Los centros comerciales vuelven a Andalucía tras la crisis

Más de una docena de proyectos, entre nuevos centros y ampliaciones de los existentes, están actualmente en marcha en Andalucía con inversiones por valor superior a los 1.500 millones de euros. Sevilla lidera, con diferencia, esta fiebre de parques comerciales, de la que advierten los pequeños comerciantes que puede crear una nueva burbuja

La recuperación del consumo tras muchos años de crisis es un hecho y con ello ha vuelto el interés por unos centros comerciales que ya tienen poco que ver con los de hace una década, para poder satisfacer las nuevas necesidades de unos clientes que no solo buscan buena relación calidad/precio -ya lo hacen a través de Amazon y otras plataformas- sino una experiencia de compra.

En esta década de crisis, el movimiento inversor ha sido escaso en Andalucía, si bien las tres grandes operaciones que se han materializado han revolucionado a capitales como Granada, Sevilla y Almería.

En el primer caso, la gran apuesta ha sido por el Nevada Shopping, inaugurado tras casi 21 años de espera y con una inversión superior a los 500 millones de euros para un enorme centro de 280.000 metros cuadrados. Su inauguración en diciembre de 2016 supuso toda una victoria para su promotor, el empresario Tomás Olivo, que además tumbó en los Tribunales de Justicia a la Junta de Andalucía, que recientemente se ha visto obligada a pagarle nada menos que 165 millones de euros por el lucro cesante que padeció el empresario durante los siete años que las obras del Nevada estuvieron paralizadas.

El segundo ha sido más reciente. El pasado mes de septiembre, CaixaBank inauguró el centro comercial Torre Sevilla, del que se tuvo que hacer cargo tras absorber a Cajasol, promotora del polémico complejo. La nueva zona comercial y de ocio abrió en septiembre tras una inversión de 320 millones de euros, para un recinto con 43.000 metros cuadrados construidos. Desde entonces, este centro comercial, situado a escasos minutos andando de Triana y del propio centro de Sevilla, ha recibido el interés de varios fondos de inversión, si bien CaixaBank aún no se ha decidido por la venta de este complejo, diseñado por el prestigioso arquitecto César Pelli y que incluye un rascacielos de 180 metros de altura con oficinas y un hotel, y en el que también se sitúa el centro cultural CaixaForum.

Por último, el pasado mes de octubre también abrió sus puertas en Almería el centro comercial Torrecárdenas, situado junto al complejo hospitalario del mismo nombre. Este recinto es propiedad de la firma sevillana Bogaris Retail y está gestionado por la consultora inmobiliaria CBRE, tras una inversión superior a los 150 millones de euros. Torrecárdenas dispone de 60.000 metros cuadrados de superficie comercial y cuenta con 100 establecimientos dedicados a la moda, restauración, cine, ocio y otros servicios. En las últimas semanas, algunos fondos inversores han mostrado interés por la compra de este centro comercial por unos 200 millones.

Con estas tres nuevas incorporaciones, Andalucía cuenta en estos momentos con un total de 108 centros comerciales que ocupan una superficie bruta alquilable de casi 3 millones de metros cuadrados (2.859.265) en los que hay instalados 5.505 comercios, según los datos ofrecidos a elEconomista por AECC (Asociación Española de Centro y Parques Comerciales).

Sin embargo, la reactivación económica ha animado a poner sobre la mesa algunos proyectos nuevos y, sobre todo, iniciativas que estaban incluso aprobadas por la dirección general de Comercio de la Junta de Andalucía, pero que se tuvieron que guardar en un cajón a la espera de una mejora del consumo que las hiciera viables.

En estos momentos, más de una docena de proyectos se encuentran en marcha en Andalucía, la mayoría de ellos nuevos, aunque también hay dos ampliaciones de parques comerciales ya existentes. Todas estas iniciativas empresariales van a suponer una inversión de más de 1.500 euros y la creación de más de 20.000 puestos de trabajo.

La provincia más activa en estos momentos en Sevilla, donde no solo se acaba de inaugurar el mencionado centro comercial de la Torre Sevilla, sino que en unos meses verá la apertura de otro, Lagoh, actualmente en construcción, y ya se anuncian otros dos: Sevilla Park, también en la capital, y Way, en Dos Hermanas.

Palmas Altas

El primero de ellos es el centro comercial promovido por el grupo inversor Lar España en la zona de Palmas Altas, una zona de expansión de Sevilla a los pies del Puente del Centenario y donde la inmobiliaria Metrovacesa prevé iniciar en breve la construcción de un nuevo barrio con 3.000 viviendas para más de 9.000 personas.

El nuevo espacio, denominado Lagoh, prevé una inversión de más de 250 millones de euros. Para ello, el pasado julio, la socimi firmó un crédito sindicado de cien millones de euros con Banco Santander, Liberbank y Unicaja por un periodo de siete años.

Lagoh se convertirá en el mayor complejo de este tipo en Sevilla, con 123.500 metros cuadrados de superficie, de los cuales 100.000 corresponderán a espacio comercial y de ocio. Su inauguración está prevista oficialmente para este mismo año. En estos momentos es frenética la actividad para su construcción, así como para los nuevos accesos de tráfico, en los que está invirtiendo 7 millones de euros.

Kronos se diversifica

Por su parte, la promotora Kronos ha comenzado ya los primeros movimientos de obras para la construcción de un nuevo centro comercial, denominado Way, situado a las afueras de Sevilla, en la N-IV (término municipal de Dos Hermanas), y junto a otros dos complejos comerciales, el Factory y Carrefour. Se trata de un nuevo recinto que contará con una superficie bruta alquilable (SBA) de 48.600 metros cuadrados, de los cuales 10.000 estarán destinados a ocio y restauración (20 por ciento).

La compañía, a través de su división de activos inmobiliarios, Kronos Properties, prevé invertir unos 65 millones de euros para este centro que prevé inaugurar el próximo año 2020. Además, no será el único que pueda abrir en Andalucía, ya que esta inmobiliaria, dedicada hasta la fecha a las viviendas, ha anunciado que prevé invertir 500 millones en centros comerciales. El primero es el de Sevilla, al que seguirá otro en Orense.

El tercero de los complejos comerciales pendientes en la capital andaluza es el Sevilla Park, una iniciativa para crear un gran espacio de conciertos, con capacidad para 20.000 personas, y un centro comercial en la zona del Puerto, concretamente en la Dársena del Batán. Sin embargo, este importante proyecto, con una inversión estimada de 400 millones de euros por parte de los promotores del proyecto, la agencia de marketing y entretenimiento Octagon y el fondo de inversión Orion, sigue pendiente del traslado de los depósitos de CLH.

El nuevo espacio de conciertos en Sevilla pretende convertirse en el mayor de España con 25.000 metros cuadrados y capacidad para unas 20.000 personas, por encima del WiZink Center de Madrid y el Palau San Jordi de Barcelona, espacios que también gestiona a través de la empresa Impulsa Eventos e Instalaciones.

La mayor inversión de Intu

Fuera de la capital andaluza, la mayor apuesta que existe en estos momentos en el sector de los centros comerciales la protagoniza la firma Intu, que prevé una inversión de 600 millones de euros en un gran complejo que se situará en Torremolinos y que prevé cambiar el concepto de los recintos comerciales y de ocio, con turismo y deporte.

El pleno de este municipio dio en diciembre luz verde de manera definitiva al nuevo PGOU que permitirá el comienzo de las obras este mismo semestre del mayor centro de ocio y comercial del Sur de Europa, en el que junto a las zonas comerciales, que ocuparán aproximadamente un tercio del parque, está prevista la instalación de un circo residente, una noria, un túnel de viento, una piscina de olas, una pista de esquí o una zona de escalada, así como un acuario.

Para ello, en 2015, Intu anunció la compra de 30 hectáreas en Torremolinos por 37,5 millones de euros a la sociedad Peel Group, uno de sus accionistas. La compañía Intu cuenta con 19 centros en el Reino Unido por los que pasan anualmente más de 400 millones de personas y pretende construir en la Costa del Sol un nuevo concepto de resort comercial.

La empresa ya ha instalado sus oficinas en el Palacio de Congresos de Torremolinos para dar un impulso al proyecto del que, sin embargo, prefiere no dar plazos o fechas exactas para su apertura.

También en la provincia malagueña se encuenta el centro comercial Plaza Mayor, que afronta su ampliación, rebautizado como McArthurGlen Designer Outlet Málaga, y que prevé una inversión de unos 140 millones de euros. La actuación abarca una superficie de 30.000 metros cuadrados de espacio, el cual se está desarrollando en dos fases. La primera fase debe quedar lista este mismo año, lo que permitiría la instalación de unas 100 tiendas. En estos momentos, el principal escollo se encuentra en la remodelación de los accesos de tráfico.

También en Jaén siguen a la espera de que las administraciones agilicen todos los permisos necesarios para la construcción de la primera fase del Jaen Plaza, un centro comercial que se ubicará entre el campus universitario y el Hospital Neurotraumatológico, y que supone una inversión total de 80 millones de euros (30 en su primera fase). El complejo está promovido por el grupo almeriense Alvores y dispondrá de una superficie comercial de 80.000 metros cuadrados, distribuidos en más de 120 locales para tiendas, restauración y ocio.

En Córdoba, la empresa inversora belga Mitiska Reim también ha anunciado la inversión de cerca de 30 millones para la construcción del centro comercial Los Patios de Azahara, con una superficie de venta de 10.308 metros cuadrados, cuya apertura está prevista para 2020 y que se ubicará en la carretera de Palma, junto a otros comercios de la zona.

Fusión en Granada

La fusión entre los centros comerciales 'Alameda City Store' y 'Parque Kinépolis', ambos ubicados en Pulianas (Granada), por parte de Castellana Properties crearán a partir del próximo 6 de marzo el mayor espacio de compras, ocio y entretenimiento de esta provincia andaluza. Según ha informado la compañía en un comunicado, el denominado a partir de ahora parque comercial 'Granaita' es el resultado de una unión que permitirá disponer de más de 130.000 metros cuadrados de superficie, bajo un mismo nombre y con un mismo estilo.

Temor comercial

La eclosión de nuevos centros comerciales en Andalucía supone una gran oportunidad de inversión en la región y una importante creación de empleo, tanto en el sector de la construcción durante el período de obras como en el del comercio. Sin embargo, esta creciente competencia supone una nueva amenaza para los centros comerciales ya existentes y para el comercio multimarca o tradicional en los cascos urbanos de la ciudades andaluzas. El sector comercial representa el 12,8% del Producto Interior Bruto regional, supone el 30,4% del tejido productivo andaluz, aglutina a más de 147.000 establecimientos y ocupa a 514.000 personas, casi el 18% de los trabajadores andaluces. En el caso de Sevilla, actualmente existen 31 centros o parques comerciales, casi todos dentro del área metropolitana de la capital -algo que no ocurre en Málaga, donde están más repartidos por la Costa del Sol- y tras la apertura del centro comercial 'Torre Sevilla', ya se espera la inauguración del centro 'Lagoh', al que seguirán otros como 'Way' o 'Sevilla Park'. Esto va a tener un claro impacto en el comercio actual, según reconoce el presidente de Aprocom -la asociación provincial de comerciantes-, Tomás González, quien considera, sin embargo, que los más perjudicados sean otros centros comerciales ya existentes. "No descarto que cierre alguno de los que existen en el casco urbano de Sevilla", señala. A su juicio, estas nuevas aperturas también afectarán al pequeño comerciante tradicional, si bien subraya que la principal amenaza de estos últimos son las plataformas online multinacionales. Frente a ello, insiste en la necesidad de la colaboración público-privada para fomentar los centros comerciales abiertos y ayudas para la modernización y digitalización del comercio tradicional, evitando así el cierre y la despoblación comercial de algunos centros históricos de Andalucía.