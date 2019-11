Aragón aplicará Big Data e IA para la predicción y control de plagas en el viñedo

Eva Sereno Zaragoza

El proyecto GRAPEVINE tiene por objetivo mejorar los sistemas actuales de predicción y control de plagas en el sector vitivinícola aplicando las tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial para aplicar fitosanitarios de una manera más eficiente, disminuir el impacto ambiental y aumentar la viabilidad de las explotaciones a través de la optimización de costes.

Esta es la principal línea de trabajo y los objetivos que se persiguen dentro de este proyecto seleccionado dentro de la convocatoria europea 'Connecting Europe Facility in the field of Telecommunications (CEF Telecom Public Open Data)', y en el que Aragón tiene un destacado papel en el consorcio a través de un equipo multidisciplinar formado por el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón, ITAINNOVA, SARGA y el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) de la Universidad de Zaragoza.

El proyecto GRAPEVINE -que se presentará en el IV Foro DATAGRI de impulso a la transformación digital del sector agroalimentario que se celebrará en Zaragoza los días 14 y 15 de noviembre-, permitirá el desarrollo de nuevos modelos lógicos y sistemas de análisis de fuentes de información heterogéneas, tanto relacionadas como no relacionadas, para disponer de más capacidades de predicción y mejorar su grado de exactitud y antelación.

Esta iniciativa proporcionará una serie de herramientas de prevención y monitorización para establecer posibles escenarios de propagación de plagas para que los agricultores optimicen el uso de productos fitosanitarios y se produzcan impactos económicos y ambientales positivos.

Además, dentro del proyecto, también se estudiarán varios modelos predictivos que representan diferentes plagas y enfermedades, utilizando para ello la Inteligencia Artificial con el fin de mejorar las capacidades de predicción actuales en las principales plagas y enfermedades del viñedo.

Los resultados de este proyecto se podrán extrapolar a otras zonas europeas una vez haya finalizado tras su duración de 36 meses, tras haberse puesto en marcha el proyecto en el segundo semestre de 2019 por un consorcio internacional formado por siete entidades de España y Grecia y que está coordinado por ATOS SE, compañía europea de tecnologías de la información.

Implicación aragonesa

El papel concreto de Aragón se articulará a través de las diferentes entidades que participan en el mismo. Por ejemplo, el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón será el encargado de establecer los escenarios y definir la composición y alcance del piloto principal de esta iniciativa, mientras que ITAINNOVA liderará el diseño de los modelos lógicos y la plataforma de inteligencia artificial.

Por su parte, SARGA pondrá a disposición de este proyecto la actual red de sensores e IoT y coordinará su actualización y rediseño para la correcta obtención de los parámetros requeridos.

Además, el Instituto Agroalimentario de Aragón planteará la metodología de investigación para integrar los modelos físicos y lógicos a utilizar, aparte de analizar y validar los resultados que se obtengan.