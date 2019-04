Juan Marín: "Andalucía es hoy más atractiva para invertir que hace 100 días"

Reconoce su cansancio tras los 100 días más intensos de su vida, con la puesta en marcha de la nueva Junta y dos campañas electorales, pero cree que lo más complicado ha pasado y se muestra orgulloso de lo conseguido.

Se cumplen ya sus primeros 100 días de Gobierno. ¿Cómo los define? Han sido 100 días en los que se han cumplido los 21 acuerdos que cerramos con el PP, y nos sentimos orgullosos por muchas razones. Por un lado, porque se tenía que notar un cambio después de 37 años de gobierno socialista, que era lo que pidieron los andaluces el 2 de diciembre. Segundo, porque se devuelve la confianza en la clase política a los ciudadanos. Y en tercer lugar, porque hablamos de reformas necesarias en Andalucía, no solo en materia económica, sino también de regeneración de las instituciones, de trasparencia, de claridad y de mejora de la gestión. Han sido 100 días muy intensos y, a veces, duros, pero finalmente hemos cumplido los objetivos.

¿De qué medida o decisión política se siente más orgulloso? De todo el conjunto, porque hemos puesto orden. Era muy importante racionalizar la gestión pública, y empezar a averiguar qué ha venido sucediendo para que, con tantos recursos y diversidad que tiene Andalucía, no se haya desarrollado como el resto de comunidades autónomas. Pero yo me centraría en el cumplimiento de eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, y la reforma del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las familias numerosas, para los jóvenes menores de 30 años y para las personas con discapacidad, que son logros a los que nos habíamos comprometido con los andaluces. Hay otras cuestiones de las que me siento muy satisfecho, como poner en marcha un plan de choque para acabar con las listas de espera en la Sanidad pública, al igual que ha pasado en Educación o Dependencia. En apenas 100 días hemos reforzado nuestro sistema educativo y el sistema de dependencia. También todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de una Ley para evitar la corrupción política, con la protección de testigos, con la puesta en marcha de esa reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos, etc.

Tras estos 100 días, ¿se ha dado cuenta que las cosas son más difíciles de cambiar de lo que creía desde la Junta, o al revés? Hay mucho margen de mejora. Lo que hemos recibido, recibido está. A partir de aquí, hay que buscar soluciones a los problemas. Una vez que terminemos las auditorías habrá que ver también si tenemos que llevar a cabo medidas de racionalización del sector público en Andalucía. De muchas agencias, de muchos consorcios, etc. Hay fundaciones u otros entes que se crearon con un objeto social y económico, de diversa índole, y que hoy están desactualizados y no tienen mucho sentido, por lo que hay que disolverlos. Pero, independientemente de todo esto, lo que es importante es evaluar siempre para saber qué decisiones tomar, que es algo que he defendido solo a capa y espada durante estos últimos cuatro años en el Parlamento. En definitiva, nos queda mucho por saber. Ha habido mucha dejadez por el PSOE en estos últimos años, una falta de interés enorme. Andalucía necesitaba aire fresco y las cosas están cambiando ahora a buen ritmo.

Hace un año afirmaba en 'elEconomista' que haría una auditoría de la Junta y ya la ha hecho; y que iba a reducir para los empresarios las trabas burocráticas. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto otro? Se está llevando a cabo ya en muchas consejerías. Tenemos clara la necesidad de eliminar las trabas. Se están agilizando ya muchos trámites a la hora de la convocatoria de ayudas, justificaciones de las mismas y subvenciones. En Administración Local, que es algo que me compete directamente, hemos puesto en marcha el Cep@l, que es un Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración local, de tal forma que los ciudadanos, los empresarios, los autónomos o cualquier padre de familia, va a poder llevar a cabo más de 600 procedimientos con la Administración sin tener que moverse de casa. Esto ya es un paso de gigante. Estamos facilitando la vida a la gente. Ya no tendrás que pedir un certificado de empadronamiento, sino que te lo vas a poder descargar e imprimir en casa, o para solicitar una licencia, o para pagar una multa, solicitar una vivienda de alquiler, o la dependencia, etc. Tenemos que ir a una Administración inteligente en los próximos años, que es el gran reto que tenemos. Hoy somos más atractivos que hace 100 días para los que quieren invertir en Andalucía.

¿Se arrepiente del apoyo que le dio a Susana Díaz para que gobernase? No me arrepiento de nada. Durante tres años y medio le dimos estabilidad a los andaluces. Fuimos capaces de sacar adelante los Presupuestos con reformas importantes. Lo que sí lamento es que al final el PSOE no quisiera seguir cumpliendo sus compromisos, simplemente por interés electoralista. Y ahí se perdió una gran oportunidad de haber avanzado como en algunos de estos temas que en estos 100 días hemos puesto en marcha.

En estos 100 días, ¿se siente cómodo con el PP de Juanma Moreno? ¿Son dos gobiernos juntos o han conseguido complementarse? Es un solo Gobierno coordinado. Somos conscientes, tanto el presidente como yo, de que este es un reto que debemos superar juntos. Esto no va de bicefalias o si tienes más tiempo en un medio de comunicación. Eso sería un fracaso para los andaluces. Estoy convencido de que se va a agotar la legislatura sin ningún tipo de problema. También es cierto que hay escenarios que están condicionando la situación, como las elecciones, no solo las generales, sino las del próximo mes. Habrá cambios en doce comunidades autónomas, no sabemos qué pasará con Cataluña, etc. En fin, ese clima no es bueno y puede dificultar el poder sacar adelante algunos proyectos, sobre todo cuando estamos hablando de colaboración con el Gobierno de España. Susana Díaz cree que este Gobierno, dependiente del apoyo parlamentario de Vox, durará poco y ella volverá a ser presidenta... Yo creo que nadie debe confiar su futuro al fracaso de los demás. Debería confiar su futuro a sus posibilidades, su capacidad, y a los ciudadanos. Pero sobre todo a quienes debe convencer es a los suyos, porque cada vez tiene menos apoyos dentro del PSOE.

Una vez pasadas las elecciones generales, tocan las municipales. ¿Qué espera Ciudadanos en este ámbito? Sobre todo, un crecimiento importante en la comunidad autónoma. Hace cuatro años partíamos de cero y nos presentamos a 114 municipios, y ahora el reto es llegar a casi 400 ciudades de Andalucía, algo que va a suponer el 95 por ciento de la población andaluza. El gran reto era la consolidación en toda la región. Y ya veremos después la aritmética y la coincidencia de proyectos.

Tras las municipales, ¿habrá alguna estrategia global de pactos con un partido o dejarán libertad a los candidatos locales? La única estrategia de pactos tiene que ver con la coincidencia de proyectos. A nivel regional, para el PP y Ciudadanos fue relativamente fácil ponerse de acuerdo en la hoja de ruta de 90 puntos para esta legislatura. Cada proceso electoral hay que encapsularlo en lo que es. En cada pueblo o ayuntamiento hay unas necesidades diferentes, y las personas son muy importantes a nivel municipal, más que a nivel autonómico o nacional. Ahí, en función de lo que cada agrupación plantee, se tomarán decisiones. No hay nada diseñado.

Es decir, ¿qué podremos ver acuerdos con el PSOE de Pedro Sánchez? Sí, al igual que con otras fuerzas políticas, incluso con algunos grupos independientes que hay en algunos municipios. Eso siempre va a suceder.

¿Y con VOX? ¿Habrá acuerdos puntuales en algún municipio? Pues no lo sé. Irá en función de lo que se plantee. Pero es mucho más fácil, porque son proyectos más coincidentes, hacerlo con el PSOE o con el PP. Somos una fuerza política de centro, y estamos mucho más cercanos a ellos.

Usted es consejero de Administración local y los ayuntamientos llevan años denunciando su infrafinanciación. ¿Qué puede hacer la Junta? Ahí quien tiene que hacer algo no es la Junta, sino el Gobierno de España con la reforma de la Ley de Financiación Autonómica, donde hay que tomarse en serio que quien está en primera línea de batalla y combate todos los días son los ayuntamientos. Si no cuentan con los recursos suficientes para garantizar esos servicios que están obligados, pues difícilmente podemos decirle al conjunto de los ciudadanos que la Administración está a su lado. Yo soy partidario que dentro de la LOFCA haya una reforma importante que beneficie a los ayuntamientos y que defina claramente cuáles son sus cometidos, porque hay veces que se duplican servicios.

¿En qué se notará el cambio en los Presupuestos andaluces? Fundamentalmente, en que los recursos estén puestos donde tienen que estar, y no solamente para lanzar un mensaje político e ideológico a los ciudadanos. Yo creo que es importante que, si hacen falta 8.724,53 millones de euros para Educación, pues tengamos esa partida presupuestaria. Y no que fijemos partidas de 3.600 millones de euros en inversiones y dejemos de ejecutar 2.500. Es decir, ha llegado el momento de racionalizar y hacer un Presupuesto real y sensato, donde los recursos vayan en la línea de mejorar los servicios públicos y de generar actividad económica. Le pongo un claro ejemplo. En Turismo se ha dejado de ejecutar un 20 por ciento del presupuesto. No tiene sentido. Si ese presupuesto tiene que ser un 20 por ciento inferior, que se ejecute el cien por cien de ese presupuesto. Y si hablamos de fondos europeos ni te cuento. Por ejemplo, yo me he encontrado en la ITI de Cádiz con un nivel de ejecución de un 19,7 por ciento cuando en 2020 termina el marco. Va siendo hora de que nos acostumbremos a poner los huevos en la cesta que corresponden y sobre todo a fortalecer el músculo de la creación de empleo, porque lo que mejor puede garantizar el bienestar de las familias en Andalucía y la lucha contra la pobreza es la creación de empleo.

Usted dijo que la gran reforma que le falta a Andalucía es la Educación. Sin duda. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la comunidad. El fracaso escolar no se vence con un Plan de Refuerzo Educativo en Verano como el que ya hemos aprobado, pero son mensajes importantes para poner en valor la formación. Queremos cambiar el modelo educativo y el consejero de Educación, Javier Imbroda, con el resto de su equipo y con el apoyo de todos, va a hacer un gran trabajo. Apostamos por una educación pública y gratuita de calidad, pero sin dejar detrás a la concertada o a la privada.

¿Se fomentará también la cultura empresarial? Hay muchos sectores en los que se sigue demonizando a los empresarios. Los emprendedores y autónomos son los héroes de esta comunidad autónoma. Hay que empezar a entender que cuando alguien pone en marcha un proyecto de vida y de negocio, creando riqueza y empleo, hay que ayudarle a levantarse si se cae, y no hundirle más como algunos pretenden. Cuando en la anterior legislatura aprobamos una Ley de Emprendimiento, y ahora también que se están poniendo las bases y los recursos para desarrollarla, apostamos de verdad por todas estas personas que conforman el 84 por ciento del tejido empresarial andaluz. Hay que vincular la sociedad del conocimiento al tejido empresarial de Andalucía.

Como consejero de Turismo, ¿qué previsiones tiene para 2019? ¿Cree que hemos tocado techo en cuanto a visitantes en Andalucía? No creo. Las previsiones eran menores pero los datos de este primer cuatrimestre nos están sorprendiendo. El trabajo que hemos hecho de cara a la Semana Santa y al verano parece que está dando muy buenos resultados. Las negociaciones con agencias, turoperadores y con el Gobierno de España, a través de la conferencia sectorial, con las aerolíneas, está permitiendo aumentar el número de vuelos en estos primeros meses del año, no sólo en Málaga o Sevilla, sino también en Granada o Almería. Vamos por encima del 7 por ciento en crecimiento en el primer trimestre, con respecto al año pasado. Y ya le digo que las previsiones estaban en torno a un 3 por ciento. Va a ser un buen año.