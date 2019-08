El gobierno cuatripartito en Aragón está convencido de poder mantener los consensos toda la legislatura

Zaragoza

Los cuatro líderes de los partidos firmantes del acuerdo de investidura y gobernabilidad de Aragón, que ha permitido la elección del socialista Javier Lambán como presidente de la Comunidad, se han mostrado confiados en poder mantener los consensos durante toda la legislatura.

Así lo han señalado tras suscribir oficialmente este jueves, en las Corte autonómicas, ese documento, acto en el que han participado el secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, el presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, y el presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliada.

Lambán ha dicho que la suscripción de estas 123 medidas "todos juntos ha puesto una base de confianza en las relaciones entre todas las fuerzas políticas y las personas que lo han hecho posible que me hace ser muy optimista respecto al desarrollo del mismo".

Además, ha sostenido que "cualquier tipo de pacto escrito se ve superado al alza por la actitud de las personas que lo han firmado" y si hay esa "confianza mutua", todos los posibles conflictos "son eliminados" porque "es tanto lo que nos une a las cuatro fuerzas políticas que las diferencias quedan ensombrecidas".

A partir de ahí, "se trata de poner voluntad en la búsqueda de acuerdos internos y de limar las asperezas cuando se produzcan", aunque "auguro que las diferencias serán mínimas".

Por su parte, el presidente de CHA, José Luis Soro, ha recordado que ha gobernado en coalición con el PSOE en la pasada legislatura y ya entonces "había discrepancias notorias" entre ambos, algo que "no ha sido un problema".

"No es nada nuevo" y "se trata de buscar el máximo consenso en todos los temas que están en el acuerdo, pero nadie tiene que renunciar a lo que es", al contrario, en esta "nueva forma de gobernar, que se visualicen las diferencias de vez en cuando, lo refuerza", para opinar que serán capaces "de continuar durante cuatro años con ese espíritu de búsqueda de consensos".

Iniciativas de la oposición

En lo que se refiere a las iniciativa parlamentarias de los grupos de la oposición en las que pueda haber división de posiciones, el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha comentado que el acuerdo dice que cualquier iniciativa "será estudiada previamente por las cuatro fuerzas, siempre respetando la singularidad política de cada quien, pero nunca amenazando la estabilidad de este gobierno, que es para cuatro años".

En este punto, Aliaga ha comentado que cuando llegue una propuesta de la oposición "se analizará, examinará, valorará y se fijará la posición y si estamos aquí firmando un acuerdo es para eso, para tomar las decisiones que más convengan a Aragón y los aragoneses".

Por su parte, Lambán ha deseado que los grupos de la oposición sean "tan positivos y propositivos como para que sea una legislatura de acuerdos, empezando por ese ansiado pacto por la educación, que está más cerca ahora que hace cuatro años".

Ni izquierdas, ni derechas

El presidente electo ha comentado que el nuevo gobierno "no es de izquierdas, ni de derechas, es un gobierno que cree en Aragón y en las posibilidades" de este territorio, que tendrá "en el centro de todas sus políticas a las personas, que quiere combatir el cambio climático, gobernar la digitalización y convertirla en una oportunidad" y hacerlo todo "a través de grandes consensos con la sociedad aragonesa".

Lambán ha apuntado que es un Ejecutivo "ante todo aragonesista", que entiende que "nada alcanzaremos si no es utilizando de manera excelente el Estatuto de Autonomía, principal herramienta que tenemos como base del ejercicio del autogobierno", algo que permite superar "con mucho nuestros respectivos ámbitos ideológicos" y "nos sitúa frente a nuestra responsabilidad de una forma muy cómoda", siempre que haya confianza, ha matizado.

También ha apuntado que este gobierno cuatripartido "con variada ideología" y con un gran acuerdo "llama la atención en España porque no es habitual, pero en los países del entorno" no tanto y en Aragón "no carece de antecedentes" ya que han sido habituales los gobiernos en coalición.

Nuevo gobierno

El presidente electo ha comentado que a partir del domingo se podría conocer la composición del nuevo Ejecutivo, una vez que este sábado se ha fijado como fecha de su toma de posesión, en un acto que tendrá lugar a las 12.00 horas, en el Palacio de la Aljafería.

No obstante, ha pedido ir "partido a partido", ante las preguntas de los medios de comunicación, para indicar que para pergeñar este cuatripartito "hemos hecho cada cosa a su tiempo, no hemos solapado los procesos" y todavía no es momento de anunciar el Gobierno, que, no obstante, ha dicho que deberá conformarse "rápidamente".

Lambán ha afirmado al respecto que "hasta después del domingo" o "hasta el domingo" no se resolverá esta cuestión.

Por otra parte, ha comentado que la primera ley que el Gobierno comenzará a trabajar será en la de los Presupuestos de la Comunidad para 2020, con el objetivo de que "en Navidad la tengamos aprobada y presta a ejecutarse a partir del 1 de enero de 2020".

Audacia y rasmia

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha dicho que el trabajo de los próximos cuatro años va a requerir "audacia", para "entender que la política no es una foto fija y aquí henos sabido leer el momento político que esperaban los aragoneses", y también de "responsabilidad" porque "es un acuerdo complejo", si bien los firmantes "hemos sabido defender el interés general de Aragón respectando la singularidad propia de cada una de las partes".

Igualmente ha indicado que ha sido precisa "humildad en la generación de expectativas" porque "los retos colectivos que tenemos los aragoneses son enormes y van a necesitar inteligencia colectiva y alianzas más allá incluso de Aragón, con Comunidades autónomas hermanas para pelear ante Madrid, Bruselas y donde haga falta".

Por último, Escartín, ha comentado que será necesaria "rasmia para dar lo mejor y esforzarnos al máximo para dar soluciones" ya que los ciudadanos esperan "que la política sea la solución y que no un problema más añadido a las dificultades del día a día". También ha deseado una legislatura "fecunda, fértil en la generación de derechos, libertades y oportunidades".

Ilusión

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha expresado la sensación "de ilusión, de alegría y felicidad porque estamos viviendo un momento muy importante no para los partidos, sino para el futuro de Aragón", para comentar que hace unas semanas "habríamos pensado que estábamos viendo una película de ciencia ficción política, pero lo hemos conseguido, aquí estamos".

A su entender, desde esta Comunidad "estamos dando ejemplo de la mejor política que es capaz de entender el pluralismo como un valor" y "de atenuar las diferencias y reforzar las cuestiones que nos unen pensando en el bien de la ciudadanía". "Estamos innovando y estoy convencido de que estaremos a la altura" de una "aventura apasionante" cuyos resultados serán "muy buenos para la gente".

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha considerado que este acuerdo está orientado " hacia la mayoría de los aragoneses, a los que nos hayan votado y a los que no" para lograr una acción de gobierno "que repercuta en el bien común y en el futuro de todos los aragoneses".

Asimismo, ha hecho suyas las palabras: "Pensar en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso y trabajar en equipo es el éxito".

Ha añadido que Aragón es una Comunidad "histórica" y la labor del Gobierno va a ser "que tenga éxito" esta tierra "dinámica, ambiciosa, emprendedora, europeísta".