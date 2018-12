Andalucía será la despensa mundial de aceite de oliva

El campo andaluz se encuentra ya plenamente inmerso en una de sus campañas más importantes, la recogida de la aceituna. Una campaña que comenzó con cierto retraso y con previsiones positivas en cuanto a la cosecha, pero, no tanto en lo que se refiere al rendimiento graso, aspecto que se ha visto reducido en tres puntos con respecto al año pasado.

La compleja situación que atraviesan países competidores como Italia, Túnez o Turquía, con escasas cosechas, van a convertir a Andalucía en la despensa mundial del aceite de oliva.

Según indican a elEconomista Andalucía desde COAG, las previsiones apuntan a una buena campaña en lo que a producción de aceituna se refiere, sin embargo, las cifras se verán mermadas por el bajo rendimiento graso que ha pasado del 22 por ciento del año pasado a cerca de un 19 por ciento.

Los agricultores estiman que esta merma va a reducir la producción de acetite de oliva a nivel nacional. En la región, la Junta de Andalucía apuntaba a una cosecha de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva, pero finalmente la producción de oro líquido se situará entre 1,4 y 1,5 millones de toneladas.

"Esos tres puntos de diferencia en el rendimiento van a suponer una reducción de unas 150.000 o 200.000 toneladas de aceite, queda mucha campaña, pero esa la sensación que tenemos", señala Juan Luis Ávila, responsable de Olivar de COAG Andalucía.

Las fuertes lluvias y los temporales de pedrisco (granizo) registrados a principios de otoño provocaron daños en algunos olivares de municipios jienenses como Beas de Segura o Alcaudete, sin embargo esto no ha influido en el cómputo global de la cosecha de aceituna, que va a cumplir las estimaciones.

Jaén mantiene su liderazgo en el olivar, las previsiones de la Junta de Andalucía para la provincia apuntan a una producción de 685.000 toneladas de aceite de oliva en esta campaña, lo que sería su segunda mayor cosecha tras la de 2011-2012. Se trata de un 74,9% más que la campaña anterior y un 42,4% más que la media de los últimos cinco años.

En cuanto al empleo, la campaña se mueve en la media de los últimos años de 21 millones de jornales, sin embargo, los agricultores aseguran que están teniendo dificultades para encontrar mano de obra.

"El sector del olivar genera más empleo en Andalucía que El Corte Inglés, Mercadona y Carrefour juntos", asevera el portavoz de COAG.

Mercado Internacional

Andalucía exporta cada año entre el 70 y el 80 por ciento de su producción de aceite de oliva y esas cifras van a crecer aún más esta campaña.

"No tenemos aceite prácticamente en ningún punto del arco mediterráneo, Italia tiene la peor cosecha que se recuerda y vamos a tener que exportar mucho aceite para abastecer a todo el mundo. Andalucía va a ser la despensa mundial de aceite de oliva y vamos a tener la capacidad de abastecer al mundo", señala el experto.

Italia tiene una campaña pésima con menos de 100.000 toneladas, provocado por las adversas temperaturas; Grecia también tiene una cosecha pobre, Portugal va producir casi la mitad de aceite que el año pasado; y Túnez y Turquía también van a ver mermada su producción. Esta situación se debe principalmente a que estos países tienen una producción vecera, es decir, que un año tienen una buena cosecha y al siguiente mala.

Las ventas de aceite de oliva en el mercado exterior no paran de crecer, sin embargo, el nacional está estancado desde hace varios años.

"Estamos preocupados porque el mercado nacional no crece, creemos que se debe principalmente al cambio de hábitos alimenticios, a que cada vez llevamos una vida más rápida y tenemos que conseguir que el aceite de oliva encaje en esa vida. Tenemos que incentivar el consumo en todos los países de la UE, porque estamos teniendo problemas, y el aceite de oliva tiene que estar en nuestra alimentación, es la base de la dieta mediterránea", advierte Ávila, apuntando incluso a una tendencia a la baja.

El olivar es el principal cultivo de Andalucía y genera una importante contribución a la economía de la región, además supone un motor de creación de empleo y contribuye a la gestión del territorio, en lo que se refiere a las exportaciones es el encargado de equilibrar la balanza comercial. El principal problema al que se enfrenta este sector es la inestabilidad de los precios, que en ocasiones no alcanzan a cubrir los costes de producción.

"Es un sector muy influenciable por variables de mercado que no tienen que ver con la oferta y la demanda, tenemos muchos vaivenes de precio, ahora mismo el pago en origen no se corresponde con lo que la ley de la oferta y la demanda debería marcar. Estamos por debajo de los tres euros por litro y un virgen extra nos cuesta producirlo más de eso, estamos siempre en el filo de navaja de que no nos salgan las cuentas", lamenta el portavoz de COAG que asegura que en muchas ocasiones los agricultores pierden dinero.

Desde organización agraria insisten en reclamar una solución para esta situación: "es un error para los productores, para los consumidores y estructuralmente para Andalucía, porque el aceite de oliva supone mucho para la economía andaluza, debemos buscar un recurso que nos permita ofrecer precios dignos a los consumidores y estabilidad a los productores".