Bodegas San Valero cumple 75 años aunando tradición y futuro para situarse a la vanguardia en el sector del vino

Eva Sereno Zaragoza

El Grupo BSV ensalza su origen cooperativo y actualiza su imagen para llegar a más consumidores, además de impulsar nuevos proyectos como la producción y comercialización de vino ecológico. La empresa bodeguera sigue adelante con su plan de inversiones de 9 millones de euros para situarse a la vanguardia del sector con innovaciones en el embotellado y en la elaboración de los vinos. Unos cambios con los que se garantizará la calidad y la estabilidad de producto en el mercado.

Grupo BSV cambia de nombre con motivo de su 75 aniversario para recuperar su origen de cooperativa y ensalzar estos valores y toda su esencia con el nombre de Cooperativa Vinícola San Valero. Un cambio de denominación dentro del que se agruparán las cuatro bodegas diferenciadas. "Es un ejercicio de segmentación. Lo que pretendemos con esta nueva imagen es actualizar la imagen de cada una de las bodegas que componen el grupo, segmentar cada una de ellas -cada una irá con una personalidad muy marcada-, y, a nivel corporativo, recuperamos un concepto que teníamos un poco apartado, que es el concepto cooperativa vinícola, de Cariñena y del año 1944 (en el que nació con 66 socios y hoy son 500, 120 trabajadores y más de 4.000 hectáreas de viñedo). En este concepto, pretendemos recoger todo lo que somos", ha explicado Ignacio Pastor, director general de la Cooperativa Vinícola San Valero, a elEconomista.es

Bajo este concepto corporativo, se aglutinarán las cuatro bodegas. Una de ellas es la llamada Bodega Particular de San Valero, en la que no va a haber muchos cambios. "Es una marca que lanzamos hace relativamente poco, unos seis años, y está funcionando muy bien. El concepto son vinos y viñas seleccionadas, producciones pequeñas, el concepto de los vinos que hacían los antiguos viticultores para su consumo propio que consideraban que era el mejor y hemos recuperado esas marcas en las barricas para colocarlas en las etiquetas del vino". Además, se sumará un original vino elaborado con garnacha blanca y el nuevo Cava Particular Garnacha Blanc de Noirs Reserva con un crianza en botella de 15 meses en la oscuridad y profundidad de sus cavas.

Los cambios también llegan a la Bodega Gran Ducay, que está inscrita en la DOP Cava, en la que se renueva la imagen y en la que se apuesta por el "concepto de 'embotellar el sol de Cariñena'. Es una imagen más festiva, más alegre, más de burbujas, es más moderna... Estamos trabajando para llegar al menos con una referencia para la campaña de Navidad".

En la Bodega San Valero se renueva igualmente la imagen con "el concepto de las nuevas generaciones que se van incorporando al grupo y que vienen con nuevos aires. Eso hace que modernicemos la imagen y cada una de las marcas que se lanzan bajo esta bodega. Empezaremos con dos renovaciones. Una de ellas el vino más emblemático de esta bodega, el '801', y lanzaremos también una colección de monovarietales internacionales (merlot, cabernet y syrah), llamada 'Celebrities', que tendrá una imagen muy actual y que creo que va a funcionar muy bien".

A ellas se suma el lanzamiento de la nueva Bodegaverde de San Valero, en Almonacid de la Sierra (Zaragoza), centrada en la elaboración de vino 100% ecológico. Es un producto que se espera que esté en el mercado a finales de marzo de 2020 tras cuatro años de trabajo para convertir las tierras en ecológicas, siendo además en el mayor viñedo ecológico de Aragón. Aproximadamente, se cuenta con 350 hectáreas y una producción de uva de un millón de kilos, lo que permitirá elaborar unos 700.000 litros de vino de las variedades garnacha y tempranillo, además de vidadillo (variedad autóctona de Almonacid), para lanzar coupage y vinos monovarietales.

Son vinos que se no tendrán una producción muy larga, va a estar muy controlada, y que principalmente se destinarán a mercados exteriores como los Países Nórdicos y Alemania donde esta categoría está creciendo a doble dígito y "pensamos que nuestro producto puede aportar mucho valor en esos mercados". Además, estos vinos se lanzarán en Canadá y en Estados Unidos, "donde ya nos hemos presentado la línea de imagen a clientes potenciales que han mostrado bastante interés". También se comercializarán en España donde "la idea a priori es destinarlo a alimentación y al canal horeca".

A estos nuevos lanzamientos, se suma también la elaboración especial de '500 Manos' (coupage de cabernet, syrah y merlot), que es un vino que lanza este año para honrar a los socios de la cooperativa y que se presenta como producto directamente de la Cooperativa y no de una de sus bodegas.

Más consumidores

Es toda una renovación de imagen que "hacía falta para atraer al consumidor. Ya tenemos una buena relación calidad-precio -nuestros vinos son excelentes con una buena relación de precio-, y lo que nos faltaba era resaltar y contar historias en cada uno de los vinos que nosotros tenemos para atraer al consumidor no solo con las variedades, la añada... sino la historia contada en 15 segundos que está detrás de ese vino porque el consumidor quiere escucharla. No quiere un vino porque se le recomiende, sino porque quiere saber de dónde viene, la variedad, tiene esta nota de cata..."

La Cooperativa tiene una producción de alrededor de 11 millones de litros, que embotellan en 15 millones de botellas. Una cantidad de la que alrededor del 60% se destina a los mercados exteriores, teniendo presencia en más de 33 países. Entre los principales destinos están China y Japón en el mercado asiático, así como Alemania y Reino Unido en Europa y Estados Unidos y Canadá en Norteamérica.

Instalaciones a la vanguardia

La nueva imagen y el lanzamiento de nuevos productos se acompaña también de un plan de inversiones, que ya aprobó y se comenzó a poner en marcha en el año 2018 con horizonte 2021 de unos nueve millones de euros (se reciben ayudas del 30%).

De momento, estas inversiones se han ejecutado en torno al 50% y, principalmente, se dirigen a la parte de elaboración y embotellado con el objetivo de "convertirnos en una de las más modernas plantas de elaboración y embotellado de vinos en España para tener una estabilidad de producto".

Además, los objetivos con estas inversiones también son "guardar producto para evitar años malos y años buenos -hay una gran inversión en la guarda-, y garantizar a los clientes una estabilidad en la calidad e incrementar la productividad en la parte de embotellado".

Son líneas de trabajo de la cooperativa que acaba de finalizar su vendimia con una recogida de unos 15,7 millones de kilos, lo que supone un 50% menos que el año anterior, que fue récord de producción. En relación a la media de sus vendimias en estos 75 años, el descenso será de entre el 22% y 25%. No obstante, va a ser de "calidad excelente en todos los parámetros. Será un año histórico en calidad".