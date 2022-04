El presidente baraja convocar elecciones ya para tener en 2023 presupuestos contra la inflación

Juan Esteban Poveda Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, admite ya abiertamente en público que se está planteando convocar elecciones antes del verano. Si lo hace en lo que queda de abril, se votaría en junio. Ahora está construyendo lo que los politólogos llaman el relato. Y se apoya en la economía: Andalucía necesita entrar en 2023 con unos presupuestos nuevos, elaborados a medida de la inflación y la nueva situación económica, sostiene.

Moreno no puede argumentar bloqueo en el Parlamento, pues sigue sacando adelante leyes (ayer mismo, la de Policía Local), con apoyos a derecha o izquierda, o a ambos lados incluso. Lleva meses diciendo que si el Parlamento impide la acción de Gobierno, convocará. Pero ese bloqueo no llega, por más que la coalición que sustenta al ejecutivo no fuera capaz de sacar adelante los presupuestos el pasado noviembre. Desde entonces, se han aprobado leyes de calado como la nueva ley del suelo, LISTA, entre otras.

Así que ahora es la economía. Hoy mismo el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, apuntalaba el discurso del presidente asegurando que "como economista" él ve "recomendable" que haya un nuevo presupuesto contra la inflación.

En la misma línea se había pronunciado anteriormente el consejero de Hacienda, Juan Bravo, abriendo el camino en esa línea argumental.

No es partidario de votar antes del verano el vicepresidente Juan Marín, líder de Cs. Pero la convocatoria es potestad del presidente.

¿Último pleno?

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha despedido el pleno de hoy con un saludo elocuente: "Por si acaso ha sido un placer representarlos". La sensación de que era ya el último pleno era más que evidente.

En la bancada naranja la sensación de despedida es si cabe más fuerte que en otros grupos, dadas las malas perspectivas electorales que les dan las encuestas.

En la sesión del control al presidente, la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, ha criticado a Moreno por tratar el tema de la convocatoria de forma "frívola", lo que le puede llevar a una situación como la que sufre el PP en Castilla y León, abocado a ceder poder a Vox en el ejecutivo.

El presidente ha esgrimido el argumento de la necesidad económica de tener presupuestos y ha cargado duro, indicando que adelantar las urnas a antes del verano le puede privar de que los andaluces voten conociendo del dictamen de la comisión de la Faffe y la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERE, en casos de corrupción que golpean duro a los socialistas. Lo que a su juicio apuntala su argumento de que actúa no por interés partidista sino por el interés general.