Telefónica acerca la fibra óptica a los polígonos industriales de Calatayud

La compañía está terminando el despliegue de fibra óptica en los polígonos bilbilitanos de Mediavega y La Charluca.

En concreto, un total de 116 sedes y empresas en el primer caso y 136 en el segundo podrán beneficiarse de las ventajas que ofrece la fibra óptica hasta el hogar (FTTH) de Telefónica, empresa adjudicataria del concurso convocado por el Ayuntamiento de Calatayud.

Las empresas podrán afrontar mejor la transformacion digital, disfrutando de mayores velocidades, contenidos audiovisuales en alta definición y capacidad para conectar varios dispositivos a la vez con las mejores condiciones de velocidad y calidad.

Además, será posible realizar videoconferencias HD de ultra-alta calidad y ganar en eficiencia compartiendo más deprisa archivos pesados o trabajando en la nube como si fuera en local.

También será posible liberar espacio de la oficina, integrar extensiones de fijos y móviles y tener siempre actualizada la centralita. Es una herramienta imprescindible a la hora de afrontar la transformación digital de las empresas.

La fibra de Telefónica, a diferencia de otras tecnologías similares, llega hasta las propias oficinas de las empresas y hasta los hogares. Es decir, no utiliza cobre o coaxial en el último tramo y, por tanto, no pierde velocidad porque no es compartida con ningún otro cliente. Asimismo, cuenta con un ancho de banda ilimitado y simetría en la bajada y subida de datos.