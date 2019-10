Los transportistas aragoneses, los más afectados por la huelga en Cataluña

Eva Sereno Zaragoza

Los camiones han tenido dificultades para circular por las carreteras en Cataluña, produciéndose pérdida de carga y de horas. Un impacto económico que se cifra en alrededor de 2,5 millones de euros y que empresas y autónomos deberán asumir. Las relaciones económicas entre Aragón y Cataluña, de momento, no registran afecciones de consideración, aunque los empresarios aragoneses están preocupados.

Injusticia. Esta palabra podría definir la situación que están viviendo los transportistas de la comunidad aragonesa ante la dificultad de circular con sus camiones por las carreteras de Cataluña por los cortes, la colocación de neumáticos (en algunos casos ardiendo) y la presencia de personas que saltan a las carreteras para parar los camiones, entre otras acciones.

Una situación que llevan arrastrando desde hace varios días y cuyas afecciones se han intensificado hoy con la huelga convocada en Cataluña. "Creemos que es la peor jornada. Llevamos cuatro días sufriendo la injusta venganza de cierta parte de la población de Cataluña", ha explicado José Antonio Moliner, presidente de TRADIME, a elEconomista.es

La afección en el sector del transporte ha sido desigual en el sector, detectándose los principales problemas en la A2, A7, C55 y C58. entre otras. "Es algo arbitario". Algunos camiones sí han podido circular sin grandes dificultades, mientras otros se han visto afectados por retenciones, cortes de vías y paros de entre dos y cuatro horas.

Esto ha conllevado que los transportistas hayan perdido horas y también carga al no poder finalizar el viaje programado y no poder hacer la siguiente carga. "Se pierde y ya no se recupera. Todo tiene que tener un límite entre la reclamación y el derecho a trabajar y buscarse la vida de otras personas", criticando a su vez la actitud de aquellos que "creen que solo tienen derechos ellos".

Son efectos que tienen un impacto económico en el sector. En España, se calcula que la cifra puede ser de 25 millones de euros, estimándose que el caso de Aragón las pérdidas rondarían los 2,5 millones de euros. Es una cantidad que la tendrán que asumir las propias empresas y los autónomos. "Esto no nos lo paga nadie. Ni podemos reclamarlo ni nadie nos lo va a solucionar".

Este no es el único problema al que se están enfrentando los transportistas de la comunidad. Ante el anuncio de huelga, no se han previsto itinerarios alternativos para favorecer la circulación ni tampoco se han atendido peticiones del sector con las que se hubieran podido minimizar los efectos negativos. "Se pidió en el Comité Nacional del Transporte que se levantara la restricción en estas fechas en la N-340 para que los camiones circularan" por ella y pudieran salir de A-7. Sin embargo, es una prohibición que no se ha levantado, arriesgándose los transportistas que han optado por desviarse de esta vía hacia la N-340 a ser multados con 450 euros.

Relaciones comerciales estables

En la comunidad aragonesa, el sector del transporte es el que se está viendo más afectado, puesto que en la actividad de las empresas aragonesas no se han observado incidencias significativas, según han indicado desde CEOE Aragón y Cepyme Aragón, a elEconomista.es

Tampoco se han detectado afecciones en sectores claves de la economía aragonesa como la automoción -a diferencia de lo sucedido en la planta de SEAT en Cataluña que ha parado la producción-, según han indicado desde el Cluster de la Automoción en Aragón, a elEconomista.es

Precisamente, el material de automoción es habitual en el transporte de estas rutas hacia Cataluña y también Francia, al igual que los accesorios para fábricas, manufacturas... y los productos perecederos en los que tampoco ha habido graves afecciones, ya que los vehículos frigorífico llevan equipos autónomos de frío que permiten soportar el paro de los camiones en las carreteras durante unas horas. "Otra cosa es que no se llegue a tiempo a las cadenas de distribución o supermercados", han matizado desde TRADIME.

Aunque las relaciones económicas y comerciales entre Aragón y Cataluña todavía no registran graves incidencias, el tejido empresarial aragonés no es ajeno a la situación en la comunidad vecina. De hecho, Aragón es la comunidad con mayor grado de exposición -el 15,1%- a Cataluña dentro de España al ser su principal proveedora. En concreto, el 57,2% de las exportaciones de la comunidad tienen por destino España y, de ellas, el 38,2% se corresponde con Cataluña.

"Estamos preocupadísimos. A los primeros que afecta es a los catalanes y también a Aragón por el intercambio económico", ha manifestado Javier Ferrer, vicepresidente de Cepyme Aragón, a elEconomista.es, quien también ha explicado la preocupación en el tejido empresarial aragonés "por la imagen que se está dando en el mundo de Cataluña y España", afectando en parte a Aragón, afectando a la economía de forma generalizada y a sectores tan importantes como el turismo, aparte del transporte.

"Es un problema grave. Me preocupa la imagen de España" y que se pierda todo el trabajo de imagen de prosperidad económica que se ha venido labrando durante años en el exterior y que afecte "cuando hay que tomar decisiones de inversiones" tanto en los diferentes sectores de actividad como de las posibles empresas que puedan llegar a la comunidad aragonesa y España.

"El problema de Cataluña tardará en solucionarse. Da la sensación de que se les ha ido de las manos porque han caído, con la excusa del independentismo, en un modelo antisistema con un presidente de la Generalitat y un máximo representante del Estado Español en Cataluña que anima a la movilización. Es difícil de entender. El problema de la violencia espero que se resuelva en el corto plazo, pero no soy muy optimista en el medio y largo plazo. Probablemente se va a necesitar una reflexión política y tocar leyes", ha añadido Javier Ferrer.

El vicepresidente de los pequeños y medianos empresarios de Aragón, ante esta situación, ha hecho también un llamamiento para que "los políticos tomen decisiones" y se adopten medidas para normalizar la situación.