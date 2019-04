La crisis del aceite de oliva arruina al sector en Andalucía

El olivar andaluz atraviesa un momento complicado que ya ha hecho saltar todas las alarmas a causa de una devastadora caída de los precios del aceite a nivel internacional que está arruinando a los olivareros, que no logran ni siquiera cubrir los costes de producción.

El sector agrícola más importante de Andalucía se enfrenta a una compleja situación a la que las organizaciones agrarias tratan de buscar solución reclamando la ayuda de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Agricultura que por ahora no han tomado ninguna determinación que haya logrado convencer a los agricultores.

Los olivareros no comprenden está caída de precios tan acuciada y denuncian que pueda deberse a la especulación. Aunque la campaña andaluza ha arrojado cifras muy positivas con una producción de aceite de más 1,7 millones de toneladas, la del resto de países competidores como Grecia, Italia o la zona del Magreb está siendo muy baja, lo que quiere decir que no hay un exceso de oferta en el mercado que haya podido provocar este descenso de precios, de hecho la cosecha internacional es casi un 7 por ciento más baja que la de la campaña anterior.

"Este año tenemos a nivel mundial tenemos una cosecha más baja que la del año pasado y lo que no se entiende es que con menos aceite estemos a un euro por debajo de la campaña pasada. Eso no tiene sentido ninguno y creemos que no se están cumpliendo las leyes de la oferta y la demanda en ese sector. Una de las medias que hemos pedido es que Competencia investigue lo que está sucediendo", señala a elEconomista Andalucía Juan Luis Ávila, responsable de Olivar de COAG.

Los precios en origen en España llevan más de un mes por debajo de los umbrales de rentabilidad y no han parado de caer en las últimas semanas. Según los datos del Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (Poolred) la pasada semana, desde el 19 al 25 de abril, el aceite de oliva virgen extra se vendía de media a 2,29 euros el kilo, el virgen a 2,01 y el lampante a 1,92, unas cifras que suponen casi un 28 por ciento menos que las que se registraban el pasado año.

El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, reconocía que la evolución de los precios en el contexto actual es "extraña", pero no sin embargo no concretaba ninguna medida para dar respuesta a este hundimiento de precios que sufre el sector del olivar.

La distorsión del mercado se da en España y no en el resto de países productores como Italia o Grecia. En Italia se paga el aceite por encima de 6 euros por kilo. En Grecia el precio también es superior a España, ya que se paga a 3 euros el kilo e incluso en Túnez se dan mejores precios, ya que se paga a 2,68 euros por kilo.

"No se entiende esta caída de precios, no obedece a un sistema capitalista con leyes oferta y demanda, para estas situaciones tenemos a Competencia y tendría que estar vigilando que está sucediendo en este sector para que, con una cosecha igual que la del año pasado, se produzcan estas bajadas tan absurdas que que suponen la ruina de muchas familias", lamenta el portavoz de COAG.

Una situación preocupante que, según denuncian desde esta organización agraria, está provocando unas pérdidas en el sector de unos tres millones de euros al día. La producción de aceite de oliva andaluz, que ronda los 1,7 millones de toneladas, podría generar unos 5.000 millones de euros si se comercializara a un precio razonable y está caída podría provocar una merma de más de 900 millones de euros.

"Los que pierden no son solo los olivareros, son las zonas rurales. Si mañana un gobierno dijese que va a inyectar 900 millones de euros en las zonas rurales sería portada en todo el mundo, pues simplemente haciendo que se cumplan las normas del juego, la Andalucía vaciada puede tener ese dinero", destaca el experto.

Las zonas rurales, las más afectadas

Unas pérdidas que afectan principalmente a zonas rurales y a pequeños municipios que subsisten gracias al sector del olivar.

Andalucía cuenta con más de 1,5 millones de hectáreas de olivar (60 por ciento del total estatal), repartidas por 300 municipios de todas las provincias y ocupando el 33 por ciento de la superficie agraria útil andaluza. La comunidad cuenta con más más de 200.000 olivareros profesionales, que generan cada año más de 18,5 millones de jornales, lo que supone 40 por ciento del empleo agrario.

"No tiene sentido que los gobiernos permitan que para que seis grandes grupos se embolsen un auténtico dineral, 200.000 familias en Andalucía estén vendiendo sus productos por debajo de los costes de producción. Eso es lo que hace que la gente se vaya a las ciudades", denuncia Ávila.

Y es que la postura que están tomando en esta crisis tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Agricultura no termina de convencer a las asociaciones agrarias que reclaman medidas concretas para amortiguar las consecuencias de esta grave situación que está poniendo en jaque a la agricultura andaluza.

"Hay un compromiso firme por parte de la Junta pero no termina de concretarse, tienen que empezar a poner en marcha las medidas anunciadas; y por parte del Gobierno central vemos una respuesta tibia, es el Ministerio de Agricultura quien tienen competencias para solucionar la situación y lo vemos con mucha preocupación, pero con una postura tibia y este sector no puede esperar más", sentencia el portavoz de COAG.

Ante esta situación, las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se han unido para trabajar en común con el objetivo de lograr una solución definitiva a la inestabilidad en los precios del aceite de oliva con medidas, especialmente de autorregulación que eviten las estos grandes altibajos en los que asegura, siempre pierden los mismos: los productores.