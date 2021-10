DHL Express invierte 4,7 millones en sus nuevas instalaciones en Zaragoza

Eva Sereno Zaragoza

La empresa amplía su presencia con este nuevo centro de 1.995 metros cuadrados construidos sobre una superficie de 8.900 metros cuadrados en la Plataforma Logística de Zaragoza para la realización de las operaciones relacionadas con el transporte internacional.

"Las instalaciones que ya tenemos en PlaZa se nos han quedado pequeñas y estamos invirtiendo por el fuerte crecimiento del negocio en la comunidad aragonesa porque el desarrollo industrial está siendo fuerte y las empresas a las que estamos dando servicio están creciendo", afirma Miguel Borrás, director general de DHL Express España y Portugal, a elEconomista

Las nuevas instalaciones, que ya están en funcionamiento desde hace algunas semanas, suponen una inversión directa de 4.739.000 euros. La compañía dispone de una superficie total de 8.900 metros cuadrados de los que 1.995 metros cuadrados se corresponden al edificio. De esta superficie, 1.670 metros cuadrados son de nave, mientras que los 325 metros cuadrados restantes están destinados al área de oficinas.

Las instalaciones están totalmente mecanizadas e incorporan la última tecnología. En concreto, el nuevo centro de DHL Express incluye ocho muelles, dos fingers para carga simultánea de hasta 40 furgonetas y 68 cámaras para realizar el seguimiento de los envíos.

Además, se ha mejorado la capacidad de clasificación de paquetería, llegando ahora a alcanzar los 3.000 paquetes por hora (tanto entrantes como salientes) y, con estas nuevas instalaciones, se logrará un ahorro de 20 minutos en la gestión de los procedimientos y reparto en la zona. DHL Express cuenta con 21 rutas en Zaragoza y existe a posibilidad de incrementar hasta 40 posiciones que hay en los fingers.

El objetivo con estas instalaciones es dar así respuesta al crecimiento registrado de más del 50% tanto en el volumen de envíos de importación como de exportación en el centro de Zaragoza. En el caso de los envíos de importación, se ha pasado de 8.200 envíos mensuales en 2012 a 19.000 al mes en lo que se lleva del año 2021. En envíos de exportación, también se ha incrementado el volumen: de 8.000 envíos al mes en 2012 se ha llegado a los 21.000 envíos al mes en la actualidad.

El crecimiento en comercio B2B y B2C llevó a la compañía a ampliar cinco rutas de reparto adicionales entre 2006 y 2021. En este año, el porcentaje de penetración es del 68,83% en B2B y del 31,7% en B2C. Retail, moda e ingenería son los principales sectores que concentran los envíos y entregas en Zaragoza, seguidos de servicios profesionales, sector consumo y automovilístico. En relación a la procedencia de envíos a las instalaciones de Zaragoza, el "top" de países son China, Italia y Alemania, mientras que México, Francia, Reino Unido e Italia son los principales destinos de la mercancía.

Las nuevas instalaciones han supuesto un aumento de plantilla, creciendo un 15%, principalmente para la realización de los trabajos vinculados con las rutas y aduanas, entre otros. La previsión es también poder continuar incorporando más profesionales -en total son 33 personas en este centro- por el crecimiento y desarrollo que se estima de acuerdo con las tendencias macroeconómicas para este año.

En estas instalaciones de Zaragoza, DHL Express también ha apostado por la sostenibilidad para que las instalaciones sean neutras en huella de carbón y autosuficientes y tengan infraestructura para los vehículos eléctricos en el marco del objetivo de la compañía de que el 60% de su red sea operada por modelos eléctricos. En concreto, se prevé que, para el año 2025, la empresa haya sustituido todos sus vehículos para que sean eléctricos, con la excepción de los de largo recorrido. La compañía también está invirtiendo en líneas de investigación sostenibles como las relacionadas con combustibles menos agresivos de cara a la huella de carbono. También ha adquirido 12 aviones pequeños eléctricos.

Más crecimiento y expansión

La empresa tiene previsto mantener las anteriores instalaciones que ahora pasarán a realizar las operaciones de transporte doméstico.

Además, prevé seguir creciendo porque "en e-commerce se ha crecido el 60% en la zona de Zaragoza y Aragón en dos años. Durante la pandemia, se ha producido un crecimiento importante" y también los negocios tradicionales se están recuperando. "Estamos en niveles prepandemia".

Las previsiones de crecimiento de DHL dentro de Aragón se focalizan por el momento en Zaragoza (desde este centro se cubre Zaragoza y Teruel), aunque la compañía no descarta tener otra instalación en otra provincia aragonesa más a largo plazo. "Aragón es una plaza importante". La compañía tiene una cuota de mercado de alrededor del 53% aunque, "en Zaragoza, quizá sea más alta y esté por encima de la media española". La compañía suma cerca de 20.000 clientes en España de los que aproximadamente 1.000 se corresponden con Aragón.

Desde DHL Express no se teme la actividad de Amazon, que ya ha empezado a operar recientemente en la comunidad autónoma. "Amazon es cliente y competidor". De hecho, en algunas ciudades colaboran ambas compañías. Una sinergia que, de momento, no se está produciendo en Aragón, pero que podría llegar. "Es difícil que no piense en nosotros para una red mundial".