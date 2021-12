El Ayuntamiento de Zaragoza urge al Gobierno de Aragón a una reunión para resolver las ayudas a la hostelería

Europa Press Zaragoza

La Consejería de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza urge al departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón a mantener una reunión este lunes, 20 de diciembre, para firmar el convenio de ayudas a la hostelería por valor de 3.439.789 euros.

Así, la consejera municipal Carmen Herrarte ha instado al vicepresidente y consejero del ramo, Arturo Aliaga, a una "reunión urgente" el próximo lunes 20 de diciembre a las 11:00 horas en la Sala de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza para dar respuesta a los sectores económicos afectados, hostelería y restauración de la ciudad de Zaragoza.

"Al Ayuntamiento de Zaragoza le preocupa que llegue el dinero a los empresarios cuanto antes, estamos en diciembre y todavía no han recibido ni un euro. Nosotros nos comprometimos a participar en el plan con 3,4 millones y tenemos un convenio listo para firmar desde el 9 de diciembre para hacer la transferencia en cuanto se firme", ha indicado Carmen Herrarte.

El pasado 9 de diciembre, previa aprobación en Gobierno, el Área de Economía, Innovación y Empleo envío al Gobierno de Aragón el convenio con el que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometía a la aportación de 3,4 millones de euros al plan de ayudas. "Desde ese momento no hemos recibido ninguna noticia y los plazos nos preocupan. Por ello, urgimos al señor Arturo Aliaga a que acelere la firma del convenio, porque si no hay firma el Ayuntamiento no puede hacer la transferencia", ha explicado Herrarte.

"Se aproxima el fin de año y tiene que estar la firma y la aportación hecha antes del 31 de diciembre", ha urgido la titular de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza.

Urge a Aliaga

En esa línea, desde el Área de Economía han enviado este mediodía una carta formal en la que, sin haber recibido contestación del Departamento de Industria desde el pasado 9 de diciembre, se invita al vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, a una reunión el próximo lunes "al objeto de que pueda plasmarse la voluntad de dar cumplimiento a la aportación municipal recogida en el Convenio que permita la llegada de las ayudas lo antes posible a los sectores económico afectados", recoge le documento.

"La situación de los hosteleros nos preocupa y más en estas circunstancias en las que estamos, se les deben ingresar las ayudas cuanto antes, y esa es la razón por lo que tomamos la iniciativa y realizamos esta convocatoria de forma urgente", ha concretado Herrarte.

Para la consejera municipal es "necesario firmar el Convenio de una vez y poder proceder a la transferencia de 3,4 millones de euros que es a lo que nos comprometimos desde el Ayuntamiento de Zaragoza, y que los hosteleros necesitan ya en sus cuentas corrientes".