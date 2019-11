Los empresarios se cansan: promueven un frente común para reclamar las infraestructuras transfronterizas por Aragón

Eva Sereno Zaragoza

CEOE, Cepyme y el Consejo de Cámaras de Aragón se han unido para reclamar que se pongan en marcha las infraestructuras transfronterizas por la comunidad aragonesa, especialmente la Travesía Central del Pirineo, para favorecer el desarrollo de Aragón, España, Europa, Portugal y África y evitar los problemas sucedidos estos días sobre todo en el paso por La Junquera y que ha generado unas pérdidas de 20 millones de euros diarios en España y de 15 millones a la semana en Aragón. Los empresarios se hartan de que las inversiones nunca lleguen a Aragón en detrimento de otras autonomías menos leales a España.

Los problemas sucedidos en los últimos días en la zona de La Junquera ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los empresarios aragoneses ya venían reclamando desde hace años la necesidad de acometer infraestructuras transfronterizas por la comunidad aragonesa, como la Travesía Central del Pirineo (TCP), con el fin de favorecer el desarrollo económico no solo de Aragón, sino también de España, facilitando las conexiones con Europa y a su vez de otras zonas como Portugal y África.

Una demanda que se quedó en papel mojado en el año 2011 con un Gobierno de España liderado por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de este varapalo, los empresarios aragoneses han continuado en su lucha por conseguir estas infraestructuras que siempre han sido decisivas y claves y que, ahora, aún lo son más ante los problemas sucedidos en los últimos días en la zona de La Junquera y la mayor concentración de tráfico por Irún por la necesidad de buscar una ruta alternativa para llegar a los destinos europeos. Una situación que, según datos de la Federación de Transportes, ha supuesto un impacto negativo en la economía española de 20 millones de euros al día. En Aragón, las pérdidas se cifran en 15 millones de euros a la semana. Y pasar a la acción también urge porque ahora se está diseñando el Plan 2021-2027 de financiación de infraestructuras en Europa y, si no se entra ahora, continuará el perjuicio.

Un contexto ante el que CEOE Aragón, Cepyme Aragón y el Consejo de Cámaras de Aragón se han unido para reclamar que se prioricen las inversiones en infraestructuras transfronterizas, tanto por carretera como por ferrocarril, para favorecer las comunicaciones entre España y Francia por Aragón. "Tenemos un sentimiento de hartazgo, cansancio e indignación con lo que ocurre en el entorno más próximo", ha afirmado Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, en alusión a los actos acometidos por minorías violentas que cortan las carreteras y frontera de La Junquera y los daños que están causando en el tejido empresarial y "sin que nadie haga nada. Nos hace pensar".

Esta situación, además, temen que pueda empeorar por el contexto actual, el resultado de las últimas elecciones del 10N y el acuerdo alcanzado por PSOE y Podemos en el que se necesitaría el apoyo de fuerzas independentistas para sumar los apoyos necesarios para formar el Gobierno de España.

"Las inversiones van a primar más a Cataluña que a Aragón. Alzamos la voz y vamos a luchar por nuestras infraestructuras. No es justo que se penalice a quienes somos leales con España y a quienes aportamos un valor de estabilidad, en estos momentos, muy importante no solo para el orden territorial español, sino también con la economía. Aragón ha dado muestras en su historia de una gran lealtad y paciencia con España. Hemos visto cómo se han retrasado inversiones en autovías necesarias, peleado por el tren del corredor cantábrico mediterráneo y cómo la TCP cayó en 2011 por las presiones de País Vasco y Cataluña", ha añadido Mur.

En este contexto y pensando lo que puede suceder en España en los próximos 20 años, las infraestructuras transfronterizas por Aragón son todavía aún más imprescindibles para "aportar estabilidad ahora y en el futuro", ha resaltado el presidente de CEOE Aragón, quien se ha preguntado qué podría "pasar en el caso de que en Cataluña ocurra alguna cuestión", sobre todo, teniendo en cuenta que el 93% del tráfico de mercancías por carretera con Francia es por Irún y La Junquera y el 7% por el resto es por otros pasos fronterizos. Además, el 92% del tráfico de personas se hace también por los dos corredores.

"España no puede condicionar su futura conexión con Francia a lo que pueda suceder con Cataluña y con el País Vasco. Queremos poner una vez más la posición de Aragón como una comunidad leal, una unidad comprometida con España y como una comunidad que cuenta con las mejores características a nivel de posicionamiento estratégico en el país y con un nudo logístico de primera magnitud", ha incidido Mur.

Precisamente, Aragón es un nudo logístico de primera magnitud con unas plataformas logísticas que ocupan el 38% de la superficie de España. Además, "tenemos una industria logística de primera magnitud y donde necesitamos también tener seguras unas conexiones para poder exportar todos los productos del sector agroalimentario. No podemos vivir condicionados y, como no podemos vivir condicionados, nos hemos cansado de injusticias. Aragón debe tener las inversiones que se merece", ha afirmado Ricardo Mur.

En esta misma idea ha ahondado el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, quien ha aseverado que esta mesa recién creada entre las organizaciones empresariales "no representa a nadie concreto ni sector específico". El objetivo es "levantar la voz para manifestar nuestra preocupación y hartazgo y sensación negativa de lo que está ocurriendo y estamos previendo, y decir alto y claro que la sociedad civil -de la cual a un sector importante nosotros representamos- no puede seguir callada. No podemos limitarnos a depositar un voto cada cuatro años, cada año o cada seis meses y luego ser víctimas expectantes de las veleidades que puedan cometer los políticos de turno".

Para López de Hita, "Aragón ha sido perjudicada, infravalorada y marginada en muchos aspectos que son fundamentales para el desarrollo económico de la región. No hablamos de entelequias, sino del bienestar de la sociedad y de medidas que pueden repercutir en el presente y futuro de la sociedad aragonesa y española. No podemos quedarnos callados porque incurriríamos en una doble traición a las personas que intentamos representar y a los intereses que pretendemos defender. Hay cuestiones con las que no se puede jugar. Los intereses partidistas jamás pueden estar por encima de los intereses sociales. La ciudadanía y la población tienen que ser el objetivo único y primordial de cualquier pacto, decisión o conjetura política que se manifieste".

Por su parte, Manuel Rodríguez Chesa, vicepresidente primero del Consejo Aragonés de Cámaras, ha recordado que las cámaras aragonesas llevan ya mucho tiempo reivindicando las comunicaciones y, en concreto la TCP, porque "siempre hemos considerado que es la comunicación más racional de Europa con España y con el resto del mundo porque es vertebrador. No solo une Aragón, sino toda España, Portugal y país africano. Políticamente, entendemos que es el trazado más coherente porque lo estamos reivindicando desde Aragón y desde unas comunidades leales al Estado Español". Sin embargo, "las prebendas y privilegios los reciben las dos comunidades autónomas que van por libre en sus planteamientos", ha lamentado.

Rodríguez Chesa ha explicado que, además, se necesita una planificación de infraestructuras que son claves también para fijar población. "Países europeos lo resolvieron hace tiempo y no existe esa España Vaciada". En estos casos, la planificación ha favorecido el interés empresarial y que las empresas se asentaran en esas zonas. "Aquí no se ha tenido en cuenta. Reivindicamos un proyecto que nos equipare al resto de España y que se consiga un desarrollo equilibrado".

Frente común más allá de Aragón

En estas reivindicaciones los empresarios aragoneses no quieren estar solos. Las organizaciones empresariales van a comenzar una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios y con otras comunidades autónomas para tratar de recuperar el consenso que ya se alcanzó en el año 2011 con otras autonomías como Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha o La Rioja, entre otras, en materia de conexiones.

Una implicación a la que también quiere que se sume el Gobierno de Aragón, estando igualmente previsto trasladar estas reivindicaciones al Gobierno de España, una vez se haya constituido.

La TCP, que llegó a estar incluida entre los Ejes prioritarios de la Red Transeuropea de Transportes dentro del Eje 16 (Sines/Algeciras-Madrid-París), es decisiva para impulsar el tráfico ferroviario de mercancías a través de un túnel de baja cota y con gran capacidad en la parte central del Pirineo. Una infraestructura que tendría un impacto de 1.200 millones de euros anuales.

Igualmente clave también es la ejecución completa de la autovía Somport-Sagunto (A-23), que está pendiente de la conclusión del tramo Jaca-Somport (30 kilómetros de la N-330), siendo necesario implicar a los gobiernos francés y europeo para invertir en la adecuación de esta carretera que, además, se cierra al tráfico pesado con frecuencia. A estas infraestructuras, se suman el Canfranc y todas aquellas otras comunicaciones decisivas para Aragón y España.