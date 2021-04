Beamonte (PP) afirma que el Gobierno de Aragón "sigue con parches" tras un año de pandemia

Europa Press Zaragoza

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que el presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, no es responsable de la pandemia ni de la crisis económica y social que le ha seguido, pero "los aragoneses tampoco" y sí es "responsable de la acción de su Gobierno, que tras más de un año sigue con parches, sino una línea clara ni un apoyo definido para salir adelante".

"No son parches lo que hace falta", sino "una política global y real de una vez", ha continuado Beamonte, afirmando que Lambán "lleva muchos días regando Aragón con una lluvia de millones, pero no se sabe cuándo llegan ni cuánto", tras lo que haopinado que "es tarde para muchos negocios, que han bajado ya la persiana definitivamente".

Durante la comparecencia de Lambán a petición del PP, Beamonte ha advertido de que "la crisis se enquista, el tiempo pasa y cada vez hay más aragoneses pasándolo mal", a lo que se suma "el agotamiento después de tantos meses".

A su juicio también es responsable de "callar ante la nefasta gestión del Gobierno de España", que "deja a las comunidades a su suerte" mientras Pedro Sánchez "se lava las manos", de manera que cuando Lambán calla "se convierte en cómplice de la política de Sánchez".

"El plan de vacunación no funciona como nos gustaría, a un mayor ritmo", ha lamentado Beamonte, quien ha opinado que el Ejecutivo "ha cambiado de idea demasiadas veces" mientras "se agrava la situación económica", con un horizonte de 2021 "malo" y una emergencia social "cada vez mayor".

Además, "la gestión de las ayudas al alquiler ha sido un auténtico fracaso y el Ingreso Mínimo Vital un fiasco que está dejando a miles de familias en el limbo de la pobreza".

Beamonte ha llamado la atención sobre las "preocupantes cifras del paro" mientras Lambán "vive en una permanente huida hacia adelante, anunciando proyectos y recursos que no llegan", pese a que "muchas familias no pueden esperar a 2022".

El presidente del PP regional ha afirmado que el Gobierno de Lambán es "lento e ineficaz" y se ha preguntado "qué aportan" sus socios, criticando el "triunfalismo recurrente", que "no es real". Ha dicho que "un Aragón verde es mucho más que poner aerogeneradores o parques solares y un Aragón digital es más que estar anunciando lluvias de megas mientras muchos municipios están sin cobertura".

Ha acusado a Lambán de "enfrentar al PP" con el sector de la hostelería y ha aseverado que la FAMCP "no debe ser utilizada como una sucursal del PSOE", añadiendo que los socialistas se marcharon de esta Federación cuando discrepaban de su dirección.

Esfuerzo de la administración

El portavoz del PSOE, Vicente Guillén, ha elogiado la "valentía" de Javier Lambán, que "se agranda" al comparar su gestión con la del PP, en alusión a las sucesivas comparecenias en sesión plenaria, más que la expresidenta Luisa Fernanda Rudi.

Guillén ha considerado que Lambán no peca de "optimismo", sino "al contrario", observando que "es obligación de los gobernantes hacer un esfuerzo para minimizar los daños y mantener la exigencia de determinados comportamientos sociales que ayuden a mitigar los efectos de la pandemia".

El portavoz socialista ha dicho que el plan de ayudas a la hostelería "supone el mayor esfuerzo que ninguna comunidad ha hecho" por el sector, que avala el acuerdo y ha defendido la Estrategia de Recuperación, recordando que contiene las líneas de ayudas que se han ido implementando y las "ideas claras para la reactivación económica de Aragón".

El líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo ha planteado que "cada día de vacunaciones es un día menos de restricciones" y que "nuestra obligación es ir por delante del virus". Ha señalado que "la situación es complicada y los datos así lo atestiguan", alertando del número de trabajadores en ERTE y del aumento del paro: "Esa es la realidad".

Pérez Calvo ha animado a "poner el foco" no solo en el sector de la hostelería, sino también en otros y ha defendido su propuesta de que los establecimientos comerciales y otros espacios cerrados de uso colectivo puedan regular los aforos en función de la calidad del aire.

El portavoz de Podemos Equo, Nacho Escartín ha emplazado a "atajar las desigualdades" porque "según sea tu trabajo, tu vivienda y tu transporte tienes más riesgos de ser contagiado por este virus", afirmando que "o salimos todos juntos o no vamos a salir", y ha animado a liberar las patentes de las vacunas, lo que "no es nada social-comunista". Ha comentado que no ha llegado "ni una sola vacuna" a 130 países y ha criticado el "reparto desigual".

Por otra parte, ha defendido la gestión de la pandemia por el cuatripartito aragonés, que ha contrapuesto a la de la Comunidad de Madrid. "No hemos contratado curas, hemos contratado médicos", ha dicho, añadiendo que la región madrileña ha sido en 2020 la que más parados ha acumulado y "ni siquiera tiene Presupuestos para 2021".

Desde CHA, Joaquín Palacín ha expresado que "los servicios sanitarios están cumpliendo y nos estamos enfrentando de la mejor forma posible", destacando la búsqueda del "consenso" por parte del Ejecutivo regional. Ha apostado por "defender" el tejido productivo y "generar empleo estable y de calidad".

"Necesitamos más recursos por parte del Estado, somos muy críticos con la actuación del Gobierno de España", ha continuado Palacín, quien ha reivindicado "un mayor autogobierno".

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha lamentado que "ni un diez por ciento" de la población aragonesa está vacunada. Se ha preguntado "en qué se va a sustanciar la co-gobernanza" porque "nadie quiere asumir responsabilidades".

Ha condenado "las graves agresiones a nuestros representantes electos, simpatizantes, policías y periodistas" en el acto pre-electoral realizado por este partido en el distrito madrileño de Vallecas este miércoles.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha apostado por "respaldar cualquier acción que vaya en beneficio de los aragoneses" en esta "situación excepcional", aseverando que "Aragón es modelo en España y el mundo". Ha dejado claro que el PAR prioriza tanto la salud como el tejido productivo por encima de sus ideas, recalcando que la Estrategia de Recuperacion Social y Económica "se ha firmado entre todos".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha alertado del "incremento lacerante de las brechas de desigualdad", que "sitúa en ámbitos de los círculos de pobreza a personas que no lo estaban". También ha urgido a no descuidar la agenda social, asegurando que "si no hay un cambio de modelo productivo volveremos a caer en círculos de precariedad".

"No es baladí el esfuerzo que se está haciendo, pero no es suficiente", ha continuado Sanz, quien ha resaltado que los esfuerzos de todas las Administraciones "son históricos".