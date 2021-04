Los ganaderos se movilizan para denunciar la situación del sector y poner en valor el medio rural

Eva Sereno Zaragoza

Alrededor de 300 ganaderos se han concentrado en Huesca con el fin de denunciar los perjuicios que suponen en la ganadería las últimas medidas aprobadas por el Ministerio de Agricultura en el Real Decreto que regula la PAC transitoria para los años 2021-2022, que pueden abocar al cierre a miles de explotaciones y que pueden tener un impacto en Aragón de 25 millones de euros. Desde el sector se denuncia la falta de de soluciones y no se descarta llegar a la vía judicial ni continuar con las movilizaciones.

La concentración, que se ha visto reducida en número de participantes por las medidas de la covid-19, ha puesto de manifiesto el malestar de los ganaderos aragoneses ante las medidas de este Real Decreto, que supone un "cambio de las reglas del juego", según ha explicado el secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, a elEconomista

"La PAC es una contraprestación para los agricultores y los ganaderos por el sistema de producción y para que el consumidor se pueda beneficiar de unos precios bajos. Es una PAC circunscrita a la tierra. Ahora, se cambian las reglas del juego" sin que se pongan soluciones porque las únicas opciones que aseguran que se les dan desde las administraciones es vender los derechos y cerrar las explotaciones. "A miles de explotaciones, se nos invita a cerrar. Es una irresponsabilidad. Nos parece un despropósito. No tiene nombre. Las explotaciones se acogieron a unas reglas del juego que ahora se rompen", añade Samper.

El Real Decreto establece una serie de medidas en relación a la convergencia y la elegibilidad de las superficies de pastos, que impactan de manera negativa en el sector ganadero, poniendo en peligro la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas, principalmente de vacuno y de ovino, y la pérdida de ingresos que se reciben a través de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

Este Real Decreto, publicado el pasado mes de enero, modifica cómo se pueden justificar los derechos de pago básico en pastos. Hasta el momento, los ganaderos, para justificarlos, los tenían que tener asignados -lo que se hizo en 2015-, tener una explotación ganadera y declarar pastos para uso de pastoreo con animales propios o de terceros. Una situación que este nuevo Real Decreto cambia en algunos puntos. Por ejemplo, sí se mantiene que en pastos privados se puede seguir como hasta ahora -es decir los puede pastar el propio ganadero o bien por terceros-, mientras que los cambios llegan en los pastos de titularidad pública (es decir de ayuntamientos, diputaciones...) que son para pastoreo solo de la propia explotación que los declara.

Esta situación afecta principalmente a las explotaciones de vacuno de cebo por su propia actividad, entre otros factores, así como a los ganaderos de extensivo, sobre todo, de vaca nodriza y de ovino. Son ganaderos que pastan en superficies de sus pueblos, que no son válidas para la PAC porque hay mucha presencia de árboles y que se dijo ya en 2015 que no eran válidas para la PAC, lo que derivó en que tuvieran que buscar otras hectáreas fuera de sus pueblos en las que el pastoreo lo realiza un tercero y pagar por ellas para cobrar la PAC. Pero, ahora, estas hectáreas tampoco son habilitadas.

Un problema al que se añade que estas medidas se hayan aprobado en el año 2021 porque los ganaderos tienen ya asignados esos derechos y no tienen ninguna posibilidad de adaptarse a la nueva situación para poder seguir cobrando la PAC. Esta situación, además, no solo afecta al sector para este año, sino que también se prolongará durante el año 2022 a no ser que se tomen medidas.

Los problemas para el sector ganadero no quedan aquí porque también se han cambiado las normas de convergencia. España tiene 50 regiones de cobro, que se crearon en 2015, creando unas normas y calculando el máximo y el mínimo que se podía perder y ganar cada titular dentro de una región. Y esto también se ha modificado, observándose que hay explotaciones que van a registrar hasta una caída del 25%. En este caso, los afectados en su mayoría son los ganaderos de extensivo. Además, hay casos y situaciones que no están claras como qué sucede con los pastos públicos cuando el recinto solo es declarado por un ganadero.

Son problemas que no son baladí porque Aragón tiene alrededor de 280.000 cabezas de sólo de vacuno de cebo, concentrándose la mayoría en Huesca. Pero no son los únicos afectados ni las únicas afecciones. El sector calcula que el impacto de estas medidas puede alcanzar los 25 millones de euros en Aragón, aparte de la desaparición primero de ganaderos pequeños y medianos y, posteriormente, el crecimiento de la intensificación e integración de los restantes, en total incoherencia con lo que la actual sociedad demanda.

El sector denuncia la falta de diálogo porque "nos hemos encontrado con un monólogo", que ha llevado a organizar esta movilización a la que se han sumado diferentes asociaciones como Asaja Huesca, UAGA-COAG, UPA, Araga, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Araparda, Asapi, Asoprovac-Arabovis, Sclas, Cooperativa del Ésera, habiéndose adherido también otras asociaciones aunque no les afecte porque "hay un ataque frontal a la ganadería" no solo por la modificación de los derechos, sino también por el lobo, el oso... sin dar soluciones. De este modo, también se han sumado la Plataforma contra el lobo y el oso en Aragón y Anprogapor (porcino).

"Nuestra administración, no solo ha sido incapaz de poner en marcha medidas de apoyo a los sectores ganaderos tras un año de enormes dificultades económicas y en el que se está produciendo a pérdidas desde hace tiempo si no que, con este panorama, publican un Real Decreto que expulsará de facto a un gran número de ganaderos del sistema de la PAC para un período de dos años que se suponía de transición fluida que, sin embargo, acabará provocando el cierre de muchas granjas por toda la geografía, ya que se les priva de la única herramienta de la que disponen para no verse abocados a salir del sistema, con la consiguiente pérdida de empleos y de movimiento económico en el medio rural aragonés, donde la vida de muchos territorios rurales depende del mantenimiento de la ganadería. Amén de los jóvenes que se quedarían por el camino tratando de incorporarse al medio para paliar el relevo generacional", se indica en el manifiesto leído en la concentración de hoy en Huesca con el que las diferentes asociaciones han mostrado su malestar por estos cambios, además de denunciar los fallidos intentos de diálogo tanto a nivel nacional como autonómico para tratar este RD que regulará la PAC transitoria de los años 2021 y 2022.

Son explotaciones que, además, "generan empleo en el medio rural, que generan movimiento económico, con grandes aportaciones al medio ambiente y que son el origen del tan admirado modelo agroalimentario europeo, sin igual en todo el mundo en cuanto a calidad y garantías sanitarias", continúa el manifiesto.

"No deja de sorprender además la diferencia entre lo planteado por la Comisión Europea para adaptar al campo europeo a la nueva PAC que entrará en vigor en 2023 - ajustes financieros básicamente-, y lo planteado por el ministerio, que va mucho más allá", explican en el manifiesto.

Próximos pasos

Los ganaderos, que también quieren poner en valor el medio rural con esta concentración, han dado algunos pasos con el fin de que se tomen medidas y se revierta la situación. Entre las primeras acciones están las reuniones con los diferentes grupos políticos de Aragón, que han respaldado -incluso el PSOE-, las reivindicaciones, según han indicado.

Esta plataforma de ganaderos ha elaborado un documento "que esperemos que todas las formaciones lo firmen" y que se quiere poner en la mesa del Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, quien se mostró partidario de las medidas adoptadas por el ministerio, a diferencia de lo que sucedió en otras autonomías.

Mientras se espera la respuesta política, desde el sector no se prevé convocar más movilizaciones, aunque no se descarta dar otros pasos. La vía jurídica está encima de la mesa. "Es el siguiente paso", afirma Samper, quien recuerda que a nivel estatal ya la inició Asoprovac.