SOA anuncia huelga en Abai Business Solutions

elEconomista Zaragoza

El comité de Empresa en Abai Business Solutions ha convocado huelga de 24 horas los sábados y domingos de los meses de enero, febrero y marzo de 2022.

Desde la Sección Sindical de SOA en esta empresa han explicado que se vuelven a ver obligados a recurrir a las huelgas ante la situación "insostenible". Según indican "la directiva lleva un año dando tumbos, intentando sobrevivir día a día, no reconociendo problemas y sin asumir sus propios errores".

El sindicato recuerda que las reivindicaciones de las huelgas colean desde el año 2020. En Extel Zaragoza -nombre de la compañía en aquellas fechas- se reclamaba una reducción de los fines de semana en el centro con el fin de equiparar las condiciones con las del resto de plataformas en España.

En ese momento, añaden desde la organización sindical, en plena crisis por la covid-19, la empresa fue instada por Inspección de Trabajo -previa denuncia de SOA- a facilitar el descanso semanal mínimo que establece el convenio. Sin embargo, "Extel, en vez de asumir el error que durante más de veinte años estuvo cometiendo, aprovechó para darle la vuelta a la situación, modificando el calendario de más de 150 trabajadoras de forma unilateral e implantando unas condiciones que lejos de equiparar con el resto de centros, las empeoraban".

Desde los Servicios Jurídicos del sindicato se judicializó este hecho. El juicio del mismo tendría que haber tenido lugar el pasado día 15 de noviembre, pero la empresa decidió negociar con el comité de empresa la situación justo un día antes lo que llevó a aplazar el juicio e iniciar período de negociación "muy breve y con muchas prisas".

Sin embargo, la propuesta de la empresa no convenció a ninguna sección sindical, por lo que se rechazó y se continuó con las reivindicaciones. "Desde la sección no estamos cerrados a continuar con la negociación, pero reiteramos que el nuevo acuerdo no puede recortar derechos que ya tenemos adquiridos y además debe ser ratificado por la plantilla de Zaragoza".