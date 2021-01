Asaja Huesca pide una PAC para "producir y no cuidar jardines"

Eva Sereno Zaragoza

La organización agraria demanda una Política Agraria Común (PAC) que permita vivir a agricultores y ganaderos del rendimiento económico de sus explotaciones y critica las concesiones para "contentar" a ecologistas con medidas ante la que los productores "nos tendremos que marchar porque no podremos vivir".

"Estamos expectantes con el futuro de la PAC y las medidas de verdeo y medioambientales que dificultan la producción y, en consecuencia, el rendimiento económico de las explotaciones agrarias", ha explicado Fernando Luna, presidente de ASAJA Huesca, a elEconomista

Luna ha mostrado su preocupación por la negociación de la PAC porque "se está dictando desde Bruselas. Hay poca gente del campo en Bruselas y Madrid y que tengan realmente visión de lo que es la agricultura y la ganadería".

Una situación que lleva a la organización agraria a mantener discrepancias con las medidas, principalmente, nacionales y europeas porque "entendemos que la agricultura no es para cuidar jardines, sino para producir. Si no tenemos que producir, que se nos ayude en la no producción, pero nunca que, con el sudor y lágrimas de los agricultores, se mantenga un paisaje a costa del dinero que necesitamos nosotros para vivir".

Luna ha matizado que el sector está de acuerdo con las medidas de verdeo y sostenibilidad, pero siempre "con el nivel económico y social adecuado porque, si hay que mantener verde el campo para que el sector ecológico esté contento, nosotros nos tendremos que marchar porque no podremos vivir. No hay suficiente dinero para pagarnos la amortización de las inversiones, la maquinaria y los riegos". En este sentido, ha incidido en que "pedimos sentido común y medidas productivas" y una sostenibilidad que no dificulte el desarrollo agroeconómico de las explotaciones.

"La gente está esperando a jubilarse y, en la empresa o agricultor que se jubila, no va a haber relevo generacional porque en Huesca hace falta mucha inversión en modernización y regadíos para hacer apetecibles las explotaciones", ha añadido el presidente de ASAJA Huesca.