PP Teruel exige que la A-40 y la A-25 sean vías con cuatro carriles

Europa Press Zaragoza

El PP de Teruel ha exigido que las autovías A-40, entre Teruel y Cuenca, y A-25, que conecta Monreal del Campo y Alcolea del Pinar, sean vías con cuatro carriles en lugar de las "intenciones" que comienzan a "visumbrarse" por parte del Gobierno de España, ya que en los estudios planteados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana plantean como opción "más eficiente" la transformación de sus itinerarios actuales en vías 2+1.

Para los 'populares', esta posibilidad que plantea el Ejecutivo central "llevarían al traste" las esperanzas de todos los turolenses de disponer "de una vez por todas" de "tan ansiadas" infraestructuras por carretera.

Este lunes, en rueda de prensa, han advertido de ello el senador del Partido Popular de Teruel, Manuel Blasco, y los alcaldes de Teruel y Monreal del Campo, Emma Buj y Carlos Sánchez, respectivamente.

Para el representante en la Cámara Alta, Manuel Blasco, las declaraciones de la ministra del Mitma, Raquel Sánchez, en las que apuntaba a estudiar la rentabilidad económica de determinadas infraestructuras, supone un "gesto" para "apostar por vías de tres carriles en aquellos trazados en los que no hay rentabilidad de tráfico". Es por ello por lo que Blasco ha recalcado la opinión de los 'populares' y ha instado al resto de partidos políticos a "dejar clara su posición".

Con respecto al trazado que uniría las localidades de Teruel y Cuenca, el senador del PP ha calificado como una "auténtica desfachatez" que el Gobierno central quiera transformar ese vial en una carretera de tres carriles porque se convertiría en un "embudo" con el resto del recorrido.

Hasta Ávila

Además ha recordado las peticiones realizadas por senadores del PP en las que instaban a que esta infraestructura continuara hasta Ávila, para hacer de ella una autovía "nacional" que "vertebraría desde Portugal al Mediterráneo, circunvalando Madrid".

Blasco también ha puesto el foco en la A-25, que, a su juicio, permitiría una conectividad a alta velocidad entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar. "Sería muy importante para el transporte del norte de la provincia y no vamos a desistir de reivindicarla", ha sostenido.

Un futuro mejor para Teruel

Como un tema "mayor" para la ciudad de Teruel ha definido su alcaldesa, Emma Buj, la importancia de acometer la construcción de la A-40, que supondría unas obras de 150 kilómetros y que posibilitaría "dejar un futuro mejor a todos los turolenses".

"Mientras yo sea alcaldesa, Teruel no va a renunciar nunca a la A-40", ha afirmado Buj, quien ha considerado "clave" esta autovía para convertir a la capital en un "núcleo de comunicaciones". "Tenemos la A-23, el Aeropuerto de Teruel, una plataforma industrial y otra logística. Por eso es crucial que la A-40 conecte Madrid con nuestra ciudad porque eso generará desarrollo económico", ha añadido.

Asimismo, la edil ha recordado que "lo más cerca" que estuvo la provincia de Teruel de disponer de la A-40 fue durante los gobiernos de José María Aznar, tras los que la llegada del PSOE a la Presidencia del Gobierno y la elaboración de una declaración de impacto ambiental "negativa" firmada por la actual ministra Teresa Ribera supusieron el inicio de los "problemas" que vive hoy esa infraestructura, ha opinado Buj.

Por todo ello ha alertado a la ciudadanía por la situación presente, que se asemeja a lo vivido con la construcción de la A-23. "El PSOE está haciendo lo mismo. Con la justificación de no saber por dónde iba a transcurrir la autovía no avanzaron entonces. Hoy, con todas las excusas que ponen, no están dando ni un paso", ha esgrimido la alcaldesa de Teruel.

N-330

También ha querido puntualizar que su reivindicación con relación a la A-40 no supone, "bajo ningún concepto", la renuncia a las obras de mejora de la carretera nacional N-330, sobre la que ha incidido en sus deseos de que "empiece a arreglarse ya".

Tal y como ha concretado, el Ministerio debería haber comenzado la actuación en 2018 y todavía no lo ha hecho, en un trazado muy relevante porque los municipios "necesitan buenas conexiones y carreteras".

Sentimiento de engaño

Por último, el alcalde de Monreal del Campo, Carlos Redón, ha trasladado de manera pública el sentimiento que hay en su localidad y también en la Comarca del Jiloca con relación a la construcción de la A-25.

Ha lamentado que se sienten "engañados" porque "era muy bonito comprometerse con nuestro territorio para construir una autovía para que luego vengan vendiéndonos las carreteras con tres carriles".

Redón ha exigido "el cumplimiento de lo prometido", que para el alcalde "no es más que lo que nos merecemos". En el caso de su municipio, ha subrayado el enclave estratégico que ocupa como "centro neurálgico" de comunicaciones por carretera con la intersección de las nacionales N-211 y N-234, además de la autovía A-23.

"Hace años se habló de la construcción de la A-25 y hoy estamos viendo estas noticias en los medios de comunicación", ha finalizado.