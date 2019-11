El Gobierno de Zaragoza aprueba el convenio con Adif para la prolongación de Tenor Fleta

elEconomista Aragón Zaragoza

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el convenio de colaboración con Adif y Adif Alta Velocidad para realizar la urbanización que permita acometer la prolongación de la avenida de Tenor Fleta hasta la Z-30 y ejecutar un "proyecto de ciudad", ha indicado la portavoz del Gobierno municipal, María Navarro.

En rueda de prensa, Navarrro ha recordado que se trata de una reivindicación vecinal de hace años, desde que en 2011 se comenzara a exponer la necesidad de esta conexión y ha sentenciado que "será el Gobierno del PP y Ciudadanos el que lo ejecute".

El consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos, Víctor Serrano ha detallado que el acuerdo permitirá la ejecución del proyecto de conexión funcional entre la avenida de Tenor Fleta y la Ronda de Hispanidad para tráfico viario, peatonal y de bicicletas así como las infraestructuras y redes necesarias para la funcionalidad de la conexión viaria.

La licitación de la obras está prevista para el primer trimestre de 2020 y tendrá una duración estimada de doce meses. El Ayuntamiento asumirá íntegramente la ejecución y financiación de la conexión sobre la estructura de cubrimiento del ferrocarril existente, el denominado "cajón" cuyo valor estimado es de 1.882.479 euros sin IVA y que constará en el presupuesto de 2020 en su totalidad.

También contemplará en futuras actuaciones las alternativas para la conexión peatonal superior de la Estación de Cercanías de Miraflores. El consistorio, además, cede el uso de los terrenos necesarios para la reubicación de las instalaciones eléctricas existentes al comienzo de la prolongación de la avenida.

Compromiso de ADIF

Por su parte, ADIF y ADIF-Alta Velocidad asumirán íntegramente la ejecución y financiación del acondicionamiento estructural del paso superior del Camino de Cabaldós, al igual que el desplazamiento de las instalaciones eléctricas --centro de transformación-- para el suministro de energía eléctrica en la salida de emergencia del túnel del ferrocarril en el Parque de La Granja.

El presupuesto del paso superior asciende a 679.416,07 euros sin IVA y el del centro de transformación a 105.583,93 euros también si IVA. En total, la inversión prevista será de 3.227.649 con IVA incluido.

Víctor Serrano ha explicado que estará recogido, en su totalidad, en el presupuesto de 2020. "Queremos que empiece y termine ese año. Así se quiebra el mantra de la oposición sobre los recortes. Lo que este Gobierno no hará son trampas al solitario, sino que los presupuestos sean reales y eficaces para ser eficientes".

María Navarro ha agregado que esta obra es un ejemplo de la "política de los hechos y no de los titulares" porque desde que en 2011 los Gobiernos de la izquierda comienzan a hablar "no se ha hecho nada y será este Gobierno el que lo ejecutará". "Demostramos que desbloqueamos asuntos que necesita la ciudadanía y que el dinero público se gestiona bien y no se engaña a la gente".

Segunda parte

Víctor Serrano ha indicado que una vez que se ejecute este proyecto completo se iniciará otra fase con colaboración público-privada con los propietarios de los suelos de alrededor para hacer una segunda intervención que acoja las demandas de los vecinos para crear una nueva conexión de entrada a la ciudad.

En la actualidad hay dos carriles de salida y solo uno de entrada por las limitaciones del "cajón" en el que se interviene y ese segundo carril se hará a futuro en los faldones del cajón ferroviario mediante la colaboración público privada, ha detallado el responsable de Urbanismo.

Supondrá la conexión este oeste de la ciudad después de que esté resuelto el eje norte sur. "Es una apuesta por el urbanismo de calidad porque se crean nuevos espacios en la ciudad para una mejor movilidad y se genera una zona oxigenada en la ciudad y con una percepción de que el urbanismo crezca en torno a la estructura de la ciudad más consolidada".

Asimismo, Víctor Serrano ha agradecido el trabajo reivindicativo del movimiento vecinal y de las Juntas de Distrito, que son un "magnífico" termómetro vecinal en referencia a la reunión mantenida este lunes con la Asociación de Vecinos de San José.

Por último, ha subrayado la necesidad de la colaboración entre instituciones, al tiempo que ha expresado también su agradecimiento a Adif por la disposición para desbloquear este proyecto.