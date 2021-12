El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba los 3,4 millones del convenio de ayudas a la hostelería pero con condiciones

Europa Press Zaragoza

El Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, ha aprobado, con dos condiciones, el convenio con el Ejecutivo autonómico por el que aporta 3,4 millones de euros al fondo de 50 millones destinado a ayudar a la hostelería en toda la comunidad autónoma para paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de coronavirus.

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo de la capital aragonesa, Carmen Herrarte, ha asegurado estar en disposición de firmar "ya" el convenio con el Gobierno de Aragón y ha confiado en que sea a la mayor brevedad posible, para que los hosteleros puedan tener las ayudas antes de fin de año.

Herrarte ha explicado que se han introducido dos salvedades en el convenio. Una de ellas es que el Ayuntamiento solo subvencionará a las empresas cuya actividad principal se realice en el municipio de Zaragoza y lo debe supervisar el Gobierno de Aragón; y la otra es un compromiso de reintegrar al Consistorio el posible remanente de esas ayudas en un plazo máximo de 90 días.

En rueda de prensa, ha asegurado que los "errores" en el listado inicial de las empresas beneficiarias "son incontables" porque hay empresas sin CIF, sin dirección y solo figura el nombre comercial por lo que es "imposible" hacer una revisión "exhaustiva" por la "falta de datos".

Por eso, ha reiterado que "solo" se subvencionará la actividad que se desarrolle en Zaragoza y "sea verificado" por los órganos correspondientes del Gobierno de Aragón. Ha asegurado que a éste se le ha informado con detalle de estas dos salvedades y no es previsible que, 'a priori', haya un problema.

Deuda del IBI

Herrarte ha añadido que desde el Gobierno de Aragón tienen que justificar las ayudas y desde el Ayuntamiento de Zaragoza "se podrá revisar" la correcta actuación de las acciones financiadas con esta subvención. "Nos reservamos el derecho a hacer las revisiones porque tenemos que justificarnos ante los zaragozanos", ha apostillado.

La cuantía de 3,4 millones de euros que aporta el Ayuntamiento en ayudas a la hostelería proviene del pago de la deuda del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del Gobierno de Aragón.

Herrarte ha subrayado que Zaragoza "se comprometió y cumple", al aprobar un convenio para firmar con el Gobierno de Aragón. Una vez firmado se ingresará el dinero al Ejecutivo autonómico.

No obstante, ha lamentado que, por ahora, los hosteleros "no han visto un euro y no será por el Ayuntamiento que haya retraso porque ya hay disposición de firmar el convenio para que reciban el dinero".

Al respecto, la consejera municipal ha comentado que de la primera fase de las ayudas del Gobierno de España "no se han colocado 94 de los 141 millones" y en la segunda edición hay 84,2 millones, de los que "no hay noticia de cuantas empresas han solicitado ayudas, pero se intuye que habrá muchos que opten a la máxima de 250.000 euros".

Desde marzo de 2021

Herrarte ha relatado que en marzo de 2021, un año después del inicio de la pandemia, el Gobierno de Aragón anuncia un plan de ayudas con un fondo de 50 millones de euros, de los que 30 millones los aporta el Ejecutivo autonómico, 10 millones las diputaciones provinciales y los otros 10 millones los ayuntamientos. "Nos pilló desprevenidos porque no hubo comunicación previa, ni consulta".

En abril, se empezó a trabajar entre el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón y, por parte del Ayuntamiento, con la de Economía, y ha habido una "fácil y fluida comunicación", ha reconocido.

El Consistorio solicitó la participación en el fondo y la posibilidad de cogestionarlo, así como trabajar en la calidad del aire en los establecimientos cerrados. "No sale adelante ninguna propuesta, pero se mantiene el compromiso y se acuerda que el Ayuntamiento de Zaragoza pagaría las ayudas con la deuda IBI pendiente del Gobierno de Aragón", ha apuntado.

Tras disponer de los datos en julio de 2021, se firmó un documento, en octubre se recibió el último pago del IBI del Gobierno de Aragón y a los tres días se instó a hacer un expediente de modificación de crédito, que se aprobó en el pleno de noviembre y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el día 29 de ese mes, mientras que este jueves se ha aprobado el convenio en el Gobierno de la ciudad.

No más restricciones

Por otra parte, Herrarte ha incidido, ante la situación de la pandemia, en que no es momento de hacer más restricciones, "sino una campaña de sensibilización a los no vacunados, suministrar la tercera dosis a los mayores de 40 años y la misma respuesta jurídica en toda España".

Asimismo, ha considerado que es momento de regular la calidad del aire en los establecimientos cerrados porque se sabe que el virus se transmite por el aire.

Sobre la posibilidad de aportar ayudas en 2022 a la hostelería, ha dicho que ya se están dando estos 3,4 millones de euros, que además, "no gestiona el Ayuntamiento forma directa" y ha apuntado que se han hecho otras iniciativas de incentivo al consumo, como el programa 'Volveremos', que septuplica cada euro que invierte el Ayuntamiento.