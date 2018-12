La firma sevillana RTS ofrece una nueva vida al corcho andaluz

La empresa de revestimientos ubicada en Utrera ha multiplicado en tres años su facturación, ha recibido numerosos premios por su patente y exporta ya a numerosos países europeos

Revestimientos Técnicos Sostenibles (RTS) es una empresa 100% andaluza, ubicada en la localidad sevillana de Utrera. Se trata de un negocio que ha desarrollado un producto único en el mercado de los aislamientos térmicos elásticos: el ReveCork.

Se trata de un tipo de aislante ecológico, sin competencia en el sector, a base de corcho natural –más concretamente de alcornoque andaluz- patentado y con unas propiedades inauditas: aislante termico, aislante acu ? stico, anticondensación, antisalitre y ayuda al medio ? ambiente. Se puede aplicar tanto en interiores como exteriores de diferentes formas: brocha, rodillo, plana, airless o proyectado. Un producto que aumenta sobremanera el ahorro energético de una vivienda familiar o de cualquier empresa que quiera aplicarlo a sus instalaciones.

Iván Walter es fundador de RTS (Revestimientos Térmicos). Este albaceteño de 47 años, llegó a finales de la década de los noventa del siglo pasado a Sevilla para intentar adquirir un tipo de aislante a base de corcho, inventado por un italiano afincado en Coria del Río.

Walter trabajaba para una empresa de pinturas de Albacete e intentó comprarle ese producto tan novedoso para incorporarlo a su catálogo. Ante la negativa de aquel individuo, su empresa acabó desarrollando un aislante similar al que tampoco se le dio mayor salida de la que podía tener.

Entonces, Iván, que siempre creyó en ese aislante de corcho, se marchó de su empresa y comenzó un período de investigación y desarrollo de toda una línea de productos, que duraría 10 años. Tras conocer a su mujer, que era sevillana, se afinca en Utrera y levanta RTS.

Fue en 2015 cuando saca al mercado más de 120 referencias, siendo el ReveCorck la más singular y significativa. "En el primer ejercicio de RTS tuvimos una facturación de 35.000 euros. Al año siguiente alcanzamos los 97.000 euros. En 2017 nos pusimos en una cuota aproximada de 240.000 euros. Las previsiones para cerrar este año son de 420.000 euros. Y de cara al 2019, alcanzaremos 1,3 millones de euros. Sólo en Sudamérica, para el año que viene ya hay 46.000 viviendas adjudicadas. Tenemos proyectos firmes en Chile, Panamá y Cuba. De aquí a 4 o 5 años confiamos en llegar a los 10 millones de euros de facturación. Actualmente estamos en un crecimiento anual del 120%", afirma Iván Walter.

Una empresa que tan sólo tiene 4 trabajadores, pero que ya cuenta con una enorme proyección internacional. Actualmente, no solo abarcan todo el mercado nacional, sino que tienen clientes en Alemania, Francia, Benelux, Chile, Ucrania, Panamá, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia, Turquía, Estados Unidos, México, Marruecos, Argelia y Túnez. Asimismo, para este próximo año, RTS espera aumentar el número de países clientes en el continente americano.

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, Andimat, en España casi el 25% del consumo energético y de las emisiones de CO2 provienen de los edificios y viviendas y, dentro de estos, más de la mitad está relacionado con la falta de un nivel de aislamiento adecuado. Además, nuestra alta dependencia energética y el aumento imparable de los precios de la energía, deberían convertir a los edificios en objetivo prioritario en las políticas de ahorro de energía.

Por ello, en RTS se tomaron muy en serio el desarrollar un producto que bajase considerablemente el consumo energético al cabo del día. Con ReveCork se consigue hasta un 60% de ahorro. España se encuentra a la cabeza en Europa de emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita, siendo las edificaciones responsables de un alto porcentaje de esas emisiones. Hay que tener en cuenta que al incorporar un buen aislamiento térmico en cualquier construcción habitable se reducen las pérdidas de calor o frío, por lo que se logrará ahorrar en la factura de la luz hasta 400 euros anuales.

El gran negocio dentro del sector del aislamiento térmico en España está en la rehabilitación de edificios. Esta se sitúa en España en torno al 24%, muy lejos del 40% de media en los países de la UE y aún más del 60% de Alemania, según datos de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

A este hecho se suma que en España existen más de 23 millones de viviendas construidas antes del año 2005, que no poseen ninguna medida de aislamiento o un aislamiento muy deficiente en su envolvente. Se trata de una situación que convierte a nuestros edificios en auténticos depredadores de energía.

En RTS revisten con su producto tantos interiores, como fachadas. En este último caso, "el Revecork consigue que la edificación no se caliente desde el exterior. Al proteger la envolvente de la construcción, se consigue estabilizar la temperatura interior, reduciendo las fugas de frio o calor, además de eliminar las humedades. Nuestro producto también es el único del mercado con el cual se consigue que el salitre no avance, y se retenga -en el caso de que el problema ya haya surgido-. Por su parte, en nueva construcción, hemos conseguido que tanto la brisa marina, como el ambiente marino, no afecten a los soportes protegidos con ReveCork", asegura Walter.