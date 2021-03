El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba el presupuesto municipal de 2021 con los apoyos del PP, Cs y VOX

Europa Press Zaragoza

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el dictamen de la Comisión de Hacienda del presupuesto municipal para 2021 --con los votos a favor del PP, Ciudadanos y VOX y el rechazo del PSOE, Podemos y Zaragoza en Común (ZeC)--, que alcanza los 824.382.208 euros, un 3 por ciento más que el anterior.

El dictamen aprobado este lunes en la Comisión de Hacienda incluye varias enmiendas de VOX, como la reducción en 400.000 euros de la partida de subvenciones a cooperación al desarrollo que pasa de 1.150.000 euros a 750.000 euros.

También se han aceptado algunas enmiendas de los grupos de la oposición, PSOE, Podemos, pero no de ZeC. De las del PSOE se han incluido ayudas a gastos de vivienda, tasas e impuestos municipales y que cualquier modificación de crédito de más de 100.000 euros pase por Comisión y pleno. Del Podemos se recoge una enmienda que contempla ayudas para empresas y emprendedores sociales y otra para crear un convenio con la UPTA para promoción y emprendimiento.

El presupuesto de 2021 recoge un aumento de la inversión en un 47,2 por ciento, 72,6 millones de euros. Estas inversiones se extenderán por todos los barrios y distritos, se amplían tras la aprobación de enmiendas y transacciones a proyectos como el de las obras de reforma de la avenida Cataluña y la regeneración de barrios, o la prolongación de la calle Sergio López Saz, en el distrito Oliver, con 200.000 euros.

Inversiones

Otras inversiones que aumentan cuantía son las de Regeneración de Polígonos Industriales Urbanos, que recibirá 235.000 euros, la de estudios de desarrollo de una nueva Zona Franca o la de creación de una Ventanilla Única Empresarial.

Además, se incorpora el Plan de Rescate Fiscal, la bajada generalizada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al conjunto de las familias y un importante apoyo al tejido empresarial local, especialmente al sector del comercio y la hostelería.

Las partidas de ayudas de urgencia, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia y comida a domicilio para mayores alcanzan su techo histórico en este presupuesto municipal y se refuerzan las Ayudas de Urgencia Social, que aumentan 650.000 euros respecto al presupuesto inicial, el programa Respiro y Apoyo a Cuidadores o la partida relacionada con el acceso a la vivienda para jóvenes.

El presupuesto de 2021 destina a los principales servicios públicos más de 131 millones de euros para transporte, limpieza y zonas verdes. Se refuerza limpieza, transporte público el contrato de conservación de parques y jardines y la renovación de taxi eléctrico. La partida de mantenimiento y reparación de equipos de la Policía Local aumenta 40.000 euros tras las aportaciones de las enmiendas.

Grupos

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que este presupuesto no tiene nada que ver con el Acuerdo por el futuro de Zaragoza y "desprecia" los 10 votos del PSOE. "Es legítimo pero desde la minoría y el desprecio a los que trabajaron en ese acuerdo", ha afeado.

Ha alertado al alcalde, Jorge Azcón, "de que va hacia una deriva en la que cada día se parece más a Rudi, que recortó los derechos en el Ayuntamiento y luego en el Gobierno de Aragón". Ha aventurado de que puede ser el último presupuesto y el en el 2022 se prorrogue este presupuesto.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha lamentado que "se ha roto" el Acuerdo por el futuro de Zaragoza porque "hay urgencias que no han atendido" y ha incidido en las ayudas directas como la única vía que, de verdad, evitar despidos".

El portavoz del grupo municipal ZeC, Pedro Santisteve, ha dicho que no entiende la "alergia" del Gobierno PP-Cs a la participación ciudadana y no ejecutar los proyectos aprobados como carriles bici o mejoras en lo colegios. Ha lamentado la "falta de diálogo" en la pandemia que exigía "no desperdiciar oportunidades" para arremeter contra el apoyo de la "ultraderecha" de VOX que "rompe" los consensos y pactos existentes.

La consejera municipal de Economía, Carmen Herrarte, ha dicho que este presupuesto surge de un esfuerzo conjunto, la voluntad de trabajar por el bien de la ciudad y de un sentido de extrema responsabilidad. "Es momento de arrimar el hombro, no bloquear y no buscar réditos políticos y así lo ha demostrado Ciudadanos en las instituciones donde tiene presencia. Se puede hacer política útil porque frente a la confrontación y los extremos hay una vía de diálogo y escucha que piden los ciudadanos".

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha pedido a la izquierda que no de lecciones de solidaridad porque cuando se pide endeudarse al Ayuntamiento al final lo pagan los ciudadanos o el duplicar competencias. "Es la preadolescencia económica", ha resumido.

Ejecución

La portavoz del grupo municipal del PP, María Navarro, ha dicho a la portavoz del PSOE que le gusta más el titular que la gestión porque no ha aportado ni una sola cifra.

Ha rebatido las críticas de los grupos al indicar que capta 19 millones de euros de deuda, como pedía Podemos, y se dedican a los barrios, además de las 80 viviendas en Fray Luis Urbano; los 4,9 millones para acceso a la vivienda para jóvenes; 18,7 millones en cultura y proyección exterior; o los 700.000 euros para modernizar e impulsar la digitalización del Ayuntamiento; el aumento en 16 millones para ayudas sociales.

Es un presupuesto "muy necesario" para seguir adelante, ha apreciado Navarro, y ha trasladado su compromiso para trabajar para no dejar a nadie atrás. Además, se ha hecho sin financiación del Gobierno de España lo que ha supuesto una "complejidad aún mayor".

Ha asegurado que a los ciudadanos "les hubiera gustado altura política de los grupos de la izquierda" porque "nos piden que nos pongamos de acuerdo para solucionar sus problemas. "Entendemos que haya oposición que critique, pero no entendemos que los tres voten en contra del presupuesto más social de la historia, más inversor en los últimos diez años con obras que se reivindican como la avenida Cataluña o Tener Fleta.

El alcalde, Jorge Azcón, ha abundado en que es el "mejor" presupuesto de los últimos años, que hay que ejecutarlo y "ahora toca trabajar". Ha agradecido las intervenciones de todos los grupos y especialmente a la vicealcaldesa, Sara Fernández, pero ha lamentado el "poco sentido de la política al PSOE" por sus críticas a Cs, cuando las áreas que gestiona este partido Economía, Urbanismo y Cultura tienen un aumento del 36 y 20 y 16 por ciento, respectivamente, porque son actividades esenciales.

"La izquierda pide que invirtamos más pero lo hacemos más que ustedes en reactivación económica cuando el PSOE, en el Gobierno de España, no ha dado un euro". "Esta es la historia: cuando gobierna el centro derecha hay más política social, más inversión y mejores servicios esenciales, además de más reactivación económica y todo ello bajando impuestos y rebajando deuda y en un momento extraordinariamente complicado".

Azcón ha pedido a la oposición que no hagan política con la mentira porque la "política fake no dará buen resultado y no debería ser el camino. A colación ha recalcado lo siguiente: "Es un buen presupuesto que se saca con 16 votos y la verdadera extrema izquierda nos acusa de pactar con VOX, mírense el ombligo porque ustedes pactan con los herederos del terrorismo y los que intentan destruir este país con un golpe de Estado. Lecciones de pactos ni uno, por favor".