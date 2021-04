Alltermia lanza las primeras camisetas portamascarillas del mercado

Eva Sereno Zaragoza

La marca zaragozana Alltermia ha creado las primeras Tee Mask del mercado. Unas camisetas portamascarillas con diseño innovador, que permite llevar la mascarilla, cumpliendo la normativa, pero de manera sutil y elegante. Son prendas que, además, responden a criterios artesanales, sostenibles y cruelty free.

Con la irrupción de la covid-19, la mascarilla se ha convertido en un complemento imprescindible, pasando a formar parte del estilismo de cada persona. Y para integrarla perfectamente en el outfit, la emprendedora zaragozana Elena Hernando ha creado bajo la marca Alltermia las primeras camisetas portamascarillas Tee Mask del mercado.

Un concepto nuevo de moda que acaba de lanzar en Zaragoza con una primera colección de camisetas y un vestido para mujer, aunque ya se está trabajando en su ampliación para ofrecer más modelos que serán unisex.

Estas camisetas portamascarillas se basan en un nuevo concepto de moda, que se caracteriza por fusionar la prenda de vestir y el complemento con el fin de no perder estilo, a pesar de tener que llevar la mascarilla que, en muchas ocasiones, supone una barrera estética.

En la Tee Mask, el complemento se convierte en una prolongación de la camiseta, de manera que facilita que la persona cumpla con las obligaciones sanitarias, pero de un modo sutil, elegante y original para no perder el estilo en ningún momento. "La camiseta no sustituye a la mascarilla", aclara la emprendedora Elena Hernando, a elEconomista

Las prendas se han diseñado en diferentes formatos, colores y tipo de cuellos en los que se incluye la mascarilla quirúrgica gracias a la incorporación de un bolsillo interior. El diseño permite además que, al bajar el cuello, la prenda quede perfecta, lo que facilitará que sea posible seguir empleándola, cuando ya no haya que llevar mascarilla.

El diseño de las Tee Mask responde así a la necesidad de disponer de prendas de vestir que sean útiles, sobre todo, frente a los olvidos de la mascarilla, siendo además una alternativa a tenerla que guardar en el bolsillo si no se necesita. Y, aunque estas camisetas ya son de utilidad, su diseño todavía tiene más sentido conforme avance la vacunación y se levante en algunas situaciones la obligación de no llevar la mascarilla. "Buscaba una prenda que sea útil frente a los olvidos de la mascarilla, sobre todo, ahora que vamos a ir hacia la 'no mascarilla, que solo se utilizará en determinados situaciones".

Las prendas están confeccionadas en Aragón, siguiendo criterios artesanales, sostenibles y cruelty free. Alltermia realiza todas las piezas de manera personalizada y corta a mano cada una de las camisetas. Un proceso que, incluso, permite adaptarse a cualquier sugerencia adicional y pedidos de cada cliente.

La fabricación de las camisetas se realiza en Zaragoza, utilizando siempre tejido 100% español y descartando todo material que provenga del maltrato a abuso de los animales. La confección se lleva a cabo en talleres locales con el objetivo de contribuir a su vez a fomentar el producto local y de proximidad y minimizar la contaminación relacionada con el transporte por largas distancias. También el packaging se realiza con materiales reciclados.

La marca nace con una colección de seis referencias dentro de las que se encuentran cinco camisetas y un vestido. El objetivo ahora es seguir ampliando los modelos disponibles con modelos unisex y más vestidos porque "los pide la clientela". La previsión es que las nuevas prendas estén disponibles en unos meses.

La comercialización de las prendas se está llevando a cabo a través de la web de la marca, aunque no se descarta tener también algún punto de venta físico. De momento, las ventas se focalizan en España, sobre todo, en Aragón y, especialmente, en Zaragoza, aunque también se están registrando ventas en otros puntos del territorio nacional e, incluso, hay clientes de Francia que han mostrado interés por estas prendas.

"La acogida está siendo muy buena. Esperamos en 2021 aumentar un 50% la producción y venta de las Tee Mask". Para este crecimiento y continuar con la expansión, la emprendedora también se ha marcado conseguir inversión externa para complementar los fondos propios con los que ha puesto en marcha esta nueva iniciativa empresarial tras haber trabajado en el sector de la moda y vivir en París, Londres o Barcelona.