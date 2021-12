El Ayuntamiento de Zaragoza pide que el Gobierno de Aragón rectifique el reparto de fondos de movilidad porque "se excluye a la ciudad"

Europa Press Zaragoza

El Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, ha solicitado al Ejecutivo autonómico, en concreto al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, que rectifique los criterios de reparto de 28 millones de euros de fondos europeos de movilidad urbana porque la capital aragonesa, con el 51 por ciento de la población, "ha sido excluida".

Estos 28 millones de euros son los que corresponden a todo Aragón dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Gobierno de España ha distribuido de forma directa entre las comunidades autónomas para su reparto atendiendo a criterios de población, por lo que a Zaragoza le corresponderían unos 14 millones de euros.

Por ello, el requerimiento del Gobierno de Zaragoza al consejero Soro es que se contemplen las inversiones en la ciudad y en su término municipal con un "valor proporcional" a los asignados a otras capitales de provincia aragonesas según su población, como Huesca y Teruel.

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en que haya una rectificación y la ciudad pueda acceder a esos fondos para ejecutar proyectos de movilidad sostenible urbana y de interés urbano.

Ha contado que se ha producido una reunión con el consejero Soro para entender las causas de la "marginación y discriminación" a los zaragozanos y se le ha pedido, "en persona", que se rectifique el reparto.

En rueda de prensa, Chueca ha reconocido que "es difícil" que llegue a la ciudad la cifra que corresponde porque ya se han trasladado los proyectos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Gobierno de Aragón lo tendrá que tramitar con este ministerio.

45 euros por habitante

No obstante, ha indicado que en una conversación que ha mantenido con Soro le ha informado de que "habría la posibilidad de no ejecutar todos los proyectos y podría haber fondos que se podrían trasladar a Zaragoza", pero se tendrá que ver cuando se resuelva esta convocatoria que será a finales de este mes de diciembre. "De todos modos, el gesto ya se ha visto y no contar con Zaragoza, que es el 51 por ciento de la población, hace que nos sintamos excluidos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma".

Ha subrayado que las bases de esta convocatoria del Mitma marcaban que los proyectos tenían que ser para inversión urbana. Son fondos de reparto directo y si cumplen con los criterios de la UE se da el dinero automáticamente por criterio poblacional, a razón de 45 euros por habitante, pero ahora "estamos compitiendo" con otros ayuntamientos y puede suceder que haya proyectos que no reciban esos fondos, ha alertado Chueca.

"En que cabeza cabe excluir a Zaragoza. Veremos la capacidad de maniobra del consejero, pero pensar solo en movilidad metropolitana no era el criterio de las bases, ni del ministerio para descarbonizar la movilidad y combatir el cambio climático".

De esta forma se ha referido a que el Gobierno de Aragón anunció que se va a invertir algo más de un millón de euros en la zona urbana de Zaragoza, pero para proyectos de interés supramunicipal, como son los intercambiadores de la red metropolitana, por 760.000 euros, y unas pasarelas peatonales. También se anuncian carriles bici pero entre la capital y la Puebla de Alfindén, Utebo o Cuarte de Huerva, entre otros, siempre en zona metropolitana.

"El que estén ubicados en Zaragoza no significa que responda a las necesidades de los vecinos de los distritos", ha precisado Chueca para abundar en que si privan a la ciudad de los fondos "se retrasará" la ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) por lo que ha confiado en que se rectifique y se de a los zaragozanos lo que les corresponde.

Al respecto, ha comentado que se ha seguido un criterio metropolitano, "como ha reconocido el consejero" y no se cumple con las bases de la convocatoria tampoco se han elegido los proyectos más relevantes para combatir la descarbonización porque tiene mayor impacto donde mayor población hay, que es la ciudad de Zaragoza, ha recordado.

Los proyectos excluidos

Los proyectos solicitados por el Gobierno de Zaragoza que no han sido atendidos en movilidad urbana sostenible son la adquisición de 68 autobuses eléctricos, la electrificación de las cocheras y dos convoyes de tranvía. Otra segunda solicitud es para proyectos de movilidad peatonal, ciclista con carriles urbanos, accesibilidad al transporte públicos y la implantación de una zona de bajas emisiones. En total superan los 30 millones de euros.

Chueca ha criticado que a Zaragoza "no se le ha dado la oportunidad de participar en el reparto de estos fondos y la DGA no ha llamado para ver qué necesidades hay en movilidad urbana". A su parecer, en el Ejecutivo autonómico "tenían que haber sido más transparente" y por eso se solicita la modificación de los criterios de reparto para reformular los proyectos de inversión y que incluyan a Zaragoza en proporción a lo asignado a las otras capitales de provincia y según la población.

También ha reclamado que se cosensuen los proyectos con el Ayuntamiento de Zaragoza para ejecutar el PMUS con planes de descarbonización del entorno urbano, que es donde más impacto tiene en la contaminación y "no puede ser que se nos deje fuera del reparto".

Ha concluido al señalar que en defensa de los vecinos no va a permitir se vean excluidos en el reparto de fondos europeos que "corresponden por justicia" y cuando se presentan proyectos que abordan los objetivos marcados por la UE.

Atender peticiones

El Gobierno de Aragón ha subrayado que, en una reunión reciente con responsables del Ayuntamiento de Zaragoza, ya se comunicó la "predisposición" a atender peticiones municipales para los fondos europeos de movilidad urbana que sean compatibles con los proyectos ya aprobados por la Conferencia Nacional de Transportes celebrada el pasado 5 de noviembre de 2021.

En particular, en ese encuentro se mencionaron los tramos urbanos de carriles bici, en el caso de que finalmente se desestimen en la convocatoria solicitada directamente por el Ayuntamiento de la capital aragonesa, así como la financiación de la plataforma tecnológica de pagos, cuyo enfoque es compatible con los proyectos de digitalización aprobados.

El Ejecutivo autonómico ha respondido así al Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, después de que éste haya solicitado al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Aragón, José Luis Soro, que rectifique los criterios de reparto de 28 millones de euros de fondos europeos de movilidad urbana porque la capital aragonesa, con el 51 por ciento de la población, "ha sido excluida", han afirmado desde el Consistorio.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha reiterado que el Ayuntamiento de Zaragoza, en el seno del Consorcio de Transportes, ha sido conocedor desde el mes de julio de los proyectos en los que se ha venido trabajando, que incluyen 9.343.426 euros de inversión prevista que se desarrolla en el término municipal de Zaragoza.

Este dinero se dedicará a carriles bici que transcurrirán por el polígono Malpica, por la carretera de Logroño hasta Utebo, de Garrapinillos a Plaza y al municipio de Utebo, para el cierre del anillo verde y para las conexiones ciclistas en los núcleos urbanos de los barrios rurales.

En el caso del transporte público, se actuará en los intercambiadores de los entornos de Emperador Carlos V, Averly-Plaza del Portillo y Paseo La Mina-Plaza de San Miguel, así como en la renovación y mejora de paradas en los barrios rurales de Zaragoza.

También está previsto destinar fondos a la digitalización para la extensión de funcionalidades de la tarjeta LAZO, con inversiones tanto en los transportes urbanos, como en los metropolitanos.

El Ejecutivo autonómico ha incidido en que no puede obviarse que el resto de inversión prevista en el área metropolitana "también beneficia a la ciudad de Zaragoza", sumando el total de la inversión para el área metropolitana 22,5 millones de euros.