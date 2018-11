La malagueña Avatel planta cara a los gigantes de la fibra óptica

La empresa malagueña de telecomunicaciones Avatel es ya el sexto operador nacional y prevé alcanzar 250.000 clientes y 60 millones de euros de facturación en 2020

El mercado de las telecomunicaciones en España está dominado por los grandes grupos como Vodafone, Movistar y Orange, pero la falta de cercanía de estas multinacionales y las trabas a las que a veces se enfrentan los clientes a la hora de realizar operaciones, están provocando un auge de empresas locales que ofrecen servicios de internet, telefonía y televisión basándose en un modelo de proximidad.

Una de estas compañías es Avatel Telecom, un operador de telecomunicaciones que nació en 2012 en Marbella (Málaga) para dar respuesta al desarrollo inmobiliario de la Costa del Sol carente de infraestructuras de comunicación.

Actualmente, seis años después de su fundación, la compañía malagueña tiene una fuerte presencia en el litoral mediterráneo y se establece como el sexto operador de fibra óptica de España, situándose por detrás de Movistar, Orange, Vodafone, Masmóvil (yoigo)y Euskaltel.

"La empresa nació con el objetivo de ofrecer WiFi en la Costa del Sol donde existía una masificación urbanística espectacular y la infraestructura de comunicación era inexistente, era un problema muy particular de la zona, se había construido mucho pero no se había pensado en las infraestructuras de comunicación. Nuestro modelo fue un éxito, concentramos un montón de clientes y eso nos permitió dar el salto a la fibra óptica", explica a elEconomista Andalucía Ignacio Aguirre, director comercial de Avatel.

La compañía, que nació como un operador local, tiene actualmente presencia en Málaga, Cádiz., Murcia y parte de Valencia y prevén seguir creciendo, especialmente en la zona del Mediterráneo.

El interés de Avatel por el litoral no es casual, se debe a que han creado un producto que ha logrado satisfacer la necesidad de los clientes extranjeros residentes en la zona con atención en diferentes idiomas y una herramienta que permite conectar y desconectar el servicio de fibra óptica durante los meses en los que estén en sus países de origen sin coste alguno.

Este modelo está resultado un éxito para la compañía que viene duplicando su cartera de clientes y su facturación año tras año, durante los últimos ejercicios.

El año pasado la facturación de Avatel rondaba los 14 millones de euros y para este ejercicio espera superar los 29 millones de euros, en cuanto a clientes las previsiones apuntan a que alcanzarán los 100.000 antes de que acabe el año, de los que la mitad están en Andalucía y la otra mitad fuera de la región.

El operador cuenta actualmente con 25 tiendas repartidas por el litoral mediterráneo y una plantilla de más de 300 empleados.

Las estimaciones de Avatel apuntan a que la compañía mantendrá el ritmo de crecimiento en los próximos ejercicios. "Nuestro reto es alcanzar en 2019- 2020 los 250.000 clientes y los 60 millones de euros de facturación, eso no daría una presencia espectacular en el mercado", avanza el director comercial.

Plan de Crecimiento

El plan de crecimiento de la empresa se basa principalmente en la adquisición e incorporación al grupo de pequeños operadores locales que ofrecen servicios de internet.

"El mercado de las telecomunicaciones en España está formado por muchos operadores pequeños que proporcionan servicios de fibra en zonas locales y rurales, pero no hay espacios para tantos se tienen que concentrar y para nosotros es una oportunidad aglutinarlos bajo la propia marca Avatel", explica el portavoz.

La última operación en este sentido ha sido la adquisición e incorporación al grupo de TVHoradada, con sede en Murcia, por 20 millones de euros.

La compra ha aportado a Avatel unos 45.000 nuevos clientes en la comunidad murciana, lo que va permitir alcanzar la meta de los 100.000 en este ejercicio.

"Creemos que el mercado va a experimentar una transformación en los próximos 24 meses de concentración importante de operadores que se irán fusionando y nuestra apuesta va a ser la adquisición de todos los operadores que podamos para llevar nuestra huella de fibra a cuantos más sitios mejor", prevé el portavoz de la compañía.

Además, el grupo cuenta con otra línea de negocio de franquicias a la que han llamado holaFibra y que pretende llevar Internet de alta velocidad a las zonas rurales a las que no llegan los grandes operadores. Actualmente, la compañía cuenta con 15 tiendas franquiciadas.

"Nuestro objetivo es contribuir a romper la brecha digital que sigue existiendo. En las grandes ciudades ya está rota, pero en las zonas rurales aún no tienen la posibilidad de disfrutar de velocidades de internet decentes", comenta el director comercial.

Un modelo de negocio que pretende aprovechar el nicho de mercado que dejan los grandes operadores en las zonas rurales.

"Detectamos que no había en España ninguna franquicia de fibra y creamos holafibra, que supone replicar el modelo de negocio de la costa del sol, pero en zonas rurales y núcleos muy pequeños donde no hay ningún operador porque a los grandes no les interesa", explica Aguirre, destacando que la competencia con las grandes operadoras es difícil , pero que su valor añadido se centra principalmente en un modelo de cercanía a precios competitivos.

Los retos de Avatel a medio plazo se centran en consolidar su presencia en el litoral mediterráneo y seguir creciendo dentro y fuera de Andalucía, aglutinando la oferta de los pequeños operadores para ser más competitivos en un mercado dominado por las grandes multinacionales.

Además, el grupo mantendrá su apuesta por el modelo franquiciado con el fin de llegar a todas aquellas zonas rurales en las que actualmente continúa existiendo una acentuada brecha digital que dificulta el desarrollo tecnológico de muchos municipios.