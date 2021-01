Septer desarrolla tecnología para hacer más eficiente y segura la captación y análisis de datos en Industria 4.0

Eva Sereno Zaragoza

La empresa de tecnologías habilitadoras para la industria está trabajando en el desarrollo de tecnología propia que permita hacer más eficientes las redes de dispositivos desplegados en diferentes entornos para recoger los datos y ser procesados de manera local sin necesidad de enviarlos a la nube, proporcionando mayor seguridad, para obtener información y tomar decisiones. Septer también está llevando a cabo otros proyectos como iCuorum, basados en una plataforma de blockchain para la industria de la iluminación profesional.

Septer ha dado un paso más allá en las líneas de trabajo que viene llevando a cabo para ayudar a las empresas, especialmente industrias, en su proceso de transformación digital. Ahora, la compañía zaragozana va a desarrollar su propia tecnología dentro de un proyecto, que ha sido seleccionado y cofinanciado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco del programa Neotec, en el que se financia el desarrollo de tecnología innovadora desde cero con el fin de que pueda llegar al mercado.

En este marco, Septer va a acometer un proyecto dentro del que desarrollará tecnología innovadora en el ámbito de la eficiencia y la fiabilidad de los sistemas conectados para la industria 4.0 para lo que el proyecto contará con una dotación económica de 361.000 euros, de los que se cofinanciarán 250.000 euros en dos años.

Este proyecto, cuya idea ha sido certificada previamente para avalar que es realmente innovadora, estará relacionado con la línea de actividad que ha venido manteniendo la empresa. "Desde la creación de Septer, hemos estamos muy vinculados a capa física, a lo que es la adquisición del dato. Es lo que se llama Internet de las Cosas, es tener dispositivos desplegados en una cantidad elevada en diferentes entornos para ir recogiendo datos y enviarlos a un sitio donde puedan ser procesados para obtener información y tomar decisiones", explica Juan José González, socio y fundador de Septer, a elEconomista

En la actualidad, hay una serie de dispositivos que tienen una capacidad de cómputo pequeña con el fin de que sean económicos y consuman poco, pero existe una cantidad enorme de estos dispositivos desplegados en todos los entornos, que están enviando la información a la nube.

Y ahí es donde hará especial hincapié el proyecto porque existen situaciones en las que no es conveniente o necesario enviar la información a la nube para procesarla. "Es lo que ahora llaman excomputing. Tratamos de desarrollar una tecnología que permita usar estas redes de dispositivos y sus capacidades limitadas de cómputo para no tener que enviar esta información a la nube y poder procesar los datos en local".

Este desarrollo tecnológico beneficiaría a muchas empresas y solucionaría problemas que se encuentra el tejido empresarial e industrial en su día a día, puesto que se solventarían situaciones que dificultan mandar la información a la nube por ser cara, no disponer de una buena conectividad, no es aconsejable que la información sensible de una empresa se envíe a la nube o cuando existen retardos de ir y volver de la nube que no son idóneos para actuar en el mundo físico a la velocidad adecuada. "Hay procesos críticos en la industria en los que hay actuar de manera inmediata y en los que no hay tiempo de ir a la nube y volver de ella".

Septer va a desarrollar así "una tecnología que permita hacer eficientes estas redes de dispositivos para este procesado en local de la información de una manera segura, fiable y eficiente" para lo que utilizarán Internet de las Cosas (IoT) y componentes de tecnología de registro distribuido.

El objetivo es que en el plazo de dos años, Septer pueda tener ya el desarrollo en el mercado porque el proyecto incluye desarrollo de hardware. "No solo queremos demostrar que nuestra tecnología funciona, sino que queremos hacerla sobre dispositivos que nosotros mismos llevaremos al mercado. Las primeras redes de dispositivos estarán formadas por los que nosotros mismos pondremos en el mercado. Después, extenderemos este concepto a otras redes y dispositivos ajenos porque la idea es que no solo funcione en nuestros dispositivos".

Con el fin de llevar a cabo este desarrollo, Septer ha iniciado conversaciones con la Universidad de Zaragoza con el fin de poder establecer alguna colaboración e intercambio de conocimientos y talento. Además, se baraja la posibilidad de que la empresa pueda tener instalaciones en el CEMINEM, incubadora de empresas relacionada también con esta universidad aragonesa.

El desarrollo del proyecto comprende a su vez la ampliación de la plantilla de Septer para lo que ya ha lanzado una primera convocatoria de empleo a través de su web, demandándose profesionales de perfiles técnicos tanto para el área de hardware como de software.

Transformando la iluminación

Además de este desarrollo tecnológico dentro del programa Neotec, Septer también está inmersa en un proyecto de blockchain en el sector de la iluminación a través de ANFALUM (Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación), que impulsa esta iniciativa de la que forman parte a su vez entidades como UNE, AENOR, CEIS, LCOE y AMI (Asociación de Mantenedores e Instaladores).

Se trata del proyecto iCuorum dentro del que se han dado los primeros pasos para desarrollar una plataforma blockchain para la industria de la iluminación profesional con el fin de "gestionar la cadena de valor profesional de todo el sector a través de tecnologías de registro distribuido, de manera que se pueda garantizar donde se fabrican los productos, la calidad que tienen, plantear contratos con la administración pública de iluminación que aseguren que cumplen una serie de requisitos... Se trata de que haya trazabilidad y confiabilidad en la iluminación profesional".

De momento, se han dado los primeros pasos. "Estamos en la parte de la gobernanza porque el sector se tiene que poner de acuerdo en cómo son las reglas del juego para luego pasarlas a software".