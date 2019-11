Mobility City protagoniza un encuentro con empresarios chinos del vehículo eléctrico

Europa Press Zaragoza

Fundación Ibercaja ha presentado el proyecto Mobility City a un grupo de empresarios chinos en el marco del "2º Foro de vehículo eléctrico, conectado y autónomo España-China", organizado por el ICEX,

la Oficina Económica y Comercial de España en Shangai en colaboración con SERNAUTO, y la asociación China EV100.

El encuentro ha sido presidido por la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Han asistido el secretario general de Industria, Raúl Blanco; el vicepresidente del ejecutivo aragonés, Arturo Aliaga; la consejera de Economía, Marta Gastón, y representantes del sector y de los empresarios chinos, junto al director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, quien ha presentado Mobility City, iniciativa invitada a este foro, tras ser seleccionada como proyecto singular.

José Luis Rodrigo ha expuesto a los empresarios el proyecto Mobility City como exponente de la vocación de Fundación Ibercaja por contribuir al desarrollo de los territorios donde actúa. Ha explicado que "Ibercaja fue quien propició, hace cuatro décadas, la instalación en Aragón de General Motors", y cómo, desde entonces, Aragón es un territorio "referente" de la industria de la automoción en Europa.

Mobility City, con el apoyo del Gobierno aragonés, se trabaja para situar Zaragoza y Aragón en la vanguardia de la nueva movilidad sostenible y conectada y en la transformación de las industrias y sectores asociados, con la colaboración de instituciones y empresas referentes de la economía de la Comunidad autónoma. Rodrigo ha estado acompañado por el coordinador del proyecto, Jaime Armengol.

El encuentro se ha enmarcado dentro del "2º Foro de vehículo eléctrico, conectado y autónomo España-China", que ha reunido en Madrid a una delegación de 40 empresarios chinos del sector de la movilidad sostenible, ha informado Fundación Ibercaja en una nota de prensa.

Fortalezas

La jornada ha sido inaugurada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, y ha sido organizada por el ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Shangai, en colaboración con la Asociación Española de Proveedores de Automoción, SERNAUTO.

El presidente de Aragón ha declarado a los medios que la ministra Reyes Maroto ha invitado en el curso de la reunión a la asociación china a sumarse al proyecto Mobility City, como un entorno que puede ser del interés de las industrias que representan.

En su intervención ante los empresarios, Javier Lambán ha presentado las enormes fortalezas de Aragón en el sector de la automoción, con la planta de PSA como referente de la calidad de la industria de la automoción en España, el ambicioso proyecto de Mobility City y la potencia del Clúster de Automoción de Aragón, para atraer inversiones chinas a la Comunidad autónoma.

EV100

Los empresarios chinos del sector de la movilidad eléctrica han sido convocados por la asociación China EV100 --Instituto de Investigación de Desarrollo de Vehículos de Nueva Energía--, think tank sin ánimo de lucro fundado en 2014 que está enfocado a la promoción y desarrollo del vehículo eléctrico.

La asociación se presenta como una plataforma para la convergencia y colaboración innovadora entre los distintos campos de la investigación y comunicación.

En la actualidad dispone de 174 miembros nacionales y 32 miembros internacionales. Como miembros de la organización se encuentran agencias gubernamentales, OEMs locales e internacionales, organizaciones sectoriales, empresas de la cadena de valor y centros de investigación.

Este foro es continuación de la Jornada ""Autoparts for electric vehicles: Sino-Spanish cooperation for a more sustainable future", que se celebró en Shanghái el 3 de junio de 2019 y se enmarca en el convenio firmado entre la asociación CHINA EV100 e ICEX.

El Foro contará con participantes tanto del ámbito público como del privado y tiene como objetivos, entre otros, exponer la actualidad y el futuro del vehículo eléctrico y el vehículo conectado en un entorno de diálogo fluido que posibilite el desarrollo de proyectos comunes de colaboración comercial o tecnológica; mostrar las fortalezas del sector español de componentes de automoción y facilitar el contacto entre empresas españolas y chinas en relación con la movilidad eléctrica y el vehículo conectado en busca de oportunidades de negocio.

China es el principal productor mundial de automóviles, con una producción de 28 millones de vehículos en 2018, y líder mundial en el segmento emergente del vehículo eléctrico.

Mobility City

Mobility City es una iniciativa de ámbito internacional de Fundación Ibercaja con el apoyo del Gobierno de Aragón, que aspira a situar Zaragoza y Aragón en la vanguardia del debate sobre la nueva movilidad y de la transformación de las industrias y sectores asociados, en la que colaboran instituciones y empresas referentes de la economía.

Hasta la fecha cuenta con 32 socios y se ubicará en el Pabellón Puente diseñado por Zaha Hadid para la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

Además, Mobility City mantiene una intensa agenda de actividades, el pasado día 12 ha celebrado en Madrid, con la colaboración de Plug and Play, su segundo Innovation Day, en el que quince startups de referencia global han presentado sus propuestas ante los 32 socios que respaldan la iniciativa.

Los socios son ALD Automotive, Caser Seguros, Endesa, Europcar Mobility Group, Expo Zaragoza Empresarial, FCA Fiat Chrysler Automobiles, Grupo Avanza, Grupo Edelvives, Hiberus Tecnología, Hyundai, Ibercaja Leasing, Iberdrola, Jaguar Land Rover, LG Electronics, Nissan Porsche, PSA, Repsol, Sacyr, Tranvías de Zaragoza Vodafone, Volvo, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Centro Zaragoza, CAF, Clúster de Automoción de Aragón, Clúster de la Energía de Aragón, Ebrópolis, Fundación Circe, Cluster Tecnara, ITAINNOVA y Renfe.

Asimismo, son miembros colaboradores de Mobility City la Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge, Grant Thornton y Plug and Play son las empresas y entidades que junto a la incorporación de RENFE la semana pasada suman los 32 socios adheridos a esta iniciativa.