Las Cortes de Aragón aprueban las cifras globales del Presupuesto de 2022

Europa Press Zaragoza

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este viernes las cifras globales del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónooma para 2022, que se eleva a 7.444 millones de euros, con un techo de gasto de 6.080 millones, que el 2 de enero aumentará hasta 6.240 millones, según ha anunciado en el debate el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. Los Presupuestos continuarán tramitándose en el Parlamento hasta su aprobación definitiva, a finales de diciembre.

La última votación, la de la cifra global del Presupuesto, ha salido adelante con el voto favorable del cuatripartito, la abstención de Cs e IU --Sanz ha apoyado varias secciones--, y el voto en contra de PP y VOX.

El esquema se ha repetido en varias de las votaciones por secciones, aunque se han aprobado algunas por unanimidad, como el Presupuesto de las Cortes, del Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA). La Sección 30, que recoge partidas de varios Departamentos, se ha aprobado con la abstención de Cs, el voto en contra de PP y VOX, y el apoyo de los restantes grupos.

En su intervención, Pérez Anadón ha resaltado que el techo de gasto se incrementará en 160 millones de euros porque el Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea "sin ilegalidad" para que los fondos MRR que están llegando se traspasan al año que viene. "Los Presupuestos me duran un día", ha ironizado.

Pérez Anadón ha continuado diciendo que este viernes, 19 de noviembre, los empresarios de hostelería están cobrando las ayudas COVID-19, aunque "no hay manera de llegar a un acuerdo con los Ayuntamientos de Zaragoza y Teruel porque no quieren poner el 20 por ciento", como sí hacen otros municipios.

El Presupuesto de 2022 "está enfocado a la salida de la crisis en un contexto internacionalmente inestable; es expansivo, sin holguras ni triunfalismos; es de recuperación, de progreso, solidaridad y pacto; y debe ser necesariamente flexible", ha expuesto.

Pérez Anadón ha desgranado algunas cifras del Presupuesto, como las inversiones reales, que alcanzan los 373,9 millones de euros, con 39,7 millones de los fondos europeos React-EU y 98,8 de los MRR, y ha recordado que se realizarán inversiones en centros educativos públicos, como los nuevos IES 'Julio Verne' y 'Rosales del Canal', también en centros sanitarios, como los futuros hospitales de Teruel y Alcañiz. Ha resaltado que el Departamento de Sanidad tiene un presupuesto de 2.242 millones de euros, 170 más que en 2020 y 70 más que en 2021, descontando el gasto COVID-19.

"El Aragón social, verde y digital ha venido a converger con los planes modernizadores de la UE y recorre de un modo transversal partidas muy diferentes de todos los Departamentos", ha mencionado el consejero.

El Presupuesto tiene una "visión optimista y proactiva, con los pies en la tierra", ha agregado Pérez Anadón, quien ha avisado de que "la vuelta a la normalidad no será un camino trillado", en parte por los "nuevos retos" de la economía mundial, manifestada en "desafíos" como la subida del coste de la energía y el riesgo de inflación.

El consejero ha vaticinado que la Administración autonómica recaudará más de lo consignado en el proyecto de ley, asegurando que el PIB crecerá un 7,4 por ciento, y ha recalcado que "seguimos por debajo de la media en la presión fiscal, un punto por debajo de Madrid".

Ha retado a la oposición de PP y VOX a presentar "una alternativa a los Presupuestos de este Gobierno" en lugar de las "faenas de aliño para votar en contra" con argumentos que "se disuelven como un azucarillo", en alusión al aumento de la deuda: "Un poquito 'de por favor' deberían tener, solo en los años de azul -2011-2015-- ustedes duplicaron la deuda", ha espetado al PP.

Por otra parte, el Carlos Pérez Anadón ha apostado por incorporar a los valores de la izquierda los de "eficiencia y eficacia". Ha afirmado que la ejecución presupuestaria de 2021 estará en diciembre en el 92 o 93 por ciento, de lo que no está "satisfecho".

Nubes de algodón

La diputada del PP, Carmen Susín, ha afirmado que el Gobierno está "vendiendo Disneylandia" con este proyecto de ley porque "repite promesas idénticas a las del año pasado" que "no se habían podido cumplir", pronosticando que el año próximo tampoco se llevarán a término porque el Presupuesto está "en nubes de algodón".

Ha asegurado que el PIB regional no crecerá como está previsto y que ni el Gobierno se cree lo presupuestado de los fondos europeos, añadiendo que estos fondos "no son ningún maná, sino deuda que devolveremos todos los españoles, si llegan" porque ""Europa ya no se fía" de los socialistas "y eso lo pagaremos todos los españoles".

También ha dicho que con lo presupuestado "no alcanza" para pagar las nóminas de los empleados públicos, ha criticado que el presupuesto para alta dirección ha aumentado un dos por ciento y, a la vez, el número de concursos de acreedores ha crecido un 30 por ciento.

Para Susín, los Presupuestos de 2022 son "irreales e imprudentes" porque el Ejecutivo "trae cuentos de papel y no tiene cuentas en papel", de forma que "sus promesas se diluyen".

En representación de VOX, Marta Fernández, ha asegurado que los socialistas "serán responsables de seguir incrementando el endeudamiento de España y de reducir el Estado del Bienestar en el futuro", añadiendo que en el caso de Aragón "es un escándalo" la subida de la deuda porque -ha apuntado-- de cada 10 euros del Presupuesto se destinan dos a pagar la deuda. Ha criticado "las macroestructuras administrativas, excesivamente burocratizadas".

Además, Fernández ha considerado que "estos Presupuestos no son valientes porque no afrontan las reformas estructurales necesarias" y presentan "carencias" en Sanidad y Educación ya que "los recursos son limitados y se pierden en otros fines".

Mimbres suficientes

El diputado del PSOE, Óscar Galeano, ha opinado que "Aragón cuenta con mimbres suficientes para avanzar con paso firme en esta recuperación" y que "estos Presupuestos son una herramienta adecuada y que viene a complementar otras".

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha apelado al "espíritu de la transición" para defender "la capacidad de concordia, de entendimiento". Ha anunciado que su partido presentará propuestas para el aumento del techo de gasto y, por otra parte, ha aseverado que el PIB no crecerá un 7 por ciento, sino un 1,2 por ciento menos como mínimo.

Ha hecho notar que si el Gobierno de España "se confunde en sus previsiones de ingresos" se reducirán después las transferencias a las comunidades autónomas que se aprueben en las conferencias sectoriales o en los programas conveniados de los PGE, lo que "ya ha pasado y puede volver a pasar".

La diputada de Podemos, Marta de Santos, ha argumentado: "Sabemos gestionar y hacer Presupuestos", y ha añadido que los de 2022 se orientan a "trazar el camino para la recuperación, seguir garantizando derechos, cohesionar la sociedad, crecer y redistribuir" en un contexto de un Aragón "verde, morado y digital".

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha apuntado que hacen falta más ingresos y ha defendido los fondos europeos como "medida de choque para salir de la crisis", tras lo que ha manifestado que no se puede generar "demasiada deuda".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha señalado que "los Presupuestos pretenden dotar de certidumbre a las Administraciones, las pymes y los autónomos" y "no son malos, sino todo lo contrario", aunque "pueden gustar más o menos".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha defendido "otros modelos de producción" y ha resaltado la aparición de "otros actores, como la economía social aragonesa", que agrupa al 6 por ciento de las empresas. En los Presupuestos "hay grandes deficiencias, cuando no grandes decepciones", ha proseguido, y ha propuesto crear una empresa pública farmacéutica y otra de producción de energía.