiar.

Pikolin es hoy en día el segundo grupo europeo en productos de descanso y el primero como empresa familiar. Cuenta con más de diez fábricas, 13 marcas que fabrica y comercializa, presencia en tres continentes y 3.000 empleados.

