García Urbano: "Ser el alcalde más votado de España es un reconocimiento a haber cumplido mi programa en Estepona"

No solo ha revalidado su título de alcalde más votado de España en municipios de más de 50.000 habitantes, sino que lo ha hecho arrasando. En las elecciones del 26-M, en Estepona (67.012 habitantes), obtuvo el 70 por ciento de los votos (21 concejales de 25). José María García Urbano, abogado del Estado, registrador de la propiedad y hasta unos años conocido por sus vecinos como "el notario" es hoy más que nunca "el alcalde". Bajo su mandato, Estepona ha pasado de estar en quiebra a contar con un futuro prometedor gracias a las múltiples inversiones públicas y privadas que se están acometiendo.

Se presentaba por un PP a la baja y en una región compleja como Andalucía, pero arrasó en las urnas.... ¿Cuál es el secreto? El secreto creo que está en una mezcla de trabajo, seriedad y gestión. Los vecinos saben que hemos cumplido completamente el programa electoral. tanto del 2011 al 2015 como en estos últimos cuatro años. Y haber hecho un modelo de ciudad que ha gustado a los vecinos. Hemos cambiado el casco histórico, lo hemos transformado y embellecido, hemos restringido el tráfico para dar calidad de vida, etc. Y a todo esto, añadiría la cercanía de todo mi equipo, que estamos siempre a pie de calle con los vecinos.

¿Ha sido una sorpresa para usted o lo esperaba? En las anteriores elecciones ya tenía un gran respaldo Es verdad que ya antes tuvimos un gran respaldo y me parece bonito que los vecinos sepan reconocer lo hecho. Tenemos ya 120 calles que forman parte de este proyecto de Estepona, jardín de la Costa del Sol. Y vecinos de otras calles nos piden que añadamos la suya. Tenemos un proyecto de corredor litoral para unir los 23 kilómetros de playa por una senda peatonal y para bicicletas. Tenemos 18 kilómetros ya hechos y nos quedan otros 5 kilómetros...

Heredó un Ayuntamiento casi en quiebra en 2011 y en su primer mandato se esforzó en reducir la deuda; en su segundo ha podido reformar la ciudad ¿Cuál es ahora su reto? Pues quedan muchas cosas por hacer. Heredé un Ayuntamiento con una deuda de 300 millones de euros y la he bajado en 120 millones, pero aún tenemos 180 millones de euros de deuda. Y me obsesiona dejarlo a cero, porque le he prometido a los vecinos que el día que no tengamos esa deuda podré dedicar esos recursos al pueblo y le bajaré los impuestos al 50 por ciento. Eso me he comprometido a hacerlo en este cuatrienio, así que no es poco lo que queda por delante.

¿De qué se siente más orgulloso en este tiempo? ¿Qué medida u obra realizada? Diría dos. Primero, haber contribuido a que mis vecinos se vuelvan a sentir orgullosos de su ciudad y haya subido su autoestima. Ahora les encanta enseñarles la ciudad a los visitantes. Y en segundo lugar, haber construido el hospital. Era una demanda histórica que la Junta de Andalucía había rechazado siempre con el gobierno socialista. El Ayuntamiento de Estepona lo ha construido con sus propios recursos, a pesar de no ser su competencia. El hospital se ha hecho en tiempo y forma, y ahora la Junta lo va a equipar e inaugurar.

¿Le molesta que no se conozca su transformación de Estepona, pero que sea noticia nacional que falle su tobogán? El tema del tobogán hay que tomarlo con humor y yo me tomo la vida así. Pero no es cierto que España no se haya fijado antes en Estepona. Los datos del sector turístico demuestran que ahora es un gran polo de atracción de visitantes. Y le doy un dato: se están construyendo 11 hoteles nuevos en la ciudad, que ahora es tan atractiva como su costa, donde también continúan los proyectos. Por ejemplo, la cadena Ikos está invirtiendo 150 millones de euros en un fantástico hotel de 5 estrella, que va a inaugurar el próximo año. Y sigo recibiendo en mi despacho a inversores y representantes de fondos interesados en desarrollar proyectos en Estepona. Eso es por algo.

Con una vida resuelta como registrador de la propiedad, ¿qué le llevó a meterse en el fango de la política y en un ayuntamiento que estaba para cerrarlo? Creo que fue un sentido muy alto del patriotismo que tengo y de sentido de compromiso con mi ciudad, a la que le debo todo.

Hace unos meses, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le pidió que fuera en su lista electoral como segundo y posible sustituto cuando se retire, pero usted lo rechazó. ¿Por qué? A mí me parece un alto honor que se haya fijado en mí el alcalde de Málaga, uno de los políticos más prestigiosos de España. Ha sido como un reconocimiento, pero lo cierto es que ya le expliqué que, de momento, mi lugar está aquí, acabando mi labor.

¿Qué destacaría de estos meses de la nueva Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Moreno? Hay un gran cambio en estos meses en dos cosas claras: la facilidad con la que se accede a los cargos de la Junta de Andalucía para poder tratar los problemas de los vecinos, y la agilidad con la que están abordando los temas, que antes parecían complejísimos y perdidos en burocracia. También destacaría que están cumpliendo lo prometido en el programa electoral, como esa práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.

Vistos los resultados del PP y la situación general de fragmentación de la derecha, ¿cree que debe refundarse el partido, que debe reflexionar o que debe perseverar en su actual línea? Afortunadamente, tras las elecciones entramos en una época de mayor tranquilidad y sosiego para que el PP, que siempre ha sido un partido de centro y con personas centradas en dar respuestas a los problemas de los españoles, tome las decisiones que toquen. Pero creo que hay un buen nivel de aceptación de la actual dirección nacional, lleva poco tiempo y hay que dejarla trabajar.