Aprobado el techo de gasto de Aragón para 2020, con el voto en contra de PP e IU y la abstención de Cs y Vox

Europa Press Zaragoza

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves el límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto de la Comunidad para 2020, fijado en 5.583 millones de euros, un 5,2 por ciento más sobre el presupuesto anterior, de 2018, que se encuentra prorrogado en 2019.

Este acuerdo ha sido apoyado por los grupos que sostienen al Gobierno de Aragón, PSOE, Podemos-Equo, CHA y Partido Aragonés, --con 32 votos a favor-- mientras que PP e IU han votado en contra --sumando 16 noes-- y Ciudadanos y Vox se han abstenido --15--.

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha explicado ante el pleno que la aprobación del techo de gasto es necesario como "paso previo" para tramitar el Presupuesto de Aragón para 2020, que el Ejecutivo autonómico quiere que "esté en vigor el 1 de enero" del año que viene.

Ha asegurado que el techo de gasto se ha elaborado a partir de unas estimaciones "prudentes" y "acompasadas" con el crecimiento de la economía, contemplando un incremento del PIB para 2020 del 1,9 por ciento para Aragón, y teniendo en cuenta los "posibles impactos negativos" derivados de una política comercial "más proteccionistas" y de medidas de ajuste.

Pérez Anadón ha detallado que el incremento en números absolutos sobre 2018 es de 267 millones de euros y ha señalado que el Gobierno de Aragón se ha marcado como prioridad "avanzar en la mejor de los servicios públicos, luchar contra desigualdad y la despoblación e impulsar el desarrollo armónico de la Comunidad".

Suelo de ingresos

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha abogado por políticas económicas destinadas a "asegurar un suelo de ingresos" porque "así se defiende a los ciudadanos", si bien ha apoyado el techo de gasto porque es "imprescindible" y obligado por ley para elaborar los Presupuestos de Aragón de 2020.

La diputada del PP, Carmen Susín, ha argumentado su voto negativo porque "no nos creemos sus números" ya que el Gobierno "ha traído el techo de gasto sin las previsiones macroeconómicas" y estas cifras "llevarán a más déficit, más deuda y más pobreza", al tiempo que ha esgrimido que los 276 millones de euros más no serán suficientes para absorber el déficit de 2019, la rescisión de la autovía autonómica, la subida salarial de los funcionarios y la "infradotación" del capítulo de personal del Servicio Aragonés de Salud.

El parlamentario de Cs, José Luis Saz, ha coincidido en que el documento presentado "no está justificado", "no es sostenible en términos de previsión de ingresos" y "no coinciden con los datos macro que el Gobierno de España ha enviado a la Unión Europea", pero ha defendido su abstención porque el techo de gasto es un "instrumento necesario" para elaborar los presupuestos.

La diputada de Podemos-Equo, Marta Prades, ha esgrimido que la posición de su grupo contraria el techo de gasto "no ha variado" porque "supone un herramienta de desigualdad, al servicio de la banca y de Angela Merkel", pero lo apoyan por "altura de miras" y "pensando en el bien de los aragoneses" y "en resolver sus problemas del día a día" ya que es el "paso previo a los presupuestos".

Acuerdo de gobernabilidad

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha considerado que las "restricciones" al gasto y a la inversión "no son las que mejor contribuyen a la economía", si bien ha defendido aprobar el techo de gasto como un "trámite administrativo" para poder desarrollar el acuerdo de gobernabilidad del cuatripartito "y continuar con las políticas para las personas y para salir de la crisis".

El portavoz de Vox, David Arranz, ha explicado su abstención por "prudencia" y hasta conocer en más detalle un documento que es un "instrumento de gestión presupuestaria, que entendemos que tiene su complejidad, más en el momento actual, y permite cumplir el objetivo de estabilidad, con un déficit cero para 2020".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha opinado que el techo de gasto "sirve para limitar de forma prudente el gasto de las Administraciones públicas", un concepto establecido en la normativa estatal y europea, para considerar una "buena noticia" el incremento en 276 millones, "una señal de la senda de crecimiento de Aragón" y reivindicar una financiación "justa" para esta Comunidad.

El diputado de IU-Grupo Mixto, Álvaro Sanz, ha manifestado que la estabilidad presupuestaria "no llevan más que a adelgazar los Estados", en un contexto político y económico en el que "deberíamos contar con todo el margen de maniobra para hacer frente a los síntomas de estancamiento de nuestra economía" y cuando "la mayoría social sigue sufriendo las derivadas de las políticas que han inspirado esta norma de techo de gasto", si bien ha tendido la mano al Ejecutivo "para el debate presupuestario".

Otros asuntos

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado y debatido otras cuestiones, como el Informe sobre el grado de cumplimiento del Presupuesto de las Cortes de Aragón para el ejercicio 2018 y la elección de los consejeros del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, cuestiones que han recibo el visto bueno por asentimiento.

De la misma forma, se ha aprobado el Dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el Informe de la Cámara de Cuentas de Aragón respecto a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2016.

Además, todos los grupos, salvo Vox, que se ha abstenido, han votado a favor de la convalidación del Decreto-Ley del Gobierno de Aragón que modifica la Ley del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) con el objetivo de que este se integre en el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ya que hasta ahora dependía del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.

La consejera de Presidencia del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, ha señalado que es una "cuestión formal", que, al estar regulada por ley, exige una modificación legislativa. Todos los portavoces han considerado que este cambio es una cuestión organizativa. El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha pedido que el IAF se ponga a funcionar cuando antes "y lo haga debidamente".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha comentado que responde a la reestructuración que se ha realizado en el Gobierno de Aragón, y la diputada de Vox, Marta Fernández, ha dicho que es una cuestión de trámite, si bien ha rechazado que con motivo de esta reorganización se pase de ocho a once responsables en el seno del IAF.

Ausencia de Aliaga

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha deseado que este instituto reciba fondos para fomentar el empleo y apoyar a las pequeñas empresas y el diputado del PP, Sebastián Contín, ha mostrado su sorpresa por la ausencia del consejero Arturo Aliaga, cuyo Departamento asume ahora el IAF, ya que es un debate "que para él debe ser importante, como para nosotros lo es".

La diputada del PSOE, Leticia Soria, ha calificado de "feo" este comentario y ha evidenciado que tampoco el portavoz del PP, Luis María Beamonte, ha estado presente en esta votación. Tanto este último, como Aliaga se han incorporado al pleno cuando se producía la explicación de voto de este punto del orden del día.

Por otra parte, el pleno ha rechazado tomar en consideración la proposición de ley de modificación del Código del Derecho Foral de Aragón para recuperar el carácter preferente de la custodia compartida, presentada por el PP.