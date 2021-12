El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba una moción para que el Gobierno de España apruebe un plan de blindaje a hostelería y comercio

Europa Press Zaragoza

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de PP y Ciudadanos en la que se insta al Gobierno de España a elaborar un Plan Nacional Blindaje al comercio y la hostelería, que evite recurrir a restricciones de horario o aforo en la hostelería como primera opción para contener la expansión de la pandemia de COVID-19, poniendo especial atención a nuevas campañas de sensibilización y de vacunación.

Este punto se ha aprobado con el voto de calidad del alcalde, Jorge Azcón, ya que había empate entre los votos a favor y en contra porque el concejal no adscrito, Ignacio Magaña, se ha decantado por la abstención.

Otro apartado recoge que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a elaborar un marco normativo común para todas las comunidades autónomas, incluyendo aquellas medidas que sean necesarias para minimizar los contagios.

El tercer epígrafe insta al Gobierno de Aragón a regular las condiciones de calidad del aire que deben cumplir los establecimientos hosteleros para poder llevar a cabo su apertura con garantías sanitarias tanto para trabajadores como para clientes, incorporando especificaciones sobre medidores homologados, niveles de C02 o certificados de calidad que permitan la apertura de los citados establecimientos, sin perjuicio de evaluar otras medidas.

En el cuatro apartado también se insta al Gobierno de Aragón a intensificar las campañas de información sobre la vacunación frente al Covid, así como la realización de campañas de captación activa.

El quinto pide al Gobierno de Aragón acelerar al máximo posible la campaña de vacunación frente a La Covid-19 de los menores entre 5 y 11 años.

El sexto punto ha contado con una enmienda de adición de ZeC en al que se puede al Gobierno de Aragón a reforzar la plantillas sanitarias y al Gobierno de España a crear un fondo para luchar contra la COVID-19.

"Escándalo"

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha aseverado que el Gobierno central "no ha rescatado a los hosteleros ni les ayudará en nada". Ha apuntado que el Gobierno de Aragón ha lanzado una convocatoria de ayudas pero ha dejado de colocar 94 millones. "Será un escándalo porque será la segunda convocatoria en la que devolverá esa cuantía por no haber sabido gestionar esas ayudas".

Herrarte ha augurado que acabará 2021 y los empresarios "no verán un euro porque el Gobierno de Aragón no sabe gestionar y lo quiere tapar acusando al Ayuntamiento de Zaragoza de cosas que no son ciertas".

Ha añadido que del plan de rescate a la hostelería del Gobierno de Aragón que, "en realidad, no rescata, sino que hunde" acabará 2021 y no se habrá entregado un solo euro. "No quieren que el Ayuntamiento ayude porque ya estaría repartido. Aliaga no tiene respeto institucional porque quiere que la ciudad quede fuera como han dejado fuera de la ayudas europeas al turismo y la movilidad urbana".

En su intervención, Herrarte ha agregado: "No es un ataque inocente a 25.000 trabajadores de la hostelería en Zaragoza porque presionan al TSJA de una forma sin precedentes para ampliar la exigencia del pasaporte COVID". Ha apostillado que "no es una lucha por el control de la pandemia sino en cargarse la separación de poderes y un pulso al Estado".

"Refrito"

La concejal de VOX, Carmen Rouco, ha recordado que los estados de alarma son ilegales porque los recurrió VOX y la exención total de tasas de los veladores es de VOX y la ordenanza de consumo de los hoteles. Ha avanzado que volverán a pedir la exención de la tasa de veladores, al igual que las medidas de apoyo al taxi.

Rouco ha dicho que la moción de PP y Cs son un "refrito" de las peticiones de VOX y ha avanzado que se abstendrá porque "nada del contenido de la moción es del Gobierno, sino de VOX, ya que PP-Cs no querían bajar tanto los impuestos". Ha adelantado que seguirá apoyando al sector de la hostelería y ha considerado que es una "moción al alcalde".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha criticado que en el salón de plenos no se hayan abierto las ventana en todo el día. Ha defendido que el confinamiento "total y absoluto" es la mejor manera de combatir este virus como dicen las más prestigiosas revistas científicas del mundo y es incompatible con las medidas propuestas.

El concejal del grupo municipal de ZeC, Alberto Cubero, ha argumentado que la ciencia dice que hay que limitar aforos y llevar mascarilla. Hay que dar ayudas directas al sector de la hostelería y los de Zaragoza cobrarán un 20 por ciento menos que el resto de España por la "guerra con el Gobierno de Aragón".

La portavoz del grupo municipal del PP, María Navarro, ha instado a contemporizar con el sector de la hostelería, pero ha considerado que es "difícil" por algunos grupos que se "saltan informes médicos" de aforos en el pleno. Ha reclamado al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, que firme para poder ingresar los 3,4 millones de euros y que lleguen a la hostelería.

El concejal del PSOE, Luis Miguel García Vinuesa, ha relatado los fondos europeos que van a llegar como 61 millones de ayudas al comercio y hostelería y que el Ayuntamiento obstaculiza, y ha estimado que todas las medidas de la moción ya están aplicándose y utilizan a la hostelería para hacer política.

Intervinientes

El presidente de Cafés y Bares, José María Marteles, ha dicho que necesitan las ayudas ya y que se firmen los acuerdos y lleguen el dinero a quienes lo necesitan.

Desde el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón ha intervenido el presidente, Carlos López, quien ha apremiado a realizar una ventilación natural cruzada y también forzada con máquinas especiales y con medidores de CO2, que no deben superar las 700 partes por millón. De esta forma se aplica un criterio técnico y medible para cualquier empresa, ha sentenciado para añadir que hay hasta cien veces menor riesgo de contagio en el exterior.

