La hostelería registra 375.000 horas extraordinarias anuales no remuneradas

La hostelería en Aragón registra 375.000 horas extraordinarias anuales no remuneradas, que representan 6,1 millones de euros no abonados a los trabajadores y no cotizados a la Seguridad Social, según se recoge en el Informe sobre la evolución del sector turístico y el empleo en este sector en la Comunidad autónoma, elaborado por Comisiones Obreras (CCOO).

Este documento ha sido presentado en rueda de prensa por la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, Marta Laiglesia, el secretario de Organización de la misma federación, Gerardo Montori, y la responsable del sector de hostelería en CCOO Aragón, Carmina Ramos.

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Aragón ha explicado que el dato aportado se ha extraído de la Encuesta de Población Activa (EPA) y ha reconocido la dificultad para que la Inspección de Trabajo controle la nueva norma sobre el registro de la jornada de trabajo en pequeños hoteles, restaurantes y bares.

A su entender, "hemos comenzado a dar los pasos", pero queda un camino por recorrer, motivo por el cual el sindicato ha iniciado una campaña para poner en conocimiento de la Inspección los incumplimientos. Este es uno de los sectores donde más horas extras no remuneradas se producen, ha apostillado el secretario de Organización, Gerardo Montori.

Por su parte, Laiglesia ha desgranado otros datos del informe, como que el 69 por ciento de las personas que trabajan en la actividad hostelera aragonesa por cuenta ajena son mujeres, apenas el 62 por ciento tienen contrato indefinido y solo el 53 por ciento trabaja a jornada completa.

Esto hace que el sector se perciba "como un mercado de trabajo con un elevado índice de rotación personal, que genera un empleo precario y al que acuden mayoritariamente trabajadores de forma transitoria y, a veces, con escasa formación, como un puente hacia otros sectores y con cierto grado de insatisfacción en el desempeño del trabajo", ha relatado Marta Laiglesia.

No obstante, ha apuntado que el sector facilita la incorporación a colectivos con dificultades de inserción, como jóvenes, mayores de 45 años, personas con baja cualificación y mujeres.

8% del PIB

Laiglesia ha precisado que este sector aporta el ocho por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón, hasta los 2.900 millones de euros, y el diez por ciento del empleo, creando de forma directa 61.093 puestos, según datos de 2018. De estos, 47.789 son trabajadores por cuenta ajena, el 78,2 y 13.304 autónomos, el 21,8.

La principal actividad generadora de empleo es la hostelera, con 29.306 personas activas, y una variación interanual positiva del 3 por ciento en 2018. El empleo hostelero aragonés representa el 2,13 por ciento del conjunto del país.

Por provincias, en Huesca ocupa a 6.160 personas, sin que se haya producido una variación sobre 2017, en Teruel a 2.919, con una variación del 3 por ciento, igual a la de la provincia de Zaragoza, donde ocupa a 20.227 personas.

Dentro de este segmento, el informe de CCOO precisa que el empleo en alojamientos hoteleros ha decrecido el 27,4 por ciento respecto al año anterior, con una caída en los últimos tres años del 2,5 por ciento, a pesar de que ha habido un incremento de visitantes y pernoctaciones, de forma que "las mismas personas hacen igual o más trabajo", ha apuntado Laiglesia.

Por el contrario, el trabajo en los alojamientos no hoteleros, como campings, turismo rural o apartamentos turísticos ha crecido en la misma medida que las pernoctaciones y los visitantes.

Respecto a los salarios, la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Aragón ha explicado que entre 2012 y 2018 se han incrementado gracias a los Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva suscritos entre los agentes sociales, con una subida salarial media en la Comunidad del siete por ciento, "con un claro repunte salarial en los dos últimos años".

Ha apostillado que la mayoría de los trabajadores están bajo un convenio provincial de hostelería, que negocian los sindicatos, con aumentos salariales en los últimos siete años del 8,1 por ciento en Teruel, del 7,4 en Huesca y del 6,55 en Zaragoza.

Evolución del sector

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de Servicios de CCOO Aragón ha explicado que el subsector hotelero es el que recibe más viajeros, tanto nacionales como extranjeros, habiendo recuperando los niveles previos a la crisis, si bien proporcionalmente el mayor crecimiento se ha anotado en los apartamentos turísticos, con una subida cercana al 400 por ciento en número de viajeros y del 300 en pernoctaciones desde 2008.

En el caso del turismo rural, en 2018 ha habido crecimientos por encima del 20 por ciento tanto en viajeros, como en pernoctaciones. Sin embargo, estas buenas cifras no se corresponden con el descenso del número de trabajadores en el caso de los hoteles, suponiendo mayor carga de trabajo "y mayor riesgo de accidentes o enfermedades laborales", y los salarios, "aunque crecen, no lo hacen en la misma medida.

Para 2019, la previsión es de ralentización del sector, ya que según los datos de los primeros cinco meses del año se detecta un "leve" aumento en pernoctaciones y viajeros, ha dicho.

Calidad y fidelización

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Aragón ha reclamado un empleo de calidad frente al incremento de la temporalidad y de la brecha entre hombres y mujeres, siendo esta especialmente relevante en lo referido a la parcialidad, para esgrimir que "trabajador satisfecho, turista satisfecho".

En este sentido, ha opinado que para fidelizar a los turistas que ya han visitado la Comunidad es preciso invertir en los recursos humanos, "con más y mejor empleo". Además, ha reclamado planes de jubilación anticipada para los trabajadores de mayor edad y con mucha antigüedad e implantar las nuevas tecnologías que mejoren la captación y satisfacción de los segmentos más deseados de turistas.

Por su parte, Montori se ha referido a la aplicación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 14.000 euros, donde la patronal tiene una "visión torticera" puesto que consideran que se han de incluir en esa cantidad todos los complementos, que en muchas ocasiones se calculan a final del año.